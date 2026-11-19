Phân biệt sò lông và sò huyết

Đặc điểm nhận dạng

Có thể phân biệt sò huyết và sò lông qua hình dáng vỏ và màu sắc phần thịt. Sò huyết có vỏ dày, chắc, hình trứng với các đường gờ nổi rõ; con trưởng thành thường dài 5-6 cm, rộng 4-5 cm, phần thịt và dịch bên trong có màu đỏ tươi do chứa hemoglobin. Trong khi đó, sò lông thường có kích thước lớn hơn, vỏ hình bầu dục với hai mảnh không hoàn toàn đồng đều, bên ngoài phủ lớp lông màu nâu tía hoặc nâu sẫm.

Giá trị dinh dưỡng của sò lông và sò huyết

Cả sò lông và sò huyết đều giàu protein, vitamin và khoáng chất. Trong 100g thịt ăn được, sò huyết cung cấp khoảng 71 calo, 11,7g protein, 1,1g chất béo và 3,5g carbohydrate, cùng kẽm, magie, vitamin A, B1, B2, B12 và Omega-3. Trong khi đó, sò lông chứa khoảng 51 calo, 8,8g protein, 0,3-0,4g chất béo và 3g carbohydrate, góp phần bổ sung protein và khoáng chất cho cơ thể.

Sò lông và sò huyết khá giống nhau nhưng khác biệt về đặc điểm, dinh dưỡng và giá trị ẩm thực

Tác dụng sức khỏe và các bài thuốc y học cổ truyền

Sò lông và sò huyết cung cấp Omega-3, vitamin B12, kẽm và magie, góp phần hỗ trợ hoạt động tim mạch, hệ thần kinh, tạo máu và duy trì chức năng miễn dịch. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ghi nhận chiết xuất sò huyết có thể tác động đến tế bào ung thư, nhưng chưa đủ bằng chứng cho thấy ăn sò giúp phòng ngừa hoặc điều trị ung thư ở người.

Theo y học cổ truyền, hai loại sò này được dùng với quan niệm bổ huyết, hỗ trợ tiêu hóa và bồi bổ cơ thể. Một số món ăn, bài thuốc dân gian kết hợp thịt sò với lá hẹ, dây chùm bao, lá vông nem hoặc thịt heo để hỗ trợ người suy nhược, mất ngủ, cao huyết áp, mỡ máu hay phụ nữ có kinh nguyệt ra nhiều; sò lông còn được chế biến thành cháo cùng trứng gà. Tuy nhiên, các công dụng điều trị này chưa được khoa học chứng minh đầy đủ, không nên dùng món ăn thay thế thuốc hoặc phác đồ điều trị.

Mẹo sơ chế sạch bùn đất và phòng ngừa ngộ độc

Sò sống trong môi trường bùn cát nên dễ tích tụ đất, cát và vi sinh vật gây bệnh. Ăn sò sống hoặc chưa chín kỹ có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, nên chọn sò còn sống, không có mùi lạ; ngâm trong nước vo gạo hoặc nước muối loãng khoảng 1-2 tiếng để sò nhả bùn, sau đó dùng bàn chải chà sạch vỏ và rửa nhiều lần dưới vòi nước. Khi chế biến các món hấp, luộc, xào hay nướng, cần nấu sò chín kỹ, tránh ăn tái hoặc còn sống để bảo đảm an toàn.