Chồng giấu lương cao, chỉ đưa tôi 6,5 triệu đồng mỗi tháng

Tôi và chồng là bạn đại học, năm nay đều 32 tuổi, kết hôn 6 năm và có một con trai 5 tuổi. Thời điểm mới ra trường, tôi kiếm khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, còn chồng nói anh được 8 triệu. Khi ấy, kinh tế chưa dư dả nên chúng tôi thống nhất tiết kiệm.

Sau vài năm, tôi nghỉ việc để sinh và chăm con. Khi con 2 tuổi, tôi gửi bé đi nhà trẻ rồi tìm công việc hành chính nhẹ nhàng, thu nhập khoảng 8 triệu đồng để có thời gian cho gia đình.

Chồng nói lương anh tăng nhưng không nhiều, lên khoảng 11 triệu đồng. Anh đều đặn đưa tôi 6,5 triệu đồng mỗi tháng để lo tiền ăn, học của con và các khoản chợ búa.

Tin chồng, tôi cố gắng cân đối từng đồng. Hai năm nay, tôi chưa dám mua một chiếc áo mới, gặp bạn bè cũng mặc đi mặc lại vài bộ cũ. Có lúc tủi thân nhưng tôi nghĩ gia đình còn khó khăn, mình chịu thiệt một chút cũng không sao.

Mọi chuyện thay đổi hôm tôi tìm giấy bảo hiểm của con. Tôi vô tình thấy giấy xác nhận thu nhập của chồng và đọc đi đọc lại vì tưởng mình nhìn nhầm.

Thu nhập của anh là 18 triệu đồng mỗi tháng.

Tôi hỏi, anh khá bình thản, nói đưa tôi 6,5 triệu đồng để tôi đỡ tiêu hoang, còn anh phải lo các khoản đối nội, đối ngoại và giữ lại tiền để sau này tôi ốm đau.

Tôi nghĩ đến những lần phải cân nhắc từng khoản tiền học của con và hai năm không mua nổi áo mới. Tôi hỏi tại sao anh không nói thật mức lương. Anh cho rằng tiền giữ lại vẫn là tiền của gia đình, anh không tiêu cho bản thân và vẫn đảm bảo những khoản quan trọng.

Tối đó, anh nói từ tháng sau sẽ đưa thêm một triệu đồng. Nhưng lúc ấy, tôi không còn quan tâm đến số tiền ấy.

Sau đó, tôi mới biết một phần tiền anh giữ lại được dùng để chu cấp cho em gái ở quê.

Tôi không nghĩ giúp đỡ người thân là sai. Nhưng tôi chạnh lòng khi anh có tiền để hỗ trợ người nhà, còn vợ con vẫn phải tính toán từng khoản. Con trai tôi nhiều lần mặc quần áo cũ. Tôi từng muốn cho con học thêm nhưng phải cân nhắc vì sợ cuối tháng thiếu tiền.

Nếu anh nói thật từ đầu, tôi có thể cùng anh tính toán tiền sinh hoạt, tiết kiệm và khoản hỗ trợ hai bên nội ngoại. Đằng này, suốt nhiều năm tôi cứ nghĩ gia đình khó khăn nên phải chắt bóp, trong khi người đầu ấp tay gối lại giấu mức thu nhập thật.

Tôi không biết mình có đang nghĩ quá lên không. Điều khiến tôi day dứt không còn là 6,5 hay 7,5 triệu đồng, mà là tại sao người chồng sống cùng tôi 6 năm lại không thể nói thật về thu nhập.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, trong mắt chồng, tôi là vợ cùng anh xây dựng gia đình hay chỉ là người cầm 6,5 triệu đồng để lo việc nhà và chăm con?

Tôi có nên xem đây là cách quản lý tiền của chồng, hay là dấu hiệu cho thấy anh đang coi nhẹ và lợi dụng tôi?