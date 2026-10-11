Dự báo vận may 12 con giáp tháng 9 Âm lịch: Thìn lùi một bước trời cao biển rộng, Sửu họa từ miệng mà ra

Tháng 9 Âm lịch là tháng Mậu Tuất. Nói cho dễ hiểu, tháng này toàn là Đất. Là loại đất khô, cứng của cuối mùa thu, đã bị lửa nung cả một mùa hè nên nứt nẻ, bên trong thì giữ lại hơi nóng.

Không giống tháng trước lửa còn bập bùng bên ngoài, tháng này năng lượng co hết vào trong. Mọi thứ có xu hướng lắng xuống, chậm lại, tích tụ lại.

Vì vậy tháng này là tháng của chữ ỔN.

Nên làm: Dọn dẹp việc cũ, chốt sổ sách, ký nốt hợp đồng dang dở, thu hồi công nợ, sửa lại quy trình, thu hẹp những gì dàn trải quá mức.

Không nên làm: Vội vàng khởi công dự án mới to tát, vay mượn lớn để đầu tư lướt sóng, mở rộng ồ ạt.

Con giáp tuổi Tý bị áp lực đè nặng

1. Con giáp tuổi Tý

Tháng này là tháng vất vả của bạn. Tháng này lấy chữ Nhẫn làm đầu. Qua được tháng này sẽ nhẹ hơn.

Công việc: Con giáp tuổi Tý bị áp lực đè nặng. Việc cũ chưa xong việc mới đã tới, cấp trên soi xét, tiến độ bị chậm. Đây là lúc phải gồng lên, làm việc kỹ hơn, đi sớm về muộn hơn người khác thì mới giữ được vị trí.

Tiền bạc: Chỉ trông vào lương cứng và thu nhập đều đều hàng tháng. Lộc bất ngờ gần như không có. Đừng ham hùn hạp, đánh quả, dễ mất trắng. Giữ tiền trong túi là tốt nhất.

Tình cảm: Tâm trạng không tốt vì công việc nên dễ mang bực dọc về nhà. Cố gắng phân biệt rõ việc cơ quan và việc nhà, nói chuyện nhẹ nhàng hơn với người thân.

Sức khỏe: Thận yếu, đau mỏi thắt lưng, đi tiểu nhiều, tiểu đêm. Ngồi nhiều nên đứng dậy vận động.

2. Con giáp tuổi Sửu

Tháng xung khắc, có lộc nhưng cũng có họa. Họa từ miệng mà ra, tháng này nói ít, làm nhiều.

Công việc: Con giáp tuổi Sửu có cơ hội thể hiện, nhưng xung quanh có rất nhiều kẻ ganh ghét, cạnh tranh không lành mạnh. Họ có thể đâm chọc, nói xấu, giành công của bạn. Làm gì cũng phải có giấy tờ, bằng chứng rõ ràng, đừng tin lời nói miệng.

Tiền bạc: Tài chính rất xấu. Kiếm tiền khó mà giữ tiền cũng khó. Dễ mất tiền vì cãi nhau, vì phải đền bù, vì bị lừa. Tháng này chỉ nên tiết kiệm, tuyệt đối không cho vay, không đầu tư chung.

Tình cảm: Nói qua nói lại một chút là thành cãi nhau to. Vợ chồng, người yêu khắc khẩu.

Sức khỏe: Bệnh cũ về dạ dày, đường ruột dễ tái phát. Ăn uống thanh đạm, bớt đồ cay nóng, dầu mỡ. Chú ý cả đau lưng và thận.

Sếp tự nhiên nhìn thấy công sức của con giáp tuổi Dần

3. Con giáp tuổi Dần

Tháng đại cát của bạn, sau bao ngày chờ đợi.

Công việc: Vận may bật tăng mạnh. Việc khó tự nhiên có người giúp, sếp tự nhiên nhìn thấy công sức của con giáp tuổi Dần. Đây là lúc để đề xuất tăng lương, xin dự án, nộp hồ sơ thăng tiến. Cơ hội đến phải nắm ngay, chần chừ là mất.

Tiền bạc: Tài lộc sáng rực. Thu nhập chính tăng, thu nhập phụ cũng có. Đầu tư ngắn hạn dễ có lời, buôn bán có khách. Đây là tháng hợp để tính chuyện tiền nong.

Tình cảm: Người có đôi thì tình cảm mặn nồng, có thể tính chuyện cưới xin. Người độc thân đi đâu cũng có người để ý, đi gặp gỡ, mai mối trong tháng này tỷ lệ thành công rất cao.

Sức khỏe: Khỏe, chỉ cần ăn uống điều độ, bớt nhậu nhẹt là ổn.

4. Con giáp tuổi Mão

Vận xấu đã qua, tháng này bắt đầu ngẩng đầu lên được. Tháng này chữ Tốt bao trùm, cứ tự tin mà làm.

Công việc: Con giáp tuổi Mão gặp được sao tài lộc. Công việc có chuyển biến tích cực, có tin tốt như được khen thưởng, được giao việc quan trọng hơn, có khách hàng mới. Cứ chủ động, xông xáo thì sẽ có kết quả.

Tiền bạc: Tiền bạc khá lên trông thấy. Có lộc nhỏ, có khoản thu ngoài dự kiến. Có thể thử đầu tư nhỏ, xoay vòng vốn ngắn hạn sẽ có lãi.

Tình cảm: Tình duyên nở rộ. Vợ chồng hòa thuận, bớt cãi cọ. Người độc thân rất đào hoa, ra đường dễ có người xin làm quen.

Sức khỏe: Hệ tiêu hóa hơi nhạy cảm, nên ăn chín uống sôi.

Con giáp tuổi Thìn gặp nhiều chuyện trái ngang

5. Con giáp tuổi Thìn

Tháng này là tháng xung thẳng với tuổi của bạn, nên phải cực kỳ cẩn thận. Lùi một bước, biển rộng trời cao. Đừng cố đấm ăn xôi trong tháng này.

Công việc: Con giáp tuổi Thìn gặp nhiều chuyện trái ngang, thị phi. Việc đang yên đang lành bỗng có người gây sự, dự án đang chạy bỗng gặp trục trặc. Tốt nhất là làm việc của mình, đừng lo chuyện bao đồng, đừng tranh cãi với ai.

Tiền bạc: Tiền bạc nhìn thì nhiều cơ hội nhưng toàn là ảo. Càng ham kiếm nhanh càng dễ sập bẫy. Việc quan trọng nhất tháng này không phải là kiếm thêm, mà là giữ cho được số tiền mình đang có.

Tình cảm: Cảm xúc bất ổn, hay suy diễn, chấp vặt. Một câu nói vô tình cũng có thể thành trận cãi nhau lớn, thậm chí đòi chia tay. Cần nhường nhịn nhau.

Sức khỏe: Dạ dày và đường ruột rất kém. Nam giới chú ý thêm về thận, bàng quang, tuyến tiền liệt.

6. Con giáp tuổi Tỵ

Tháng bình ổn, có làm thì có ăn.

Công việc: Có sao xấu chiếu nên công việc không tránh khỏi lúc trục trặc, giấy tờ lằng nhằng. Nhưng bù lại vẫn có cơ hội nhỏ. Chỉ cần con giáp tuổi Tỵ giữ được sự đều đặn, không bỏ dở giữa chừng thì cuối tháng vẫn có thành quả.

Tiền bạc: Thu nhập chính vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất. Đừng mơ đổi đời nhanh. Đầu tư thì nên chọn kênh an toàn, ăn chắc mặc bền.

Tình cảm: Nhìn chung êm ấm, vui vẻ. Nhưng người đã có gia đình phải chú ý giữ mình, tháng này dễ có người thứ ba tiếp cận, dễ bị cám dỗ.

Sức khỏe: Dạ dày yếu, ăn uống thất thường là đau ngay.

Con giáp tuổi Ngọ hay do dự, đứng núi này trông núi nọ

7. Con giáp tuổi Ngọ

Vận trình đang đi lên, mọi thứ nhẹ nhàng hơn.

Công việc: Sau thời gian khó khăn, tháng này công việc vào guồng, trôi chảy. Tuy nhiên con giáp tuổi Ngọ hay do dự, đứng núi này trông núi nọ. Đã quyết thì phải làm đến cùng, đừng nay thế này mai thế khác kẻo hỏng việc tốt.

Tiền bạc: Tiền bạc ổn định và đang nhích lên. Tuy vẫn phải chi nhiều khoản lặt vặt nhưng không đến mức túng thiếu. Lấy công làm lãi là bền nhất.

Tình cảm: Tình cảm khởi sắc. Vợ chồng tìm lại được tiếng nói chung. Người độc thân nên năng đi ra ngoài, gặp gỡ bạn bè sẽ có duyên.

Sức khỏe: Tinh thần và thể chất đều tốt, không có gì đáng lo.

8. Con giáp tuổi Mùi

Tháng này tuổi Mùi bị khắc mạnh, nên là tháng xấu. An toàn là trên hết, không cầu tiến trong tháng này.

Công việc: Con giáp tuổi Mùi dễ bị tiểu nhân đâm sau lưng, bịa chuyện, vu oan. Làm gì cũng phải cẩn thận gấp đôi, kiểm tra lại email, tin nhắn, hợp đồng cho kỹ. Đừng tin ai hoàn toàn.

Tiền bạc: Tài lộc kém nhất trong 12 con giáp tháng này. Tuyệt đối không đầu tư, không hùn vốn, không cho vay. Giữ tiền mặt trong người cũng phải cẩn thận rơi mất.

Tình cảm: Cãi nhau liên miên vì những chuyện không đâu. Người đang yêu dễ có nguy cơ chia tay vì bất đồng quan điểm.

Sức khỏe: Đây là điều đáng lo nhất. Dạ dày, đường ruột kém, và đặc biệt chú ý trong người có u, cục, nang. Nếu thấy đau lạ, mệt mỏi kéo dài thì phải đi khám ngay, đừng để lâu.

Con giáp tuổi Thân hay do dự, suy nghĩ nhiều

9. Con giáp tuổi Thân

Tháng được Đất nâng đỡ nên khá vững vàng. Đất tốt cho cây mọc, chăm chỉ ắt có quả ngọt.

Công việc: Có đà tốt để phát triển, được cấp trên tin tưởng hơn. Tuy nhiên Đất quá dày lại khiến con giáp tuổi Thân hay do dự, suy nghĩ nhiều, ôm đồm nhiều việc phụ bên ngoài mà xao nhãng việc chính. Nên tập trung vào một việc chính thôi.

Tiền bạc: Tiền bạc ổn định, tiền đến từ công việc chính. Cứ chăm chỉ, chịu khó cày cuốc thì thu nhập sẽ tăng lên rõ rệt.

Tình cảm: Khá êm ấm, nhưng vì bạn mải mê công việc nên người ở nhà cảm thấy bị bỏ rơi, tủi thân.

Sức khỏe: Ăn uống khó tiêu, đầy bụng.

10. Con giáp tuổi Dậu

Tháng nhiều chuyện bực mình. Tháng này nhiều chuyện vặt vãnh làm phiền, kệ đi cho nhẹ đầu.

Công việc: Thị phi, cạnh tranh, và có người có quyền chèn ép bạn. Con giáp tuổi Dậu làm tốt nhưng công lao có thể bị người khác cướp. Tốt nhất là kín tiếng, làm xong việc của mình rồi về, đừng tham gia vào chuyện phe phái.

Tiền bạc: Tiền bạc hao hụt. Có bao nhiêu lại phải chi bấy nhiêu cho đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nên ghi chép chi tiêu lại để tránh lãng phí.

Tình cảm: Lời nói dễ làm tổn thương nhau. Một câu nói đùa cũng có thể khiến đối phương giận dỗi cả tuần.

Sức khỏe: Dạ dày, phổi, đường hô hấp kém. Ho, viêm họng dễ bị. Phụ nữ chú ý thêm về nội tiết, kinh nguyệt.

Con giáp tuổi Tuất được đặt vào vị trí quan trọng, có quyền quyết định

11. Con giáp tuổi Tuất

Tháng này bạn là trung tâm, mọi người đều nhìn vào bạn. Càng ở vị trí cao, càng phải giữ đầu lạnh.

Công việc: Con giáp tuổi Tuất được đặt vào vị trí quan trọng, có quyền quyết định. Vì thế phải cực kỳ tỉ mỉ, soi xét từng con số, từng câu chữ. Chỉ một phút cẩu thả là có thể gây ra lỗi lớn, ảnh hưởng đến cả tập thể.

Tiền bạc: Mức trung bình. Không có lộc lớn, cũng không mất mát lớn. Không phải lúc thích hợp để đầu tư mạo hiểm.

Tình cảm: Vì công việc căng thẳng nên bạn dễ mang bộ mặt cau có về nhà, khiến người thân thấy mệt mỏi theo. Cần học cách tách bạch.

Sức khỏe: Dạ dày, khó tiêu, và đặc biệt là thận yếu, hay đau lưng, mất ngủ, suy nhược thần kinh vì lo nghĩ nhiều.

12. Con giáp tuổi Hợi

Tháng bận rộn nhưng bận mà có kết quả. Tháng này áp lực chính là bàn đạp để con giáp tuổi Hợi tiến lên.

Công việc: Áp lực công việc tăng lên, việc vặt nhiều vô kể, lúc nào cũng thấy thiếu thời gian. Nhưng trong cái bận đó lại có quý nhân giúp đỡ, có cơ hội để thể hiện. Chỉ cần bạn chịu được áp lực, không kêu ca thì cuối tháng sẽ được ghi nhận xứng đáng.

Tiền bạc: Thu nhập chính vẫn đều, đủ sống. Đừng ham làm giàu nhanh theo trend, theo lời rủ rê trên mạng, dễ mất tiền oan.

Tình cảm: Dễ bị stress công việc làm cho cáu gắt vô cớ với người yêu, người nhà. Nên học cách xả stress trước khi về nhà.

Sức khỏe: Thận yếu, đau mỏi lưng dưới. Ăn uống nên nhạt bớt, bớt mặn, bớt dầu mỡ để đỡ hại dạ dày.

(Theo SH)

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!