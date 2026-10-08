Bạn gái mang bầu nhưng tôi bị bố mẹ dọa từ mặt nếu cưới

Tôi 29 tuổi, làm việc cho một công ty công nghệ. Bạn gái hơn tôi bốn tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân và hiện nuôi con gái 5 tuổi.

Ban đầu, tôi cũng băn khoăn khi biết cô ấy có con, nhưng càng tiếp xúc càng thấy quá khứ không phải điều quan trọng nhất. Cô ấy sống tình cảm, tự lập và luôn tự lo cho cuộc sống hai mẹ con. Hơn một năm yêu, tôi dần gắn bó với con gái của cô ấy và từng nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình.

Dù vậy, tôi vẫn muốn đợi công việc ổn định hơn mới kết hôn. Mọi chuyện thay đổi khi vài tháng trước, bạn gái báo tin mang thai. Sau giây phút bất ngờ, tôi nắm tay cô ấy và nói sẽ về quê thưa chuyện với bố mẹ để tính chuyện cưới xin.

Tôi nghĩ việc sắp có cháu sẽ khiến ông bà vui, nhưng phản ứng của bố mẹ hoàn toàn trái ngược.

Khi biết bạn gái tôi từng có con riêng và nay lại mang thai khi hai đứa chưa cưới, mẹ nói sẽ không chấp nhận cô ấy làm dâu. Bố tôi cũng cho rằng tôi còn trẻ, công việc chưa thật sự vững vàng, không nên bước vào một cuộc hôn nhân quá nhiều áp lực.

Tôi cố giải thích rằng quá khứ của bạn gái không phải điều đáng bị phán xét. Cô ấy tự nuôi con, chưa bao giờ dựa dẫm hay đòi hỏi tôi phải gánh trách nhiệm thay. Nhưng bố mẹ vẫn giữ nguyên quan điểm.

Trước khi tôi trở lại thành phố, mẹ nói nếu tôi vẫn cưới, ông bà sẽ coi như không có đứa con trai này.

Tôi về nhà với tâm trạng nặng nề. Khi biết chuyện, bạn gái không trách bố mẹ tôi mà chỉ lặng lẽ nói: "Nếu anh thấy khó xử, em vẫn có thể tự nuôi con. Em từng làm điều đó một lần rồi".

Nghe câu ấy, tôi càng đau lòng. Tôi không muốn con mình lớn lên trong cảnh thiếu cha, nhưng cũng không muốn vì lựa chọn của mình mà đánh mất bố mẹ.

Những ngày sau, bố mẹ và người thân liên tục khuyên tôi suy nghĩ lại. Mọi người đều cho rằng tôi còn trẻ, tương lai phía trước còn dài và có thể tìm một người khác phù hợp hơn.

Tôi hiểu bố mẹ lo cho mình, nhưng người phụ nữ ấy không phải một lựa chọn có thể dễ dàng thay thế. Cô ấy là người tôi yêu và đứa trẻ trong bụng là con của tôi.

Giờ tôi đứng giữa hai phía đều không thể buông bỏ: một bên là bố mẹ đã nuôi tôi khôn lớn, một bên là người phụ nữ tôi yêu và đứa con chưa chào đời. Tôi nên tiếp tục thuyết phục gia đình hay chấp nhận mất đi sự ủng hộ của bố mẹ để bảo vệ mái ấm riêng?