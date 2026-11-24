Vợ chồng ca sĩ Khởi My - Kelvin Khánh mừng dấu mốc 9 năm về chung nhà.

Chi Pu ghi lại kỷ niệm bên núi Phú Sĩ, Nhật Bản.

Ca sĩ Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu rạng rỡ nắm tay nhau dạo phố Seattle, Mỹ.

Nghệ sĩ Lê Giang hào hứng bế cháu ngoại 6 tháng tuổi.

Bé Comle chào đời hồi tháng 5, là trái ngọt đầu tiên trong cuộc hôn nhân của cặp diễn viên Lê Lộc - Tuấn Dũng.

Cặp "tình nhân tin đồn" Đoàn Thiên Ân - Kỳ Duyên quấn quýt trên bãi biển.

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Hoa hậu H'Hen Niê yên tâm đi làm vì có ông xã chăm con chu đáo.

"Cuộc sống rất đẹp khi ta biết nhìn mọi thứ bằng trái tim đầy nắng", Lý Nhã Kỳ bày tỏ.

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Vợ chồng doanh nhân Minh "Nhựa" tận hưởng khung cảnh Thượng Hải về đêm.