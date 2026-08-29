Ca sĩ Mạnh Quỳnh bất ngờ từ Mỹ về Việt Nam, phải ngồi xe lăn, chống nạng

Ca sĩ Mạnh Quỳnh từ Mỹ về Việt Nam sau tai nạn, phải ngồi xe lăn

Trong lần xuất hiện công khai gần nhất, nam ca sĩ khiến nhiều khán giả bất ngờ khi phải ngồi xe lăn, có người hỗ trợ đẩy phía sau. Anh cũng phải chống nạng và cần hai người dìu hai bên khi lên xuống cầu thang.

Dù gặp khó khăn trong việc di chuyển, ca sĩ Mạnh Quỳnh vẫn xuất hiện với trang phục chỉn chu, lịch sự, thể hiện sự tôn trọng dành cho khán giả.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh từ Mỹ về Việt Nam sau tai nạn, phải ngồi xe lăn. Ảnh: Chụp màn hình

Nam ca sĩ chia sẻ: "Các show tôi đăng tải tôi vẫn giữ hết, không hủy show nào. Tôi có hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói tôi được phép lên máy bay, đi xe và di chuyển về nước, chỉ là khi ngồi máy bay thì phải đứng lên ngồi xuống để máu huyết lưu thông. Bác sĩ dặn dò tôi rất kỹ.

Tôi cũng cố gắng hết sức vì ngoài vấn đề uy tín ra còn là tình cảm của khán giả. Trước giờ tôi không bao giờ hủy show, dù bệnh khan tiếng không hát được cũng phải cố đến để gặp gỡ khán giả rồi cáo lỗi. Đó là cách làm việc của tôi trong bao năm qua. Tôi thông báo, tôi không hủy show ở Việt Nam".

Ca sĩ Mạnh Quỳnh từ Mỹ về Việt Nam sau tai nạn, phải ngồi xe lăn. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, khi thông báo về tình hình sức khỏe, Mạnh Quỳnh cho biết tai nạn xảy ra trong lúc chơi thể thao khiến anh bị chấn thương nghiêm trọng ở mắt cá chân. Sau sự cố, nam ca sĩ được đưa vào bệnh viện cấp cứu, xử lý vết thương và cố định vùng cổ chân bị tổn thương. Anh được đeo bốt cố định cổ chân bơm hơi nhằm hạn chế sưng nề và giữ vùng xương gãy ổn định trong quá trình điều trị.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh từ Mỹ về Việt Nam sau tai nạn, phải ngồi xe lăn. Ảnh: Chụp màn hình

Theo Mạnh Quỳnh, tình trạng sức khỏe hiện đang dần ổn định. Theo dự kiến, chân của anh cần khoảng hai tháng để hồi phục.

Vì chấn thương, sinh hoạt của giọng ca “Nhẫn cỏ cho em” hiện chủ yếu xoay quanh việc nghỉ ngơi và điều trị. Những hoạt động đòi hỏi phải di chuyển nhiều cũng được hạn chế.

Dù gặp sự cố, Mạnh Quỳnh vẫn giữ tinh thần lạc quan và cập nhật tình hình tới khán giả trên trang cá nhân. Nam ca sĩ cho biết anh vẫn cố gắng duy trì các lịch diễn đã nhận tại Việt Nam, dù việc di chuyển hiện cần nhiều sự hỗ trợ.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh từ Mỹ về Việt Nam sau tai nạn, phải ngồi xe lăn. Ảnh: Chụp màn hình

Trong thời gian dưỡng thương, Mạnh Quỳnh vẫn cập nhật lịch diễn, tương tác với khán giả và chia sẻ các hoạt động âm nhạc trên mạng xã hội. Nam ca sĩ dự kiến tham gia một đêm nhạc tại Hà Nội vào ngày 30/8. Tuy nhiên, hình thức xuất hiện cụ thể của anh còn phụ thuộc vào tình trạng chấn thương.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh từ Mỹ về Việt Nam sau tai nạn, phải ngồi xe lăn. Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, Mạnh Quỳnh vẫn dành thời gian cho âm nhạc, trong đó có sáng tác và các sản phẩm thuộc dòng nhạc trữ tình, bolero.

Mạnh Quỳnh tên thật là Nguyễn Thanh Dũng, sinh năm 1971. Anh được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc như “Dù anh nghèo”, “Số nghèo”, “Tình nghèo”, “Nhẫn cỏ cho em” và các tiết mục song ca cùng cố ca sĩ Phi Nhung.

Trong sự nghiệp, Mạnh Quỳnh và Phi Nhung từng là một trong những cặp song ca được yêu thích của dòng nhạc trữ tình, quê hương. Sau khi Phi Nhung qua đời năm 2021, Mạnh Quỳnh nhiều lần nhắc về người bạn diễn thân thiết trong các chương trình và cuộc trò chuyện với truyền thông.