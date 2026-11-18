Khi mùa đông bắt đầu, không khí trong bếp cũng thay đổi. Súp gà trở nên nhạt nhẽo sau vài bữa; lẩu bò thì ngon, nhưng sau vài lần ăn, ai đó trong gia đình sẽ phàn nàn về việc "khô miệng", bị loét miệng và khô miệng vào ban đêm.

Thực ra, thức ăn mùa đông không nhất thiết phải tập trung vào gà và thịt bò. Có một số loại thịt mà những người sành ăn sẽ âm thầm mua khi thời tiết lạnh – chúng tươi ngon, mọng nước mà không bị ngấy, làm ấm cơ thể mà không gây nóng trong người. Một nồi lẩu với các loại thịt này sẽ làm hài lòng cả gia đình.

Thịt thỏ không phải là món ăn thường xuyên trên bàn ăn, nhưng nếu được ăn đúng cách sau khi mùa đông bắt đầu, chúng sẽ bổ dưỡng hơn thịt gà, ổn định hơn thịt cừu.

Loại thịt này giàu protein

Thịt thỏ có biệt danh trong giới sành ăn: "loại thịt chay". Loại thịt này giàu protein, nhưng lại ít chất béo và cholesterol hơn hầu hết các loại thịt khác.

Quan trọng hơn, nó dễ tiêu hóa đến khoảng 85%, với kết cấu mềm mại, không gây cảm giác nặng bụng hay đầy hơi. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho các gia đình có người già hoặc trẻ em vào mùa đông, hoặc cho những người dễ bị đầy hơi sau khi ăn thịt.

Hương vị nhẹ nhàng của loại thịt này được tăng cường nhờ phương pháp hầm, giúp thịt ngấm đều nước sốt đậm đà mà vẫn giữ được độ mềm tự nhiên.

Món ăn gợi ý: Thịt thỏ hầm

- Cắt thịt thỏ thành từng miếng nhỏ và ngâm trong nước sạch một lúc, thay nước 1-2 lần để loại bỏ càng nhiều máu càng tốt. Bước này là hiệu quả nhất trong việc loại bỏ mùi hôi của thịt. Sau khi ngâm, cho thịt thỏ vào nồi nước lạnh, thêm gừng thái lát và rượu nấu ăn, chần sơ, hớt bọt sau khi sôi, rồi vớt ra để ráo nước.

- Làm nóng dầu trong chảo, cho mắc khén vào rang thơm. Khi mắc khén chuyển sang màu đen, vớt bỏ phần mắc khén, chỉ giữ lại phần dầu. Cho thịt thỏ, gừng và tỏi vào xào chung. Rưới một thìa nhỏ rượu vang trắng dọc theo mép chảo để làm bay hơi cồn và khử mùi tanh, chỉ để lại một chút hương rượu.

- Thêm nước tương đen, nước tương nhạt và vài viên đường phèn để làm caramen hóa thịt thỏ. Đổ nước sôi vào cho đến khi ngập nửa miếng thịt thỏ, thêm hai hoa hồi và một miếng quế nhỏ, đậy nắp và ninh nhỏ lửa trong 40 phút đến 1 tiếng, hoặc cho đến khi dùng đũa xiên qua được dễ dàng.

Cuối cùng, tăng lửa để đun cho đến khi nước sốt sánh lại. Thịt thỏ sẽ được phủ một lớp nước sốt màu nâu sẫm bóng mượt, mềm và mọng nước, không bị khô.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại thịt này!