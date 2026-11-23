Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc... của tử vi tuần mới 12 con giáp từ 23-29/11/2026. Chúc bạn có những kế hoạch hoàn hảo cho tuần mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

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Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 23-29/11: Tuổi Tý

Đầu tuần có Thực Thần hỗ trợ nên công việc của tuổi Tý khá thuận lợi, nhưng bạn dễ nảy sinh tâm lý chủ quan. Hai ngày tiếp theo có thể xuất hiện khó khăn liên tiếp, đòi hỏi bản mệnh phải giữ bình tĩnh và xử lý mọi việc bằng lý trí. Sự chuyên nghiệp khi đối mặt với áp lực sẽ giúp bạn khẳng định năng lực.

Bách Việt mang đến cơ hội cải thiện chuyện tình cảm. Người độc thân có thể gặp đối tượng tiềm năng nhưng không nên vội vàng hứa hẹn. Người đã có đôi hãy dành thời gian tận hưởng những khoảnh khắc bình dị bên người thương.

Sức khỏe dễ bị ảnh hưởng bởi tình trạng mệt mỏi. Bạn nên ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm và hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước giờ nghỉ để cơ thể phục hồi tốt hơn.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 23-29/11: Tuổi Sửu

Thiên Quan xuất hiện vào giữa tuần báo hiệu tuổi Sửu có thể gặp một số biến động trong công việc. Hãy tranh thủ đầu tuần giải quyết những nhiệm vụ quan trọng, cuối tuần nên tập trung củng cố chuyên môn thay vì vội vàng tham gia dự án mới.

Tài chính tương đối ổn định nhưng vẫn cần đề phòng các khoản chi bất ngờ. Bạn nên có quỹ dự phòng và đặc biệt tránh tâm lý muốn gỡ gạc khi đầu tư thua lỗ, bởi càng nóng vội càng dễ mất thêm tiền.

Thiên Cẩu hung tinh gây ảnh hưởng đến sức khỏe, khiến bạn dễ căng thẳng, cáu gắt. Hãy hạn chế thức khuya, đi bộ thư giãn và chú ý chế độ ăn uống để bảo vệ hệ tiêu hóa.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 23-29/11: Tuổi Dần

Giữa tuần, Thương Quan có thể mang đến một số trở ngại trong công việc của tuổi Dần. Đừng cố chấp khi gặp khó khăn, hãy kiểm tra kỹ giấy tờ trước khi ký kết và tránh đứng ra bảo lãnh cho người khác. Bù lại, những dự án cũ đang dần hoàn thành, giúp bạn có cơ hội nhận thành quả xứng đáng.

Thiên Đức hỗ trợ tài lộc, mang đến khả năng gia tăng thu nhập nhờ công việc bận rộn hơn. Dù vậy, bạn vẫn nên thận trọng với những khoản chi lớn và các cơ hội đầu tư thiếu minh bạch.

Sức khỏe khá tốt nhưng đừng vì công việc mà bỏ bê tập luyện. Hãy hạn chế đồ ăn nhanh, thực phẩm nhiều dầu mỡ và ưu tiên tự nấu ăn để kiểm soát dinh dưỡng.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 23-29/11: Tuổi Mão

Tuần này có không ít thăng trầm, đòi hỏi tuổi Mão phải chú trọng sự hòa hợp trong tập thể thay vì tranh luận đúng sai. Cuối tuần, Chính Ấn mang đến cơ hội hợp tác mới, nhưng bạn cần xem xét kỹ hợp đồng và theo sát các khoản thanh toán.

Bạch Hổ hung tinh cảnh báo nguy cơ gặp sự cố khi đi lại. Hơn nữa, khi thời tiết giao mùa thất thường, hãy luôn mang theo áo khoác nhẹ hoặc khăn quàng cổ mỏng để giữ ấm vùng cổ và ngực, tránh để cơ thể bị nhiễm lạnh đột ngột.

Về tài chính, hãy ưu tiên thu hồi nợ và các khoản thanh toán còn tồn đọng. Đây chưa phải thời điểm thích hợp để vội vàng đầu tư vào lĩnh vực mới. Hãy quan sát, đánh giá kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 23-29/11: Tuổi Thìn

Nhờ Chính Ấn dẫn đường, công việc của tuổi Thìn nhìn chung khá suôn sẻ. Bạn có thể hoàn thành mục tiêu nếu biết quản lý thời gian, chia nhỏ nhiệm vụ và ưu tiên những việc quan trọng để tránh quá tải.

Tử Vi hỗ trợ tài lộc, ngoài thu nhập chính, công việc tay trái cũng có thể mang lại thêm tiền bạc. Tuy nhiên, hãy giữ kỳ vọng thực tế và kiểm soát sở thích mua sắm đồ xa xỉ để tránh hao hụt ngân sách.

Sức khỏe ổn định, bạn nên bổ sung rau xanh đậm màu và trái cây giàu vitamin C để tăng sức đề kháng, phòng tránh các bệnh cảm cúm thông thường.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 23-29/11: Tuổi Tị

Đầu tuần có Chính Quan hỗ trợ nên công việc của tuổi Tị khá thuận lợi. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về dữ liệu và phương án dự phòng giúp bạn tự tin khi đàm phán, thuyết trình. Tuy nhiên, nửa cuối tuần nên hạn chế ôm đồm và chỉ tập trung vào những nhiệm vụ vừa sức.

Đại Hao cảnh báo nguy cơ phát sinh nhiều khoản chi ngoài dự kiến. Bạn cần kiểm soát ngân sách, tránh quyết định mua bán tài sản lớn khi tâm trạng bất ổn. Với những vấn đề liên quan đến nhà đất, xe cộ, hãy cân nhắc kỹ và tham khảo ý kiến người có kinh nghiệm.

Bù lại, sức hút cá nhân tăng lên giúp vận trình tình cảm khởi sắc. Người độc thân nên mở rộng giao lưu, còn các cặp đôi có thể cùng nhau trải nghiệm hoạt động mới để hâm nóng mối quan hệ.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 23-29/11: Tuổi Ngọ

Thiên Quan nhắc nhở tuổi Ngọ không nên quá hài lòng với những thành quả hiện tại. Dù công việc ổn định, bạn vẫn cần nâng cao chuyên môn, tham gia các khóa học hoặc tìm hiểu công nghệ mới để không bị tụt hậu.

Bản mệnh không có thói quen tiêu xài hoang phí nhưng ảnh hưởng của Tiểu Hao nên vẫn phải chi tiền trong khoảng thời gian này. Nhìn chung, đã là việc nên làm thì đừng tiếc bạn nhé, tiền cũng cần có ra có vào để tạo ra dòng chảy ổn định, không thể giữ khư khư cho bản thân mình mãi được, nó sẽ gây ra sự tắc nghẽn.

Bạn có nguồn năng lượng dồi dào, nhưng khi bận rộn, bạn dễ rơi vào tình trạng thức quá khuya, hãy cố gắng duy trì lịch trình giấc ngủ ổn định. Hãy bổ sung thêm thói quen uống một ly nước ấm ngay sau khi thức dậy là cách đơn giản nhất để kích hoạt hệ tiêu hóa, hỗ trợ thanh lọc cơ thể và bù đắp lượng nước đã mất sau một đêm dài.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 23-29/11: Tuổi Mùi

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 23-29/11/2026 dự báo, Thiên Ấn che chở giúp tuổi Mùi kiểm soát tốt phần lớn công việc trong tuần mới. Dù có thể xuất hiện một vài trở ngại nhỏ, bạn chỉ cần chú ý đến chi tiết và tránh chủ quan. Khi bí ý tưởng, hãy tạm nghỉ ngơi hoặc thay đổi không gian làm việc để tìm lại cảm hứng.

Tài chính có cơ hội cải thiện nhưng cũng phát sinh nhiều khoản chi. Bạn nên phân biệt nhu cầu thực sự với sở thích nhất thời, đồng thời tránh mua sắm bốc đồng bằng cách chờ ít nhất một ngày trước khi thanh toán đơn hàng trực tuyến.

Chuyện tình cảm khá ngọt ngào nhờ sự quan tâm và thấu hiểu giữa hai người. Một hành động nhỏ đúng lúc cũng đủ khiến đối phương cảm nhận được yêu thương. Người độc thân có sức hút nhờ cách giao tiếp tinh tế, chân thành.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 23-29/11: Tuổi Thân

Thái Âm cát tinh hỗ trợ giúp tuổi Thân có một tuần làm việc thuận lợi, đồng thời tạo được ảnh hưởng tích cực với mọi người. Nếu giữ vai trò lãnh đạo, bạn nên khuyến khích và ghi nhận đóng góp của từng thành viên để nâng cao tinh thần tập thể.

Tài chính tăng trưởng ổn định, Chính Tài xuất hiện cuối tuần hứa hẹn mang đến khoản thu xứng đáng với nỗ lực của bạn. Hãy giải quyết công việc tồn đọng, mạnh dạn đề xuất đãi ngộ phù hợp và hệ thống lại những kiến thức tài chính đã học.

Về tình cảm, đừng tạo áp lực phải xác định mối quan hệ quá sớm khi vừa gặp người mình thích. Ngoài ra, cần thận trọng với những lời đề nghị vay mượn hoặc bảo lãnh tiền bạc từ người quen.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 23-29/11: Tuổi Dậu

Dịch Mã báo hiệu tuổi Dậu có thể đối mặt với những thay đổi như đi công tác, chuyển vị trí hoặc điều chỉnh nhân sự. Dù thuận lợi hay khó khăn, bạn cũng nên thích nghi từng bước, giữ nhịp độ làm việc ổn định và tránh nóng vội.

Việc di chuyển nhiều dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là nguy cơ tái phát bệnh cũ. Hãy hạn chế thức khuya, duy trì vận động và chú ý hệ tiêu hóa, xương khớp trong thời điểm giao mùa.

Cuối tuần, Chính Tài mang đến tín hiệu tích cực về thu nhập. Bạn nên dành một khoản để tiết kiệm, đồng thời tỉnh táo đánh giá các cơ hội kiếm tiền thay vì vội tin vào lời giới thiệu của người khác.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 23-29/11: Tuổi Tuất

Có Chính Ấn hỗ trợ đầu tuần, tuổi Tuất đủ khả năng kiểm soát công việc dù vận trình có đôi chút thăng trầm. Làm việc nhóm sẽ thuận lợi hơn, nhưng đừng vì cả nể mà ôm đồm nhiệm vụ của người khác. Hãy tập trung hoàn thành tốt trách nhiệm hiện tại.

Nhờ Thái Dương cát tinh soi rọi, nguồn thu nhập chính vẫn ổn định, bạn hãy tập trung thu hồi các khoản nợ hoặc các khoản thanh toán còn tồn đọng, đó là bước đi thiết thực nhất. Ngoài ra giai đoạn này còn có thể xuất hiện những cơ hội nhỏ, kín đáo, nhưng nếu mọi thứ chưa rõ ràng thì hãy tạm dừng lại, đừng vội vàng quyết định bất cứ điều gì.

Các mối quan hệ xã hội có xu hướng hài hòa hơn. Khi xảy ra bất đồng, hãy chủ động trao đổi thay vì giữ mọi chuyện trong lòng. Với các cặp đôi, sự thấu hiểu và tinh tế sẽ giúp tình cảm thêm bền chặt.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ 23-29/11: Tuổi Hợi

Nửa đầu tuần, Thương Quan khiến tuổi Hợi dễ mất kiểm soát cảm xúc khi áp lực và cạnh tranh trong công việc gia tăng. Thay vì phản ứng nóng nảy, hãy để kết quả chứng minh năng lực và tránh mang tâm trạng tiêu cực từ công sở về nhà.

Thu nhập chính tương đối ổn định nhưng bạn vẫn cần theo dõi các khoản chi nhỏ để tránh hao hụt. Nếu muốn tìm thêm nguồn thu phụ, hãy dành thời gian nghiên cứu kỹ, không nên vội tham gia những lĩnh vực còn xa lạ.

Thái Tuế hung tinh ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, vì vậy bản mệnh cần cẩn thận khi đi lại. Đặc biệt lúc lái xe, hãy chú ý những đoạn đường có sự thay đổi ánh sáng đột ngột, giảm tốc độ khi vào hoặc ra khỏi đường hầm và các tuyến đường trên cao.