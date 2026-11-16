Loại rau nhìn như sâu, ăn như sâm, chỉ có trong mùa đông, giòn ngọt, ngon miệng, muối chua cực ngon

Khi mùa đông bắt đầu, một loạt những thứ nhỏ bé kỳ lạ bắt đầu xuất hiện ở một số chợ vùng núi phía Bắc: sùng thảo (Stachys affinis). Chúng có màu trắng nâu, xoắn ốc hướng lên trên theo những vòng tròn đồng tâm, trông giống như những chiếc ốc vít thu nhỏ hoặc những kén tằm trắng mập mạp.

Những người không quen thuộc với chúng chỉ liếc nhìn rồi bỏ đi, trong khi những người lớn tuổi am hiểu thì ngồi xổm trước các quầy hàng, mua từng túi lớn.

Loại rau củ này còn được gọi thảo thạch tàm, tằm đất, nhộng đất, hay đông trùng đá, thường xuất hiện và được khai thác ở vùng núi cao phía Bắc, đặc biệt phổ biến tại các tỉnh Tây Bắc (như Lai Châu, chẳng hạn ở vùng Sìn Hồ)

Từ đầu mùa đông đến khoảng thời gian có sương giá đầu tiên là lúc củ của nó mập mạp và ngọt nhất. Nếu bạn bỏ lỡ vụ thu hoạch này, bạn sẽ phải đợi đến năm sau mới có thể muối chua loại rau giòn ngon đó.

Theo truyền thống dân gian, sùng thảo muối chua thường được ca ngợi là "nhân sâm trong các loại rau".

Phần thực sự có giá trị của sùng thảo muối chua là stachyose. Đây là một loại oligosaccharide mà cơ thể người không trực tiếp tiêu hóa và hấp thụ, nhưng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột lại đặc biệt thích nó như "thức ăn", rất tốt cho việc duy trì hệ vi sinh đường ruột ổn định. Ngoài ra, loại rau này còn giàu chất xơ, có tính dưỡng ẩm và ít calo.

Sau những bữa ăn nhiều dầu mỡ vào mùa đông, vài miếng sùng thảo muối chua ăn kèm với mỗi bữa ăn sẽ mang lại cảm giác giòn tan, sảng khoái, giúp giảm bớt độ ngấy – dễ chịu hơn bất kỳ món ăn ngon nào.

Loại rau này cũng chứa kali, canxi, sắt và một lượng vitamin C nhất định, khiến nó trở thành một nguồn dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của bạn.

Món ăn gợi ý: Sùng thảo muối chua

Nguyên liệu: 2-3 cân sùng thảo, vài củ tỏi thái lát, một nắm ớt xanh hoặc đỏ cay, một lượng nước tương nhạt vừa đủ, một ít nước tương đậm màu, một ít đường phèn hoặc đường trắng, một nhúm mắc khén và 1-2 cánh hoa hồi. Chuẩn bị một ít muối riêng để giảm nước ở sùng thảo.

- Rửa sạch sùng thảo. Bùn và cát bám trong các kẽ hở của sùng thảo không thể làm sạch chỉ bằng cách tráng; hãy dùng bàn chải đánh răng lông mềm để chà từng cái một, hoặc ngâm chúng trong một chậu lớn khoảng hai mươi phút trước khi chà.

Chỉ khi nước chảy trong veo mới xong. Rắc muối lên các "con" sùng thảo đã được làm sạch; khoảng 150 gram muối là đủ cho 4,5kg sùng thảo. Trộn đều và để chúng ngâm ít nhất hai giờ. Lật chúng một hoặc hai lần trong thời gian này để đảm bảo muối được hấp thụ đều.

Bạn sẽ thấy một lớp nước rỉ ra ở đáy chậu; nước này có vị chát, hơi sống. Đổ bỏ lớp nước đó, rửa lại sùng thảo bằng nước đun sôi để nguội, sau đó trải sùng thảo ra để khô, đảm bảo bề mặt hoàn toàn khô ráo. Cho chúng vào lọ có nước sẽ khiến chúng dễ bị hỏng trong quá trình muối chua.

- Làm nước ngâm: Đun sôi, sau đó tắt bếp và để nguội. Cho nước tương nhạt vào nồi, thêm vài viên đường phèn, một nhúm mắc khén và 1-2 cánh hoa hồi. Đun nhỏ lửa cho đến khi đường phèn tan hết và nước chấm bắt đầu sôi nhẹ. Tắt bếp.

Đừng vội cho tỏi và ớt vào, và chắc chắn đừng vội đổ vào lọ. Để nguyên nồi nước chấm đó và làm những việc cần làm cho đến khi nước chấm nguội hoàn toàn đến nhiệt độ phòng. Khi nồi đã nguội hẳn và không còn hơi ấm, thì mới cho tỏi và ớt vào. Chờ thêm nửa tiếng này rất đáng giá, vì nó đảm bảo sùng thảo sẽ giòn và ngon trong lọ.

- Đóng chai và niêm phong. Trước tiên, cần tráng các lọ thủy tinh bằng nước sôi, sau đó úp ngược để khô hoàn toàn, đảm bảo không còn cặn nước hoặc dầu bên trong. Đặt các sùng thảo đã khô vào bên trong, chừa một khoảng trống.

Đổ nước sốt đã nguội vào, đảm bảo nước sốt phủ kín sùng thảo. Dùng đũa sạch ấn nhẹ xuống, đảm bảo sùng thảo đều ngập trong nước sốt. Vặn chặt nắp và cho vào tủ lạnh.

- Đợi 3 ngày để thưởng thức: Phần tốn thời gian nhất sau khi sùng thảo là "chờ đợi". Ngày đầu tiên, hương vị chỉ mới thoang thoảng; ngày thứ hai, vị mặn bắt đầu ngấm; và đến ngày thứ ba, độ giòn và hương vị đậm đà mới thực sự hòa quyện.

Nhưng nếu bạn quan tâm đến sự yên tâm khi ăn, thì thời điểm quan trọng hơn "ngày nào ngon nhất": trong dưa muối tự làm, hàm lượng nitrit sẽ đạt mức tương đối cao vào khoảng ngày thứ 3 đến ngày thứ 7, sau đó sẽ giảm dần.

Vì vậy, bạn có thể thưởng thức tươi như "rau củ muối chua nhanh" trong vòng hai hoặc ba ngày sau khi muối, hoặc không mở lọ cho đến khi đã muối được hai mươi ngày. Trong khoảng mười ngày giữa hai lần muối, ngay cả khi bạn bị hấp dẫn bởi mùi thơm, tốt nhất là không nên mở nắp.

Khi lấy ra, hãy dùng đũa sạch chưa từng chạm vào. Chỉ lấy lượng cần dùng và bảo quản phần còn lại trong tủ lạnh. Bạn có thể lấy ra dùng dần khi cần, dù là ăn kèm với cháo trắng, bánh bao hấp, mì, hay vài miếng để giảm độ ngấy của thịt hầm.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!