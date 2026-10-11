Chồng ngoại tình, bỏ mặc vợ con, 4 năm sau chết lặng trước câu nói phũ phàng của con trai

Ngoại tình vì chán vợ

Tiến từng yêu Ngân, cô đồng nghiệp nhỏ nhắn, dịu dàng. Sau khi kết hôn, anh thăng tiến nhanh chóng, từ một nhân viên bình thường trở thành giám đốc. Ngân chấp nhận lùi về phía sau, chăm sóc gia đình để chồng yên tâm phát triển sự nghiệp.

Thế nhưng, khi có nhà lớn, xe sang và địa vị, Tiến dần coi thường vợ. Anh cho rằng mọi thứ trong nhà đều do mình làm ra, còn Ngân chỉ quanh quẩn với bếp núc, con cái. Những hy sinh của cô chẳng những không được trân trọng mà còn bị xem là điều hiển nhiên.

Cảm thấy cuộc hôn nhân nhàm chán, Tiến bắt đầu ngoại tình với một cô gái trẻ đẹp. Mối quan hệ ngoài luồng kéo dài hơn một năm thì bị Ngân phát hiện.

Không muốn gia đình tan vỡ, Ngân mời bố mẹ chồng đến khuyên nhủ. Ông bà nhắc Tiến rằng anh đang có người vợ đảm đang, đứa con ngoan ngoãn và một mái ấm đáng quý. Nhưng anh chẳng những không hối lỗi mà còn trách vợ bất tài, cho rằng mình có quyền tìm người bên ngoài để giải tỏa áp lực.

Vì thương con, Ngân cố nhẫn nhịn, nhưng sự im lặng ấy càng khiến Tiến lấn tới. Anh thậm chí ngang nhiên đưa nhân tình về nhà, mặc cho vợ phải chịu đựng sự tổn thương và sỉ nhục ngay trong chính tổ ấm của mình.

Vợ đệ đơn ly hôn, người chồng trăng hoa mới hoảng sợ

Khi con trai bước vào trung học, Ngân quyết định nộp đơn ly hôn và yêu cầu quyền nuôi con.

Tiến không chấp nhận. Anh sợ ly hôn ảnh hưởng đến hình ảnh của mình tại công ty, đồng thời không muốn chia tài sản. Anh cho rằng Ngân đang sống sung sướng mà không biết hưởng, bởi ngoài kia có biết bao phụ nữ ao ước được ở vị trí của cô.

Nhưng lần này, Ngân không còn nhượng bộ. Cô tuyên bố nếu Tiến tiếp tục gây khó dễ, cô sẽ công khai bằng chứng ngoại tình của anh tại công ty.

Trước thái độ kiên quyết của vợ, Tiến cuối cùng cũng phải ký đơn. Sau ly hôn, Ngân bán căn nhà được chia theo thỏa thuận, mua một căn hộ hai phòng ngủ gần trường học của con trai và bắt đầu cuộc sống mới.

Trong khi đó, Tiến vẫn lao vào những cuộc vui, tiếp tục các mối quan hệ chóng vánh với nhiều cô gái trẻ. Anh từng nghĩ ly hôn đồng nghĩa với tự do, nhưng chẳng bao lâu sau, những cuộc vui dần trở nên nhàm chán.

Sức khỏe sa sút, tuổi tác ngày càng lớn, Tiến bắt đầu nhận ra những người phụ nữ bên cạnh dường như chỉ quan tâm đến tiền bạc và những món quà anh có thể mang lại. Khi không còn đủ hấp dẫn như trước, anh cũng chẳng thể giữ chân họ.

Bốn năm sau ly hôn, Tiến muốn quay về bên vợ cũ

Càng cô đơn, Tiến càng nhớ đến gia đình cũ. Anh nhiều lần mời con trai đi ăn nhưng đều bị từ chối. Thay vì nhìn lại những sai lầm của mình, anh lại cho rằng Ngân đã kiểm soát con, cố tình khiến hai bố con xa cách.

Tiến quyết định tìm người tái hôn, nhưng những cô gái anh để ý đều không muốn gắn bó lâu dài. Người chê anh đã lớn tuổi, người cho rằng anh không còn đủ giàu có để trở thành lựa chọn hấp dẫn.

Bốn năm sau ly hôn, Tiến tình cờ gặp lại Ngân. Anh ngỡ ngàng khi thấy vợ cũ vẫn duyên dáng, xinh đẹp và rạng rỡ. Cô không còn vẻ mệt mỏi của người phụ nữ từng phải chịu đựng sự phản bội, ánh mắt bình thản và cuộc sống dường như cũng nhẹ nhàng hơn.

Trái lại, Tiến trông già nua, kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Nhìn Ngân, anh nhớ lại những bữa cơm gia đình, những lần con trai chạy ra đón bố và người vợ từng lặng lẽ chờ mình trở về.

Lúc này, Tiến mới hiểu mình đã đánh mất điều gì. Anh tìm cách nhờ con trai thuyết phục mẹ tái hôn, hy vọng có thể khôi phục mái ấm năm xưa.

Con trai nói một câu khiến người cha ngoại tình chết lặng

Đáp lại lời đề nghị của bố, con trai Tiến thẳng thừng nói: "Bố không biết xấu hổ nữa nhỉ? Ngày còn sống cùng bố, mẹ đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, chẳng lẽ bố nghĩ con không nhìn ra sao?

Nhiều năm như vậy rồi, bố nghĩ mình còn xứng đáng làm bố không? Bố có biết lớp con học ở tầng mấy, cô chủ nhiệm tên gì không? Bố đã bao giờ tôn trọng mẹ, quan tâm đến cảm xúc của mẹ chưa?

Con sắp thi đại học rồi, vậy mà bố chỉ nghĩ đến chuyện kéo mẹ quay về. Bố muốn lấy lại tình cảm gia đình, nhưng con không cần bố nữa".

Tiến đứng chết lặng. Anh muốn giải thích rằng mình đã hối hận, muốn bù đắp cho con và sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, nhưng không thể tìm được lời nào để biện minh.

Bấy lâu nay, anh luôn đổ lỗi cho Ngân vì khiến con xa cách mình, nhưng chưa từng nghĩ rằng con trai đã chứng kiến tất cả những lần mẹ bị xúc phạm, những cảnh bố ngang nhiên đưa nhân tình về nhà và những tháng ngày gia đình chìm trong căng thẳng.

Tiến tìm gặp Ngân, cầu xin cô cho mình một cơ hội. Anh hứa sẽ thay đổi, chăm sóc mẹ con cô và bù đắp những tổn thương đã gây ra.

Ngân bình tĩnh từ chối. Cô không còn oán hận chồng cũ, nhưng cũng không muốn quay lại cuộc hôn nhân từng khiến mình đau khổ. Cuộc sống hiện tại tuy không xa hoa, song cô được tự quyết định mọi việc, được tôn trọng và không còn phải sống trong nỗi lo chồng tiếp tục ngoại tình.

Tiến cuối cùng cũng hiểu rằng tiền bạc có thể mang đến nhà đẹp, xe sang và những cuộc vui, nhưng không thể mua lại niềm tin đã mất. Khi còn có gia đình, anh không biết trân trọng; đến lúc muốn quay về, những người từng yêu thương anh đã không còn cần anh nữa.

Có những cuộc hôn nhân tan vỡ không phải vì người vợ hết yêu, mà vì người chồng liên tục xem sự hy sinh của vợ là điều hiển nhiên. Ngoại tình có thể chỉ đem lại cảm giác mới mẻ nhất thời, nhưng cái giá phải trả đôi khi là cả gia đình và tình cảm của những người thân yêu nhất.