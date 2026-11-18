Nhân chuyến vi vu Trung Quốc, diễn viên Huyền Lizzie có dịp chiêm ngưỡng cảnh sắc Cửu Trại Câu vào mùa thay lá. Người đẹp sinh năm 1990 nhận xét khung cảnh nơi đây 'đẹp một cách rung động'.

Nằm ở phía bắc tỉnh Tứ Xuyên, Cửu Trại Câu (Jiuzhaigou) là khu thắng cảnh nổi tiếng với hệ thống hồ nước, thác nhiều tầng, rừng nguyên sinh và những dãy núi cao. Tên gọi Cửu Trại Câu có nghĩa là thung lũng chín ngôi làng, bắt nguồn từ chín ngôi làng của người Tây Tạng sinh sống trong khu vực

Từ khoảng giữa tháng 10 đến đầu tháng 11, những cánh rừng bắt đầu chuyển màu, tạo nên bức tranh nhiều lớp sắc thái. Lá cây phong, bạch dương và các loài cây rụng lá chuyển từ xanh sang vàng óng, cam rồi đỏ thẫm, xen giữa những mảng rừng lá kim vẫn giữ màu xanh quanh năm.

Điểm đặc biệt của Cửu Trại Câu là sự tương phản giữa sắc lá mùa thu và màu nước hồ. Nước ở nhiều hồ có màu xanh ngọc, xanh lam hoặc xanh lục trong vắt, có thể nhìn thấy thân cây chìm dưới đáy. Khi rừng cây chuyển vàng, đỏ, màu sắc phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên những mảng màu tự nhiên sống động.

Vào ngày trời nắng, ánh sáng xuyên qua tán cây khiến mặt hồ lấp lánh, trong khi ngày có sương mù, thung lũng lại mang vẻ huyền ảo, tĩnh lặng. Đây cũng là thời điểm các nhiếp ảnh gia tìm đến để ghi lại sự kết hợp giữa rừng lá đổi màu, thác nước và hồ nước trong xanh.

Cửu Trại Câu có ba thung lũng chính, nối với nhau thành hình chữ Y. Mỗi khu vực mang một vẻ đẹp riêng, song một số hồ nước như Ngũ Hoa, Hồ Kính, Thụ Chính... vẫn là điểm thu hút du khách hơn cả.

Từ Việt Nam, du khách có thể lựa chọn hành trình qua Thành Đô (Chengdu), thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, trước khi tiếp tục di chuyển đến Cửu Trại Câu. Từ Hà Nội và TP HCM đều có chuyến bay thẳng đến Thành Đô.

Sau khi đến Thành Đô, phương án thuận tiện là đi tàu cao tốc từ ga Thành Đô Đông (Chengdu East) đến ga Hoàng Long Cửu Trại (Huanglong Jiuzhai). Tuyến đường sắt này đã đi vào hoạt động từ tháng 8/2024, giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển đến khu vực thắng cảnh. Chặng tàu thường mất khoảng 1 giờ 40 phút đến hơn 2 giờ, tùy chuyến.

Từ ga Hoàng Long Cửu Trại, du khách tiếp tục đi xe buýt du lịch hoặc ôtô đến cổng khu thắng cảnh Cửu Trại Câu. Quãng đường khoảng 90-93 km, mất khoảng hai giờ. Một lựa chọn khác là bay từ Thành Đô đến sân bay Cửu Trại Hoàng Long, sau đó đi ôtô khoảng 1,5-2 giờ đến khu thắng cảnh.

Huyền Lizzie sinh năm 1990, tên thật Phan Minh Huyền. Cô từng tham gia cuộc thi Miss Teen 2009 và là một trong những hot girl đời đầu ở Hà Nội. Cô kết hôn năm 2014 nhưng năm 2018, cô chuyển ra ngoài sống cùng con. Đến năm 2019, cô hoàn tất thủ tục ly hôn và công bố thông tin với công chúng. Từ đó, cô tích cực trở lại truyền hình với các bộ phim Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng, Hồ sơ cá sấu, Thương ngày nắng về, Chúng ta của 8 năm sau...

Gần đây cô gây chú ý với vai Hạnh trong Căn nhà không mái che, đóng cặp cùng diễn viên Duy Hưng.