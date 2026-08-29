Nữ diễn viên "Biệt động Sài Gòn" ở tuổi 70: Bình yên bên con cháu, một đời tự gánh vác qua những thăng trầm

NSƯT Hà Xuyên: Khoảnh khắc quây quần ấm áp bên gia đình ở tuổi 70

Những khoảnh khắc đời thường, vui vẻ của NSƯT Hà Xuyên. (Ảnh: FBNV)

Tuy là biểu tượng nhan sắc một thời của điện ảnh nước nhà, NSƯT Hà Xuyên lại có đời sống riêng tư rất kín tiếng, không có scandal và ít khi chia sẻ cá nhân trên mạng xã hội. Tuy nhiên mới đây, trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ bất ngờ chia sẻ những hình ảnh ghi lại chuyến nghỉ dưỡng ấm áp bên gia đình, bao gồm đông đủ con cháu nội ngoại.

NSƯT Hà Xuyên đi nghỉ mát cùng các con cháu nội, ngoại trong kỳ nghỉ hè tháng 7/2026 tại Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) sau sáp nhập thuộc xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: FBNV)

Theo NSƯT Hà Xuyên, kỳ nghỉ hè cùng con cháu nội ngoại tại Hồ Tràm là khoảng thời gian gia đình được quây quần, trò chuyện, các cháu được vui chơi, đoàn kết và là khoảng thời gian nghỉ dưỡng hạnh phúc nhất của bà. Trong khung hình đăng tải, nữ nghệ sĩ nở nụ cười rạng rỡ, thần thái tươi tắn bên cạnh các con cháu.

Dù dấu vết thời gian đã in hằn, đường nét đằm thắm của "mỹ nhân màn ảnh" một thời vẫn nhận về nhiều lời khen ngợi từ công chúng. Trải lòng về độ tuổi hiện tại, bà nhẹ nhàng chia sẻ: "Thời gian không chừa một ai hết... phải biết bằng lòng và chấp nhận...".

Trải qua những sóng gió và bao năm tháng tự gánh vác, NSƯT Hà Xuyên ở tuổi 70 đã tìm thấy sự thanh thản trọn vẹn. (Ảnh: FBNV)

NSƯT Hà Xuyên tên đầy đủ là Hà Thị Như Xuyên sinh năm 1956 trong một gia đình thuần nông ở vùng chiêm trũng Tiền Hải, Thái Bình (nay là Hưng Yên). Năm 14 tuổi, bà được Đoàn ca múa Thái Bình tuyển vào đào tạo làm diễn viên múa.

Chia sẻ về nghệ danh Hà Xuyên, bà kể lại rằng sở dĩ có danh xưng Hà Xuyên tới tận bây giờ cũng bởi Đoàn ca múa Thái Bình muốn bà có một cái tên ngắn gọn và ấn tượng, dễ giới thiệu những tiết mục múa solo. Lúc đó, lãnh đạo đoàn từng nghĩ ra nhiều cái tên như Tứ Xuyên, Cẩm Xuyên... nhưng bà không muốn và chỉ thích giữ lại họ tên của mình. Cái tên ngắn gọn Hà Xuyên ra đời như thế – một danh xưng không trùng với bất cứ ai trong làng nghệ thuật Việt.

Dù học múa từ năm 15 tuổi và cống hiến cả thanh xuân cho múa, nhưng phải đến khi bước sang điện ảnh, NSƯT Hà Xuyên mới được khán giả biết đến nhiều hơn. Mới chạm ngõ vào nghề, Hà Xuyên đã may mắn đoạt giải diễn viên xuất sắc (do Hội Điện ảnh Việt Nam trao tặng) tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 8 với vai Hà trong bộ phim truyện nhựa Xa và gần (đạo diễn Huy Thành).

NSƯT Hà Xuyên: Sự nghiệp diễn xuất rực rỡ và những câu chuyện hậu trường chưa kể

NSƯT Hà Xuyên cho biết, "Thời gian không chừa một ai hết... phải biết bằng lòng và chấp nhận...". (Ảnh: FBNV)

Sau vai nữ chính tên Hà trong phim Xa và gần, NSƯT Hà Xuyên được mời vào vai Ngọc Mai trong phim Biệt động Sài Gòn khi bước sang tuổi 28. Sinh ra ở quê lúa Thái Bình nên nữ diễn viên rất bất ngờ khi được đạo diễn Long Vân mời vào vai vợ một nhà tư sản - chủ hãng sơn Đông Á, đồng thời cũng là chiến sĩ biệt động gan dạ, dũng cảm.

Diễn xuất ấn tượng giúp NSƯT Hà Xuyên trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn để ý và bà cũng quyết định gắn bó trọn đời với điện ảnh. Trải lòng về hậu trường tác phẩm kinh điển này, NSƯT Hà Xuyên từng chia sẻ kịch bản tập 3 Biệt động Sài Gòn có chi tiết sau đám cưới, Ngọc Mai diện bộ đồ ngủ mỏng để quyến rũ Tư Chung. Tuy nhiên, nữ diễn viên quyết liệt phản đối.

NSƯT Hà Xuyên chụp ảnh cùng NSND Minh Châu và bạn bè. (Ảnh: FBNV)

Bà cho rằng trong bối cảnh chiến tranh đầy đau thương mất mát, hơn hết, người chiến sĩ cách mạng phải vượt qua những ham muốn tầm thường để chiến thắng, bảo vệ lý tưởng cao đẹp. Hà Xuyên đấu tranh để không thực hiện cảnh quay đó, thay bằng cảnh Ngọc Mai mặc bộ trang phục bình thường, nằm trên giường mà nước mắt trào ra. Cảnh quay này sau đó khiến khán giả rất xúc động.

Ngoài Biệt động Sài Gòn, NSƯT Hà Xuyên còn xuất hiện trong rất nhiều bộ phim tiêu biểu như: Xa và gần, Cô gái trên sông, Lưới trời, Con thú tật nguyện, Gánh hát rong... và sau này là các phim truyền hình như Hướng nghiệp, Đô-la trắng, Những chiếc lá thời gian, Đại gia đình. Năm 2001, bà vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT).

NSƯT Hà Xuyên được khen ngợi là mỹ nhân thập niên 70. (Ảnh: FBNV)

Tự hào và dành trọn niềm hạnh phúc với điện ảnh, nhưng ngoài đời thực, NSƯT Hà Xuyên không gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Bà kết hôn năm 20 tuổi. Một năm sau, nữ nghệ sĩ sinh con gái đầu lòng và sinh thêm con trai vào năm 1990. Nhưng đó cũng là lúc cuộc hôn nhân của vợ chồng bà đi đến hồi kết. Nói về chuyện chia tay, bà chỉ giải thích đơn giản: "Do hoàn cảnh...".

Sau khi ly hôn, bà một mình nuôi hai con, gồng gánh gia đình. Nhưng với NSƯT Hà Xuyên, đó chỉ là do hoàn cảnh chứ không phải điều lựa chọn. Nữ nghệ sĩ bộc bạch bản thân thấy mình "không may mắn vì vừa là đàn bà vừa phải là đàn ông, chống chọi với cuộc sống, một mình nuôi con, phải tính toán thu vén gia đình".

NSƯT Hà Xuyên gương mặt thanh tú, các nét kiêu sa, bà được khán giả yêu mến không chỉ bởi qua vai diễn Ngọc Mai trong phim "Biệt động Sài Gòn" mà còn yêu mến bởi nghị lực, mạnh mẽ trong cuộc sống. (Ảnh: FBNV)

Sau này khi nói về những điều đã qua, NSƯT Hà Xuyên chia sẻ nhẹ nhàng với báo chí: "Bản thân tôi có tính tự trọng và tự ái cao, chính điều đó dễ làm mình thất bại. Người thương của tôi đã từng nói: Bán cái tự ái của em đi có thể nuôi nhiều người cả đời! Nhưng, phải tới một lúc nào đó, ở tuổi nào đó, người ta mới nhìn nhận mọi việc thấu đáo hơn. Sinh ra vốn tự tính trời... vẫn biết là dại, nhưng cũng có khôn được đâu".

Trải qua những sóng gió và bao năm tháng tự gánh vác, NSƯT Hà Xuyên ở tuổi 70 đã tìm thấy sự thanh thản trọn vẹn. Chọn cuộc sống độc thân an yên tại TP.HCM, bà tận hưởng niềm vui giản dị từ việc chăm sóc bản thân, giữ tinh thần lạc quan và hạnh phúc khi chứng kiến các con khôn lớn, cháu con đề huề.