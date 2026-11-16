Mẹ bệnh nặng khuyên tôi 'lấy đại' một tấm chồng

Tôi 39 tuổi, chưa kết hôn, là con một. Sau khi bố bỏ đi từ hồi tôi 5 tuổi, chỉ có hai mẹ con sống với nhau. Mẹ một mình làm đủ nghề nuôi tôi ăn học, cuộc sống trước giờ không dư dả. Tôi hiện làm nhân viên văn phòng, thu nhập hơn 15 triệu đồng mỗi tháng, đủ lo sinh hoạt và phụ thêm cho mẹ nhưng không có nhiều tích lũy.

Chuyện kết hôn của tôi từng khiến hai mẹ con cãi nhau không ít. Từ khi tôi ngoài 30 tuổi, mẹ đã nhiều lần nhờ người quen mai mối, có người tôi gặp vài tháng, có người chỉ vài buổi đã thấy không hợp. Mẹ thường bảo tôi đừng kén quá, còn tôi nghĩ cưới một người mình không muốn sống cùng chỉ vì sợ muộn chồng thì sau này càng khổ.

Một năm trước, mẹ phát hiện bị ung thư. Bà vẫn điều trị nhưng sức khỏe yếu đi khá nhanh. Từ ngày đó, chuyện tôi chưa có gia đình được mẹ nhắc nhiều nhất. Gần đây, mẹ nói thẳng bà không còn mong tôi tìm được tình yêu hay một cuộc hôn nhân thật đẹp nữa. Bà chỉ muốn trước khi mất được nhìn thấy tôi có một đứa con. Mẹ bảo tôi hãy chọn một người đàn ông tử tế, công việc ổn định, đồng ý cưới thì cứ cưới, sinh con xong nếu hai người không hợp nhau vẫn có thể chia tay. Theo mẹ, ít nhất sau này tôi còn có con làm chỗ dựa, không phải sống một mình như bà đã từng lo sợ. Có lẽ càng gần cuối đời, mẹ càng sợ một ngày bà mất đi, tôi sẽ cô độc.

Mẹ gần đây lại giới thiệu cho tôi một người đàn ông 43 tuổi, đã qua một đời vợ, chưa có con. Anh khá hiền, có công việc ổn định và nói cũng muốn lập gia đình sớm. Chúng tôi đã gặp nhau vài lần, không có gì đáng chê nhưng tôi cũng không có tình cảm. Mẹ biết vậy vẫn khuyên cứ tiếp tục tìm hiểu, nói ở tuổi này tình yêu không còn quan trọng bằng việc có người đồng hành và một đứa con.

Tôi có nên nghe lời mẹ, chấp nhận sống với người mình không yêu để có con không? Xin độc giả cho lời khuyên?