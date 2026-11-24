Trong phần hỏi đáp với người theo dõi trên Instagram Story, ngôi sao 31 tuổi cho biết việc liên tục phải đối mặt với những lời chỉ trích không phải lúc nào cũng dễ dàng. Cô thừa nhận đôi khi không thể kiềm chế bản thân trước những bình luận ác ý, đặc biệt khi mỗi ngày lại xuất hiện những thông tin sai lệch về mình. Tuy nhiên, nữ diễn viên tin sự thật cuối cùng sẽ được làm sáng tỏ. Vì vậy, cô cố gắng duy trì suy nghĩ tích cực và lan tỏa tình yêu thương thay vì để những lời công kích ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống.

Nicola Peltz được một người theo dõi hỏi: "Điều gì giúp bạn tiếp tục mạnh mẽ, ngay cả khi phải đối mặt với những lời công kích và trong những ngày tồi tệ nhất?". Ảnh: Instagram/ nicolapeltz

Cũng trong phần hỏi đáp, khi được người hâm mộ hỏi điều cô yêu thích nhất ở chồng, Nicola trả lời rằng đó là tất cả mọi thứ. Cô dành lời khen có cánh cho Brooklyn. "Tất cả mọi thứ. Nhưng anh ấy thực sự là người có trái tim rộng lượng và chân thành nhất mà tôi từng biết", ái nữ tỷ phú Peltz ca ngợi chồng - con trai cả nhà David Beckham.

Vợ chồng Nicola Peltz - Brooklyn Beckham. Ảnh: Instagram/ nicolapeltz

Nicola Peltz Beckham sinh năm 1995, là diễn viên, đạo diễn người Mỹ, đồng thời được biết đến rộng rãi với tư cách vợ Brooklyn Beckham, sinh năm 1999 - con trai cả của cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế Victoria Beckham.

Trước khi trở thành nàng dâu của một trong những gia đình nổi tiếng nhất nước Anh, Nicola đã có sự nghiệp diễn xuất riêng và xuất thân trong một gia đình tài phiệt Mỹ. Cô là con gái Nelson Peltz, tỷ phú đầu tư, nhà sáng lập quỹ đầu tư Trian Fund Management, và Claudia Heffner Peltz, cựu người mẫu.

Nicola và Brooklyn tổ chức đám cưới xa hoa tại dinh thự gia đình cô dâu ở Palm Beach, Florida vào tháng 4/2022 với khoảng 600 khách mời. Sau hôn lễ, cả hai sử dụng họ kép Peltz Beckham. Tháng 8/2025, Brooklyn và Nicola tổ chức lễ tái thề nguyện nhân kỷ niệm ba năm ngày cưới mà không có sự tham dự của các thành viên nhà Becks.

Nicola và Brooklyn từng tổ chức tiệc làm mới lời thề vào năm 2025 mà vắng mặt gia đình Becks. Ảnh: Instagram/nicolapeltz

Đến tháng 1/2026, Brooklyn công khai mâu thuẫn gia đình, cáo buộc họ nhiều lần tìm cách phá hoại mối quan hệ của vợ chồng anh và khiến anh cảm thấy bị kiểm soát trong phần lớn cuộc đời. Trong gần hai năm qua, vợ chồng Brooklyn gần như tuyệt giao với gia đình Becks, bất chấp mọi nỗ lực hàn gắn từ bố mẹ và các em.