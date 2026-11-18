Tôi kết hôn được 5 năm. Chồng tôi 42 tuổi, là người hiền lành, thương vợ và có công việc ổn định. Chúng tôi đều thu nhập khá, nhà cửa đã có, cuộc sống không phải lo nghĩ nhiều về tiền bạc.

Trước đây, cả hai thống nhất chưa sinh con vội. Tôi muốn tập trung phát triển sự nghiệp, còn chồng cũng ủng hộ vì nghĩ vợ chồng còn trẻ, có thể đợi thêm vài năm. Tôi từng làm việc đến tối muộn, thường xuyên đi công tác và nhận những cơ hội mới. Sau nhiều năm cố gắng, tôi đã có vị trí nhất định trong công ty, thu nhập tốt hơn, có thể chủ động thời gian và chăm lo cho gia đình.

Khi mọi thứ dần ổn định, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện sinh con. Tôi muốn có một đứa trẻ để gia đình thêm đầy đủ, cũng muốn trải nghiệm cảm giác làm mẹ mà trước đây mình luôn nghĩ có thể để sau.

Nhưng kết quả thăm khám khiến tôi hụt hẫng. Bác sĩ cho biết khả năng sinh sản của tôi đã giảm, hai vợ chồng khó có con tự nhiên và được tư vấn làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Tôi nghe nói quá trình này không đơn giản, tốn kém, mất nhiều thời gian và không phải ai cũng thành công ngay từ lần đầu. Nghĩ đến việc phải tiêm thuốc, chọc hút trứng, chuyển phôi rồi chờ đợi kết quả, tôi vừa lo lắng vừa sợ thất vọng.

Chồng tôi vẫn động viên rằng nếu muốn có con thì vợ chồng sẽ cùng cố gắng. Anh không gây áp lực, cũng không trách móc tôi vì đã trì hoãn chuyện sinh nở. Tuy nhiên, nhìn chồng ở tuổi 42, tôi lại có thêm một nỗi băn khoăn khác. Nếu may mắn có con trong một vài năm tới, khi đứa trẻ trưởng thành, chồng tôi đã ngoài 60, thậm chí gần 70 tuổi. Tôi sợ con lớn lên khi bố đã già, không còn đủ sức khỏe để đồng hành, vui chơi hay chăm sóc con như những người cha trẻ hơn.

Tôi cũng nghĩ đến trường hợp IVF không thành công sau nhiều lần thử. Khi ấy, hai vợ chồng sẽ mất thêm thời gian, tiền bạc và cả sức lực. Tôi không biết mình có đủ kiên nhẫn để đi hết hành trình ấy hay không. Nhưng nếu dừng lại, tôi lại sợ sau này sẽ hối tiếc vì đã không cố gắng khi vẫn còn cơ hội.

Tôi nên cùng chồng cố gắng làm IVF, dù chưa biết kết quả ra sao, hay chấp nhận cuộc sống không con để cả hai không phải trải qua những áp lực về thể chất, tinh thần và tuổi tác? Tôi cũng không muốn sau này con phải chịu thiệt thòi vì có người cha đã lớn tuổi. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.