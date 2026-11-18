Trong bảng xếp hạng 100 món cơm ngon nhất thế giới (Top 100 Rice Dishes in the World), do cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới Taste Atlas, công bố ngày 15/11, hai loại cơm Việt được nhắc tên. Cơm tấm được chấm 4,2/5 điểm, đứng hạng 39 còn, cơm rang nhận 4 điểm, đứng thứ 98.

Cơm tấm tại tiệm cơm tấm Ba Ghiền được Michelin xếp vào danh sách Bib Gourmand hai năm liên tiếp 2023-2024. Ảnh: Thảo Nhi

Theo miêu tả của cẩm nang ẩm thực, cơm tấm là món ăn truyền thống, thường được bán tại các hàng quán ven đường. Món ăn được nấu từ những hạt gạo vỡ, không nguyên vẹn, vốn trước đây thường bị loại bỏ sau quá trình xay xát. Trước đây, gạo tấm thường được dùng làm thức ăn cho gia súc hoặc trong các bữa ăn gia đình, ở nông dân. Ngày nay, cơm tấm trở thành đặc sản tiêu biểu của TP HCM. Gạo tấm có kết cấu tương tự gạo thông thường, chỉ khác ở kích thước hạt nhỏ hơn.

Cơm tấm thường ăn kèm trứng ốp la, bì heo thái sợi, sườn heo nướng hoặc chả cá chiên. Các loại rau gia vị thường có chanh, hành lá thái nhỏ và bạc hà. Món ăn còn được dùng cùng cà chua, dưa leo thái lát, rau củ muối chua hoặc các loại nước chấm.

Thực khách có thể dễ dàng nhận ra những quán cơm tấm địa phương nhờ chiếc bếp than đặt ngay bên đường. Khói tỏa ra mang theo hương thơm của sả và thịt nướng cháy cạnh, tạo nên mùi vị đặc trưng từ quá trình chế biến các món ăn kèm

Ngày nay, cơm tấm có thêm nhiều món ăn kèm từ đùi gà nướng đến, lạp xưởng, thịt nọng heo... Ảnh: Facebook/ Nguyễn Quốc Cường

Đối với cơm rang, Taste Atlas nhận định món ăn hấp dẫn nhờ kết hợp đa dạng nguyên liệu, tùy khẩu vị và sở thích. Món này được chế biến từ cơm trắng, phi thơm cùng tỏi rồi đảo trên chảo dầu nóng với muối, tiêu. Để tăng hương vị và màu sắc, người nấu có thể thêm rau củ, hành lá, trứng hoặc xúc xích, sau đó nêm nước tương hay nước mắm.

Xếp vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng 100 món là Otoro nigiri sushi, gồm phần cơm sushi được nắm bằng tay, bên trên phủ những lát cá ngừ béo. Theo cách thưởng thức truyền thống, thực khách dùng tay ăn trọn miếng sushi trong một lần. Món thường được dùng kèm nước tương, wasabi hoặc gừng ngâm chua (gari).

Taste Atlas thành lập từ 2015, là nơi giới thiệu hàng chục nghìn món ăn đến độc giả dựa trên đánh giá, nghiên cứu của các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp, thực khách. Đây cũng là nơi kết nối hơn 9.000 nhà hàng địa phương toàn cầu, tôn vinh các món ăn địa phương từ bình dân đến cao cấp, khơi gợi tò mò về những món du khách chưa từng thử.