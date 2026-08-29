Lindsay Lohan cùng chồng con nghỉ dưỡng trên du thuyền

Trên Instagram, diễn viên 40 tuổi chia sẻ nhiều khoảnh khắc bên chồng và những người thân trong chuyến du lịch biển kéo dài nửa cuối tháng 8. Lindsay viết: "Cảm ơn mùa hè. Một mùa hè thật tuyệt vời! Tôi biết ơn vì đã có thời gian bên bạn bè, gia đình và được tận hưởng thế giới tươi đẹp mà chúng ta đang sống. Cảm thấy thật may mắn".

Theo Instyle, Lindsay Lohan tới miền nam nước Pháp, du ngoạn những vùng biển nổi tiếng bằng du thuyền sang trọng. Trong một bài đăng, cô chú thích: "Mái tóc bồng bềnh như biển, gia đình và những ngày tháng thư thả chẳng cần lên kế hoạch".

Ngôi sao Hollywood lưu giữ hình ảnh bên chồng con, được cô miêu tả là "những khoảnh khắc quý giá" trong chuyến đi.

Bé Luai, ba tuổi, thích thú ngắm cảnh biển từ trong du thuyền. Trong bài đăng chúc mừng sinh nhật con vào tháng trước, Lindsay miêu tả Luai là một cậu bé tươi vui, ham mê khám phá.

Ông xã Lindsay bế con trai lên cao, để bé tận hưởng cảm giác bay bổng khi ngắm hoàng hôn trên biển.

Luai chào đời vào tháng 7/2023, một năm sau khi Lindsay và nhà tài chính Bader Shammas kết hôn. Lindsay giữ kín hình ảnh con trai, thường chỉ chia sẻ những khoảnh khắc đời thường nhưng không để lộ mặt bé.

Diễn viên cho biết cô rất may mắn khi gặp được ông xã Bader Shammas và xây dựng tổ ấm bình yên, hạnh phúc ở Dubai.

Luai vui chơi cùng hai chị em họ - con của em trai Lindsay, Michael Jr. Lohan.

Cô selfie với em dâu trên du thuyền.

Lindsay dành thời gian nghỉ ngơi bên bờ Địa Trung Hải sau quãng thời gian bận rộn. Diễn viên đang tích cực hoạt động trở lại tại Hollywood với nhiều dự án mới sau thời gian dài sống kín tiếng ở Dubai. Sau khi tái hợp Jamie Lee Curtis trong Freakier Friday (2025), cô tiếp tục đảm nhận vai chính kiêm nhà sản xuất series Count My Lies của Hulu. Bên cạnh diễn xuất, Lindsay cũng tích cực tham gia các chiến dịch quảng cáo và hoạt động thời trang.