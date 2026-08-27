Đình Bắc hot nhất mạng xã hội
Bài đăng ăn mừng chiến thắng của Nguyễn Đình Bắc hút gần 50.000 lượt tương tác chỉ sau một tiếng. Đó là minh chứng cho sức ảnh hưởng của tiền đạo mang áo số 9 trên mạng xã hội ở thời điểm này.
Khoảnh khắc đặc biệt gây bão mạng của Đình Bắc, Xuân Son và cả đội tuyển tại ASEAN Cup 2026. Hai ngôi sao của Việt Nam cùng nhận bảng ghi danh Vua phá lưới. Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino trao danh hiệu cá nhân và chúc mừng 2 ngôi sao của bóng đá Việt Nam.
Hai năm liền Đình Bắc giành HCV SEA Games và cùng đội tuyển vô địch ASEAN Cup. Đặc biệt, anh chinh phục danh hiệu ASEAN Cup ngay lần đầu tiên tham dự giải đấu số 1 Đông Nam Á. Sự khởi đầu của Đình Bắc gặp thuận lợi và tạo sự khác biệt trong những tuyển thủ Việt Nam.
Đình Bắc nâng cao chiếc cúp cùng trung vệ Nhật Binh. Bộ đôi cầu thủ trẻ của Việt Nam đã chinh phục vinh quang ở SEA Games 33, thi đấu tốt ở VCK U23 châu Á 2026 cho đến thành công ở ASEAN Cup 2026.
Dàn sao ĐT Việt Nam chia vui cùng người thân sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 với thắng lợi chung cuộc 4-2 trước ĐT Thái Lan.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/08/2026 08:16 AM (GMT+7)