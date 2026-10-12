Tài tử 'Spider-Man' chủ trì hôn lễ cho vợ cũ

Tobey Maguire (phải) chủ trì lễ cưới cho vợ cũ Jennifer Meyer. Ảnh: Backgrid

Tobey Maguire diện suit đen, thắt cà vạt và trông đầy hào hứng khi chủ trì buổi lễ. Chú rể Geoff Ogunlesi - con trai tỷ phú Nigeria Adebayo Ogunlesi - lịch lãm trong bộ suit đen kết hợp nơ cổ. Trong khi đó, cô dâu Jennifer Meyer, 49 tuổi, diện váy cưới quây ngực cùng khăn voan dài.

Tobey Maguire trò chuyện cùng cô dâu và chú rể. Ảnh: Backgrid

Hôn lễ diễn ra ngoài trời tại khu nghỉ dưỡng Four Seasons Resort Lanai, với sự góp mặt của đông đảo bạn bè và người thân hai bên. Hai con chung của Meyer và Maguire là Ruby 19 tuổi và Otis 17 tuổi đều tham dự. Con gái 5 tháng tuổi của Meyer và chồng mới cũng có mặt trong ngày vui của bố mẹ.

Dàn khách mời nổi tiếng gồm tài tử Leonardo DiCaprio cùng bạn gái, người mẫu Vittoria Ceretti; tỷ phú Jeff Bezos và vợ Lauren Sánchez; diễn viên Courteney Cox, Kate Hudson cùng vị hôn phu Danny Fujikawa và nhà tạo mẫu Rachel Zoe.

Không gian lễ cưới của Jennifer Meyer tại Hawaii. Ảnh: Backgrid

Đám cưới diễn ra chỉ vài ngày sau khi Meyer chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn với ngôi sao Spider-Man, gần 10 năm sau khi hai người tuyên bố chia tay.

Theo các tài liệu Page Six thu thập được hồi đầu tháng, tòa án đã chính thức công nhận việc chấm dứt hôn nhân, đưa cả hai trở lại trạng thái độc thân. Tuy nhiên, một số vấn đề liên quan vẫn đang được hai bên tiếp tục giải quyết trong quá trình hoàn tất thỏa thuận sau ly hôn.

Meyer - con gái Ronald Meyer, cựu chủ tịch hãng Universal Studios - và Maguire chia tay vào tháng 10/2016, sau chín năm chung sống và có hai con. Đến năm 2020, nhà thiết kế trang sức đệ đơn ly hôn.

Meyer từng thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn khi cùng chồng cũ nuôi dạy con sau đổ vỡ. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình World’s First Podcast năm 2022, cô thừa nhận việc này đòi hỏi nhiều công sức. Dù vậy, Meyer vẫn nhìn nhận cuộc chia tay theo hướng tích cực.

"Đó là một lựa chọn, và tôi tin rằng vũ trụ sẽ luôn ở bên chúng tôi. Nhưng tôi phải nói với bạn rằng, việc này thực sự vô cùng khó khăn", cô chia sẻ.

Tobey Maguire và Jennifer Meyer năm 2015. Ảnh: FilmMagic

Nhà thiết kế cũng dành nhiều tình cảm cho Maguire, khẳng định sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì chồng cũ. "Tôi thậm chí không thể diễn tả được mối quan hệ ấy. Anh ấy như anh trai của tôi. Tôi yêu anh ấy vô cùng", Meyer nói về sự gắn bó giữa hai người.

Meyer bắt đầu hẹn hò doanh nhân Geoff Ogunlesi - CEO của công ty quản lý âm nhạc The Ogunlesi Group - vào mùa hè năm 2023. Đến tháng 11 cùng năm, họ lần đầu xuất hiện chung trên thảm đỏ tại dạ tiệc Baby2Baby. Hai người đính hôn vào tháng 8/2024 và chào đón con gái đầu lòng hồi tháng 5 năm nay.

Trong khi đó, Maguire từng hẹn hò người mẫu Tatiana Dieteman từ năm 2018. Hai người chia tay sau khoảng ba năm bên nhau.

Tobey Maguire sinh năm 1975, là diễn viên kiêm nhà sản xuất phim người Mỹ. Anh nổi tiếng toàn cầu với vai Peter Parker/Người Nhện trong bộ ba phim Spider-Man của đạo diễn Sam Raimi, phát hành từ năm 2002 đến 2007. Ngoài loạt phim siêu anh hùng, Maguire còn được đánh giá cao qua các tác phẩm như The Cider House Rules (1999), Seabiscuit (2003) và The Great Gatsby (2013). Với vai diễn trong Brothers (2009), anh nhận được đề cử Quả cầu vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch.