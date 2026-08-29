Katy Perry khen cựu Thủ tướng Canada khác hẳn các tình cũ

Tại buổi chiếu phim concert Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris ở Los Angeles ngày 27/8, ca sĩ 41 tuổi chia sẻ về mối quan hệ với Trudeau sau một năm hẹn hò.

"Anh ấy luôn ở bên để ủng hộ tôi", Katy Perry nói với Entertainment Tonight. Cô cho biết từng có những người yêu đến xem các buổi biểu diễn và ủng hộ mình theo cách riêng, nhưng "lần này chắc chắn là một cấp độ khác".

Cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau và ca sĩ Katy Perry. Ảnh: Instagram

Trước Justin Trudeau, Perry từng có nhiều mối tình nổi tiếng. Cô và tài tử Orlando Bloom gắn bó từ 2016 đến tháng 7/2025, có chung con gái Daisy Dove, 6 tuổi. Trước đó, ca sĩ kết hôn với danh hài Russell Brand từ năm 2010 đến 2012. Cô cũng từng hẹn hò ca sĩ John Mayer và có thời gian ngắn qua lại với DJ Diplo.

Perry cho biết cô từng hồi hộp khi Trudeau lần đầu đến xem buổi diễn tại Montreal, Canada. "Tôi thường không lo lắng, nhưng ở Montreal, tôi kiểu như: 'Mình không thể nhìn anh ấy. Năng lượng quá mạnh'", cô kể.

Cựu Thủ tướng Canada tới xem đêm nhạc của Katy Perry ở Montreal

Ca sĩ cũng nhắc đến ca khúc Not Like the Movies, phát hành năm 2010 được Trudeau yêu thích. Ca khúc nói về việc không chấp nhận một mối quan hệ không mang lại hạnh phúc và chờ đợi một người thực sự đồng điệu với mình theo cách bất ngờ. Trong một buổi diễn có Trudeau tham dự, cô nhận ra lời bài hát dường như nói về chính mối quan hệ hiện tại.

"Đó là một khoảnh khắc kỳ lạ, như một vòng tròn định mệnh, huyền bí và kỳ diệu. Tôi nghĩ mình đã viết bài hát này về chúng tôi", Perry nói. Ca sĩ cũng cho biết trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy thế giới của mình như ngừng quay.

Katy Perry và chính trị gia 54 tuổi người Canada được cho là bắt đầu hẹn hò vào tháng 7/2025, không lâu sau khi cô chia tay Orlando Bloom. Để kỷ niệm một năm bên nhau, hai người gần đây cùng tới châu Âu và có kỳ nghỉ lãng mạn tại Mykonos, Hy Lạp.

Justin Trudeau và Katy Perry tay trong tay ở Hy Lạp. Ảnh: Backgrid

Trong cuộc phỏng vấn, giọng ca Firework cũng thừa nhận quãng thời gian trước khi gặp Trudeau không dễ dàng khi cô phải cố gắng vực dậy sau đổ vỡ với Orlando Bloom. "Trước ngày 28/7, mọi chuyện thực sự rất khó khăn. Nhưng sau đó, mọi thứ trở nên đẹp đẽ hơn. Nó trở nên đáng yêu. Thực sự rất đáng yêu", Perry chia sẻ.

Katy Perry chia sẻ thước phim về chuyến lưu diễn châu Âu hè vừa qua với nhiều hình ảnh Justin Trudeau ở bên ủng hộ cô