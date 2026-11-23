Cuộc thi Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 1 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 27 chào đón sự tranh tài của bốn nhà leo núi: Nguyễn Phạm Việt Hưng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Gia Lai), Nguyễn Huy Anh (Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội), Trần Xuân Nghi (Trường THPT Nguyễn Trãi - Bình Dương - TP.HCM), Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Trường THPT Thái Hòa - Nghệ An).

Bốn nhà leo núi trong cuộc thi Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 1. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia.

Ngay từ phần thi Khởi động, tại trường quay đã diễn ra màn rượt đuổi điểm số vô cùng gay cấn. Kết thúc lượt thi cá nhân và phần thi chung, Việt Hưng tạm dẫn đầu với 60 điểm, theo sát là Huy Anh với 45 điểm. Trong khi đó, Xuân Nghi có 10 điểm và Thanh Nhàn vẫn chưa ghi được điểm số nào.

Các thí sinh trong phần thi Khởi động.

Bước sang phần thi Vượt chướng ngại vật với từ khóa gồm 4 chữ cái, khi các thí sinh vẫn đang suy nghĩ sau gợi ý thứ hai, Huy Anh và Xuân Nghi đã nhanh tay nhấn chuông giành quyền trả lời. Cả hai cùng đưa ra đáp án chính xác là “Hệ SI”, nhưng nhờ nhấn chuông trước, Huy Anh xuất sắc giành trọn số điểm của phần thi, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 105 điểm. Đứng thứ hai là Việt Hưng với 70 điểm, Xuân Nghi đạt 20 điểm, trong khi Thanh Nhàn vẫn chưa có điểm số đầu tiên.

Đến phần thi Tăng tốc, cục diện đường đua tiếp tục có sự thay đổi đáng chú ý. Với màn bứt phá ấn tượng, Việt Hưng vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 180 điểm, theo sát là Huy Anh với 135 điểm. Trong khi đó, Thanh Nhàn cũng có màn thể hiện khởi sắc, vươn lên vị trí thứ ba với 60 điểm. Xuân Nghi tạm xếp cuối với 20 điểm.

Ở phần thi Về đích, Việt Hưng lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Ở hai câu hỏi đầu tiên, dù chưa đưa ra được đáp án chính xác, cậu bạn vẫn bảo toàn được điểm số khi không có thí sinh nào nhấn chuông giành quyền trả lời. Đến câu hỏi cuối cùng, Việt Hưng tự tin đưa ra đáp án chính xác, mang về 20 điểm đầu tiên trong lượt thi và nâng tổng điểm lên 200.

Việt Hưng trong phần thi Về đích.

Huy Anh lựa chọn gói câu hỏi gồm 20 - 30 - 20 điểm. Tuy nhiên, cậu bạn chưa thể ghi điểm ở hai câu hỏi đầu tiên, thậm chí còn vụt mất 30 điểm vào tay Việt Hưng ở câu hỏi thứ hai. Đến câu hỏi cuối cùng, Huy Anh quyết định sử dụng Ngôi sao hy vọng với mong muốn tạo cú bứt phá. Dẫu vậy, đáp án chưa chính xác khiến cậu tiếp tục mất thêm 20 điểm, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Khép lại lượt thi, Huy Anh còn 85 điểm.

Huy Anh trong phần thi Về đích.

Thanh Nhàn lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Dù đã nỗ lực tìm kiếm đáp án, cô bạn vẫn chưa thể gia tăng điểm số sau 3 câu hỏi. Tận dụng cơ hội, Việt Hưng và Huy Anh lần lượt nhấn chuông giành quyền trả lời ở câu hỏi thứ nhất và thứ hai, nhưng cả hai đều không thể ghi thêm điểm vì đưa ra đáp án chưa chính xác. Khép lại lượt thi, Thanh Nhàn vẫn bảo toàn được 60 điểm.

Thanh Nhàn trong phần thi Về đích.

Xuân Nghi lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Tuy nhiên, cô bạn vẫn chưa thể tìm ra đáp án chính xác ở cả ba câu hỏi, để lại không ít tiếc nuối cho khán giả trường quay. Trong khi đó, Huy Anh liên tiếp nhấn chuông giành quyền trả lời ở câu hỏi thứ nhất và thứ ba, tận dụng thành công cơ hội để ghi 40 điểm với 2 câu trả lời chính xác.

Xuân Nghi trong phần thi Về đích.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Phạm Việt Hưng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Gia Lai) đã trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế Cuộc thi Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 1 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 27 với 220 điểm.

Việt Hưng là chủ nhân vòng nguyệt quế Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 1 với tổng điểm 220 điểm.

Về nhì là Nguyễn Huy Anh (Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội) 115 điểm. Đứng thứ ba là Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Trường THPT Thái Hòa - Nghệ An) với 60 điểm. Và cuối cùng là Trần Xuân Nghi (Trường THPT Nguyễn Trãi - Bình Dương - TP.HCM).