Danh sách 76 món ăn làm từ thịt lợn ngon nhất châu Á do Taste Atlas bình chọn và công bố hôm 16/5, dành cho độc giả muốn khám phá ẩm thực phương Đông trong chuyến du lịch sắp tới.

Bún chả

Bún chả là món ăn Việt đầu tiên được nhắc đến (top 4) với điểm đánh giá 4,3/5, gồm thịt lợn và bún, thường ăn kèm nước dùng chua ngọt, rau sống. Thực khách có thể tìm thấy bún chả ở nhiều tỉnh thành nhưng Hà Nội vẫn là nơi gắn liền với món ăn này hơn cả.

Món ăn được du khách quốc tế biết đến nhiều hơn sau khi xuất hiện trên chương trình Parts Unknown, khi cố đầu bếp Anthony Bourdain cùng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng thưởng thức bún chả trong chuyến thăm Việt Nam 2016. Ảnh: Bùi Thủy

Thịt kho tàu

Thịt kho tàu là món Việt thứ hai được nhắc đến trong danh sách, đứng thứ 20. Món ăn được làm từ thịt lợn thái nhỏ và nước đường thắng có màu nâu cánh gián kết hợp cùng trứng luộc, hành tím, nước tương, đường, mắm và nước dừa.

Ảnh: Bùi Thủy

Nem lụi

Nằm ở vị trí thứ 24, với điểm đánh giá 4,1/5, nem lụi là món ăn có nguồn gốc từ Huế, gồm thịt lợn xay bọc quanh thân sả và nướng chín. Nem lụi thường ăn kèm rau sống, bánh tráng, chấm cùng sốt chua ngọt. Ảnh: Bùi Thủy

Cơm tấm

Cơm tấm trở thành cái tên được nhắc đến tiếp theo, xếp thứ 29, với số điểm 4/5. Taste Atlas gọi đây là món ăn "kinh điển" của người dân miền Nam Việt Nam, gồm sườn nướng ăn cùng cơm gạo tấm, dưa muối chua ngọt, nước mắm, bì lợn thái mỏng trộn thính. Ảnh: Bùi Thủy

Thịt đông

Taste Atlas miêu tả thịt đông "là món Việt có cấu trúc tương tự thạch", được chế biến bằng cách ninh thịt lợn nhỏ lửa cho chín mềm cùng cà rốt thái mỏng, nấm, mộc nhĩ, gia vị. Sau khi chín, hỗn hợp được để đông lại cho đến khi đạt độ sệt như thạch.

Người Việt thường ăn thịt đông với cơm vào Tết Nguyên đán hoặc mùa đông kèm dưa, hành muối. Ảnh: Bùi Thủy

Cải mèo xào thịt lợn gác bếp

Cải mèo xào thịt lợn gác bếp thái nhỏ là món ăn quen thuộc ở vùng núi phía Bắc Việt Nam, như Sa Pa. Món ăn là sự kết hợp giữa rau cải mèo muối, thịt ba chỉ gác bếp, tỏi, nước tương, muối, tiêu và thưởng thức cùng cơm trắng. Ảnh: Lan Anh

Khâu nhục

Khâu nhục, loại thịt được ninh chín mềm, là đặc sản nổi tiếng ở các vùng miền núi phía Bắc như Lạng Sơn và Quảng Ninh. Có nguồn gốc từ món thịt kho của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, khâu nhục sau đó du nhập vào Việt Nam và được biến tấu thành đặc sản thường có trong bữa cơm đãi khách hoặc dịp lễ Tết, cưới hỏi.

Tên khâu nhục xuất phát từ phiên âm tiếng Trung, "khâu" có nghĩa là hấp đến mềm, còn "nhục" có nghĩa là thịt, nên có thể hiểu là món thịt kho hoặc hấp đến chín nhừ. Ảnh: Bùi Thủy

Thịt xiên nướng

Đứng ở vị trí thứ 74 là món thịt lợn nướng của người dân địa phương tại Sa Pa. Món ăn sử dụng thịt lợn đen xiên que, tẩm ướp gia vị và nướng chín trên than, ăn kèm muối mè.

Nem Phùng

Món ăn Việt được nhắc đến cuối cùng là nem Phùng, đặc sản đến từ thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng (nay là xã Đan Phượng), ngoại thành Hà Nội. Khi nhắc đến món ăn này, người Việt thường nhắc đến câu ca dao quen thuộc: "Nem Phùng ăn với lá sung/ Để người tứ xứ nhớ nhung một thời".

Nguyên liệu làm nem gồm thịt lợn (nạc lẫn mỡ) và bì lợn, gạo nếp và tẻ, đậu tương, lá sung. Gạo được chọn làm thính cũng phải là loại tẻ ngon và một ít nếp cái hoa vàng.

Người làm trộn thính với bì và thịt lợn đã lọc riêng, xắt nhỏ rồi đùm lại bằng lá sung, sau đó mới gói lá chuối ở ngoài rồi buộc lạt lại thành "quả nem".

Ảnh: Bùi Thủy

Được thành lập từ 2015, Taste Atlas là nơi giới thiệu hàng chục nghìn món ăn đến độc giả dựa trên đánh giá, nghiên cứu của các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp, thực khách.

Đây cũng là nơi kết nối hơn 9.000 nhà hàng địa phương toàn cầu, tôn vinh các món ăn địa phương từ bình dân đến cao cấp, khơi gợi tò mò về những món du khách chưa từng thử.