Đình Bắc hot nhất mạng xã hội

Đình Bắc đăng bài lên fanpage ngay sau khi trận đấu kết thúc. Cứ mỗi phút trôi qua, bài đăng của tiền đạo sinh năm 2004 hút hàng trăm lượt tương tác. Những con số ấn tượng trên là minh chứng cho thấy tiền đạo của tuyển Việt Nam gây sốt ra sao.

Trong trận chung kết lượt về, Đình Bắc không ghi bàn hay kiến tạo. Tuy nhiên, tiền đạo mang áo số 9 hoạt động năng nổ. Anh vẫn là "cỗ máy" không biết mệt, là người dám cầm bóng đột phá và đối đầu trực diện với các hậu vệ Thái Lan. Vì lối chơi phóng khoáng và đột biến, Đình Bắc được CĐV Việt Nam dành tình cảm đặc biệt tại ASEAN Cup 2026

Đình Bắc khép lại giải đấu với 2 giải thưởng cá nhân danh giá: Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026 và cùng Xuân Son giành Vua phá lưới. Ở tuổi 22, Đình Bắc chinh phục mọi danh hiệu ở cấp độ U23 và đội tuyển Việt Nam . Tại ASEAN Cup 2026, anh là tiền đạo duy nhất được HLV Kim Sang-sik xếp đá chính cả 8 trận.

Khoảnh khắc đặc biệt gây bão mạng của Đình Bắc, Xuân Son và cả đội tuyển tại ASEAN Cup 2026. Hai ngôi sao của Việt Nam cùng nhận bảng ghi danh Vua phá lưới. Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino trao danh hiệu cá nhân và chúc mừng 2 ngôi sao của bóng đá Việt Nam.

Hai năm liền Đình Bắc giành HCV SEA Games và cùng đội tuyển vô địch ASEAN Cup. Đặc biệt, anh chinh phục danh hiệu ASEAN Cup ngay lần đầu tiên tham dự giải đấu số 1 Đông Nam Á. Sự khởi đầu của Đình Bắc gặp thuận lợi và tạo sự khác biệt trong những tuyển thủ Việt Nam.

Tiền đạo quê Nghệ An ăn mừng danh hiệu vô địch cùng ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (ảnh trái) và đồng đội tại CLB Công an Hà Nội - Đoàn Văn Hậu.

Đình Bắc nâng cao chiếc cúp cùng trung vệ Nhật Binh. Bộ đôi cầu thủ trẻ của Việt Nam đã chinh phục vinh quang ở SEA Games 33, thi đấu tốt ở VCK U23 châu Á 2026 cho đến thành công ở ASEAN Cup 2026.

Thái độ thi đấu hết mình của Đình Bắc là sự khác biệt so với phần lớn cầu thủ ở tuổi U23. Đó cũng là lý do lớn nhất Đình Bắc luôn được HLV Kim tin tưởng. Nhiệt huyết thi đấu của Đình Bắc tiếp tục chiếm thiện cảm từ cổ động viên Việt Nam. Ở giải đấu mà Xuân Son, Hoàng Hên chơi bất ổn, CĐV kỳ vọng nhiều hơn vào Đình Bắc, Hoàng Đức và thủ môn Patrik Lê Giang.