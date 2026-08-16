Từ khi lương 40 triệu đồng, tôi nhìn chồng khác đi

Tôi năm nay 33 tuổi, chồng tôi 37 tuổi. Chúng tôi kết hôn được 6 năm và có một con trai 4 tuổi. Trước đây, thu nhập của tôi khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, trong khi chồng kiếm được 25 triệu đồng. Vì vậy, phần lớn các khoản chi tiêu trong gia đình đều do anh đảm nhận.

Tôi chưa bao giờ thấy điều đó có vấn đề. Tôi nghĩ thu nhập chênh lệch thì trách nhiệm tài chính cũng có thể khác nhau. Anh kiếm nhiều hơn, anh gánh nhiều hơn là chuyện bình thường.

Ba năm sau, tôi chuyển việc và thu nhập tăng lên 40 triệu đồng mỗi tháng. Chồng tôi vẫn giữ mức khoảng 25 triệu đồng.

Thời gian đầu, tôi không nghĩ nhiều về sự thay đổi này. Nhưng gần đây, chồng thường xuyên than công việc áp lực, người này gây khó dễ, người kia chèn ép. Nhiều lúc nghe anh kể, tôi nghĩ đàn ông đi làm chẳng lẽ không chịu được một chút áp lực công sở.

Tôi bắt đầu có cảm giác chồng đang an phận. Ba năm qua, thu nhập của anh gần như không thay đổi, trong khi tôi luôn muốn cố gắng hơn, tìm công việc tốt hơn và tăng thu nhập.

Hôm trước, chồng nói muốn mua một chiếc điện thoại khoảng 20 triệu đồng nhưng lại tiếc tiền. Tôi mới bảo anh nếu thu nhập hiện tại như vậy thì nên mua loại rẻ hơn, vì công việc của anh cũng không cần dùng điện thoại quá đắt tiền.

Tôi nghĩ mình chỉ đang nói chuyện thực tế. Nhưng chồng nhìn tôi một lúc rồi hỏi từ bao giờ tôi lại nói với anh như vậy. Tôi giải thích rằng thu nhập bao nhiêu thì nên chi tiêu trong khả năng, mua một chiếc điện thoại đắt tiền khi không thực sự cần thiết là lãng phí.

Chồng không tranh luận mà chỉ cười, rồi nhắc lại chuyện trước đây. Khi tôi còn kiếm 10 triệu đồng mỗi tháng, anh từng mua cho tôi một chiếc điện thoại 25 triệu đồng. Khi đó, anh chưa bao giờ nói với tôi rằng lương của tôi chỉ có từng ấy thì nên dùng điện thoại rẻ hơn.

Nói xong, anh đi ra ngoài. Tối hôm đó anh mới về.

Vừa về nhà, anh nói với tôi rằng anh không buồn vì bây giờ tôi kiếm nhiều tiền hơn. Điều khiến anh buồn là tôi mới có mức thu nhập cao hơn anh vài tháng nhưng đã bắt đầu nhìn anh khác đi.

Nghe đến đó, tôi cũng thấy chột dạ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình coi thường chồng vì anh kiếm ít tiền hơn tôi. Nhưng tôi nhận ra mình đã bắt đầu đánh giá cách anh làm việc, cách anh tiêu tiền và cả mức thu nhập của anh.

Tôi vẫn nghĩ chồng có thể cố gắng hơn. Tôi muốn anh tìm cơ hội mới, tăng thu nhập thay vì duy trì công việc và mức lương hiện tại quá lâu. Tôi không biết mình đang thực sự muốn chồng tiến lên hay từ khi kiếm được nhiều tiền hơn, tôi đã vô tình thay đổi cách nhìn về anh.

Tôi nên nhìn nhận chuyện này thế nào để không biến sự độc lập tài chính thành khoảng cách với chồng?

Tôi không muốn anh cảm thấy mình bị coi thường, nhưng cũng không biết làm sao để vừa tôn trọng lựa chọn của anh, vừa có thể chia sẻ với anh mong muốn về công việc và thu nhập.