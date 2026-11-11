Chồng không về nhà ngoại vì nói bố mẹ tôi quá can thiệp vào cuộc sống riêng

Tôi 30 tuổi, chồng 32, kết hôn được hai năm, hiện thuê nhà ở Hà Nội. Hai đứa chưa có con và cũng chưa định mua nhà vì chồng đang tìm cơ hội làm việc ở nước ngoài. Nếu thuận lợi, chúng tôi muốn sang đó vài năm rồi mới quyết định sẽ sống ở đâu lâu dài. Bố mẹ chồng biết kế hoạch này nhưng không góp ý, chỉ bảo hai đứa tự tính toán. Bố mẹ tôi thì ngược lại, hầu như lần nào gặp cũng hỏi đã tiết kiệm được bao nhiêu, bao giờ mua nhà, khi nào sinh con.

Mẹ thường xuyên gửi cho tôi thông tin các căn hộ đang bán, còn bố nói thuê nhà mãi là phí tiền, nếu thiếu ông bà có thể cho thêm để mua một căn gần nhà. Chuyện sinh con cũng được nhắc liên tục vì bố mẹ cho rằng chúng tôi đã ngoài 30 tuổi, càng để lâu càng bất lợi. Ban đầu chồng chỉ cười cho qua. Sau này anh bắt đầu trả lời ngắn hơn, có hôm vừa ra khỏi nhà ngoại đã nói với tôi rằng anh không hiểu vì sao chuyện tiền bạc, công việc và con cái của vợ chồng lại phải báo cáo chi tiết như vậy.

Gần đây, chồng và bố mẹ tôi xảy ra mâu thuẫn lớn. Bố tôi lại đưa ra một căn hộ ông thấy phù hợp và bảo cuối tuần hai đứa đi xem. Chồng nói chúng tôi chưa có ý định mua vì vẫn tính chuyện ra nước ngoài. Mẹ tôi liền khuyên tôi phải suy nghĩ kỹ, đừng chạy theo kế hoạch của chồng rồi sau này hối hận, đồng thời nhắc nếu còn trì hoãn sinh con thì vài năm nữa sẽ vất vả. Mẹ tôi bày tỏ quan điểm để con đi nước ngoài là "mất con" và gay gắt ngăn cản kế hoạch đó.

Khi ấy, chồng không dám cãi lời bố mẹ tôi nhưng nhìn sắc mặt của anh, tôi biết anh đang vô cùng tức giận. Sau hôm đó, chồng nói sẽ không bao giờ về nhà ngoại nữa. Anh bảo mỗi lần gặp bố mẹ tôi đều có cảm giác bị chất vấn và cưỡng ép.

Tôi đã nhiều lần nói bố mẹ bớt góp ý nhưng ông bà thường đáp rằng chỉ lo cho con, nghe hay không là quyền của chúng tôi. Tôi nên làm gì để chồng không ngày càng xa cách với nhà vợ?