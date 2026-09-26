Bạn trai thu nhập 50 triệu đồng nhưng đi ăn luôn 'quên ví'

Tôi 26 tuổi, làm thiết kế nội thất cho một studio ở TP HCM. Bạn trai hơn tôi 6 tuổi, là kỹ sư xây dựng cho công ty tư nhân, thu nhập hơn 50 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể thưởng theo dự án.

Anh không tiêu tiền hoang phí mà ngược lại, rất chú ý đến việc tích lũy, đã có một ngôi nhà riêng, căn chung cư hai phòng ngủ và khoảng hai tỷ đồng tiết kiệm.

Chúng tôi quen nhau qua một người bạn chung và yêu hơn một năm. Hai bên gia đình đã gặp mặt, dự định cuối năm tổ chức đám cưới.

Mọi thứ khá suôn sẻ cho đến khoảng nửa năm nay, khi mỗi lần đi ăn, anh thường viện cớ để tôi thanh toán. Khi thì anh bảo quên ví, lúc nói điện thoại hết pin không chuyển khoản được, có hôm lại bảo: "Em trả trước đi, về anh gửi lại". Nhưng khoản tiền "về anh gửi lại" gần như chưa bao giờ xuất hiện.

Có lần chúng tôi đi ăn ở một quán khá đông. Đến lúc thanh toán, anh lại cười trừ nói quên ví. Tôi trả tiền rồi cả hai ra về. Anh vẫn vui vẻ nói chuyện như bình thường, không nhắc lại việc sẽ gửi tiền hay hỏi tôi đã trả bao nhiêu.

Sáng nào đi làm, anh cũng nhờ tôi mua xôi nhưng chỉ đưa trước 100.000-120.000 đồng cho cả tháng. Tính ra mỗi ngày khoảng 5.000 đồng. Anh không hỏi giá thực tế hay tôi có phải bù tiền, mua thêm đồ ăn cho anh hay không.

Đi cà phê cũng vậy. Anh thường nói không uống gì, chỉ ngồi cùng tôi. Vì ngại, tôi gọi hai cốc thì anh lại bảo: "Thôi, anh uống hộ em". Nếu tôi chỉ gọi một cốc, anh vẫn uống thử rồi gần hết phần của tôi.

Tôi không phải người tính toán trong tình yêu. Tôi không nghĩ đàn ông lúc nào cũng phải trả tiền cho bạn gái. Nếu hôm nay tôi trả, hôm khác anh trả hoặc hai người cùng chia sẻ chi phí, tôi đều thấy bình thường. Điều tôi không hiểu là thời gian đầu yêu nhau, anh khá chu đáo, không để tôi phải chi gì, nhưng càng gần dự định cưới, lại càng khác.

Tôi từng nói những chuyện nhỏ này khiến mình không vui. Anh giải thích sau khi cưới, lương của anh cũng đưa tôi quản lý, còn hiện tại muốn tiết kiệm tối đa để lo cho đám cưới và cuộc sống sau này.

Tôi hiểu việc chuẩn bị hôn nhân cần nhiều tiền nhưng lời giải thích ấy vẫn không khiến tôi yên tâm. Tôi hỏi thẳng: "Nếu muốn tiết kiệm, tôi có thể cùng anh tiết kiệm, nhưng tại sao những khoản đi ăn với em anh cũng không muốn trả?".

Anh nói tôi đang nghĩ quá nhiều. Theo anh, yêu nhau rồi thì tiền của ai cũng như nhau, tôi trả hôm nay thì anh lo những khoản khác. Những chuyện vài chục nghìn hay vài trăm nghìn không đáng để hai người sắp cưới phải tính toán.

Tôi càng nghe càng khó xử.

Đám cưới đang được hai bên gia đình chuẩn bị. Tôi vẫn yêu anh và không muốn từ bỏ mối quan hệ chỉ vì những khoản tiền nhỏ. Nhưng nếu không thống nhất rõ trước khi cưới, liệu sau này tôi có phải tiếp tục sống với cảm giác mỗi khoản mình bỏ ra đều là chuyện đương nhiên?

Tôi nên nói thế nào để anh hiểu rằng điều tôi cần không phải anh tiêu tiền cho mình, mà là cảm giác cả hai cùng chia sẻ trách nhiệm trong mối quan hệ?