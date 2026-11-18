Ghi nhận của PV Tiền Phong tại khu vực nhà thờ đổ Hải Lý, khung cảnh nhếch nhác, lộn xộn từng tồn tại trong nhiều năm qua đã cơ bản được giải tỏa. Những hàng quán, công trình kinh doanh tự phát từng bủa vây di tích nay không còn, trả lại tầm nhìn thông thoáng cho ngôi thánh đường cổ kính giữa không gian biển rộng lớn.

Tại hiện trường, công nhân đang điều khiển máy xúc thu gom gạch vụn, vật liệu và những mảng tường đổ vỡ từ các công trình cũ để vận chuyển ra ngoài.

Anh Phạm Đức Huy (xã Nho Quan, Ninh Bình) cho biết, từng nghe nhiều người nhắc đến nhà thờ đổ Hải Lý gần 100 năm tuổi nhưng khi trực tiếp đưa gia đình đến tham quan, không khỏi bất ngờ trước diện mạo mới của khu vực. “Tôi rất bất ngờ vì khung cảnh hiện nay thông thoáng, sạch đẹp hơn nhiều. Không còn cảnh nhà hàng, quán nước mọc lên lộn xộn xung quanh như những gì tôi từng nghe kể”, anh Huy chia sẻ và cho rằng việc giải tỏa các công trình tự phát là bước cần thiết để trả lại không gian cảnh quan cho di tích.

Ngày 17/11, trao đổi với PV Tiền Phong ông Mai Đức Nghĩa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Hải Tiến - cho biết, đến ngày 5/11, công tác tháo dỡ, di dời 23 công trình vi phạm tại khu vực ven biển xã Hải Tiến đã hoàn thành. Hiện địa phương đang tập trung thu dọn, vệ sinh môi trường, hoàn trả mặt bằng; đồng thời, xin ý kiến tham vấn của Sở Du lịch về phương án chỉnh trang, phát triển du lịch tại khu vực nhà thờ đổ Hải Lý.

Phó Chủ tịch xã Hải Tiến thông tin thêm, xã đang triển khai xây dựng kè bảo vệ chứng tích nhà thờ đổ Hải Lý với kinh phí gần 3 tỷ đồng. Dự kiến đến hết tháng 12 năm nay, công tác thu dọn, chỉnh trang toàn bộ khu vực sẽ hoàn thành. Theo kế hoạch, địa phương sẽ trồng cây xanh dọc khu vực ven biển, đồng thời nghiên cứu xây dựng sân quảng trường phục vụ người dân và du khách.

Theo thống kê của địa phương, mỗi năm xã Hải Tiến đón khoảng 50.000 lượt khách, trong đó phần lớn đến tham quan, khám phá khu vực nhà thờ đổ Hải Lý.

Nhà thờ đổ Hải Lý có tên gọi Nhà thờ Trái Tim Chúa, được khởi công xây dựng lần đầu năm 1877. Năm 1917, nhà thờ được xây dựng lại tại vị trí hiện nay và hoàn thành vào năm 1927. ﻿Tuy nhiên, trước tác động của thiên nhiên, đặc biệt là tình trạng biển xâm thực, khu vực này ngày càng bị sóng biển lấn sâu, đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của công trình. Để bảo vệ nơi sinh hoạt tín ngưỡng, các giáo dân trong vùng đã ba lần di chuyển nhà thờ vào sâu trong đất liền. Đến năm 1996, công trình cũ chính thức bị bỏ hoang.

Trải qua gần một thế kỷ, phần kiến trúc còn lại của ngôi thánh đường và tháp chuông cổ vẫn sừng sững bên mép sóng. Những vòm cửa Gothic, bức tường gạch đỏ bong tróc, các mảng vữa phong hóa in đậm dấu vết thời gian tạo nên vẻ đẹp đặc biệt của công trình. Không chỉ mang giá trị kiến trúc và lịch sử, nhà thờ đổ Hải Lý còn được xem là chứng tích trực quan về những tác động của thiên nhiên, tình trạng biển xâm thực và những biến đổi của đường bờ biển qua nhiều thập kỷ.