Loại cá giàu omega 3, rẻ hơn cá thu, tốt cho tim mạch, điều hoà mỡ máu, nấu cách này ăn cùng bún cực ngon

Cá ngừ là loại cá giàu protein chất lượng cao, cung cấp các axit amin cần thiết cho quá trình xây dựng, duy trì cơ bắp và phục hồi mô.

Loại cá này cũng là nguồn cung cấp axit béo omega-3 (EPA và DHA), có lợi cho sức khỏe tim mạch, hỗ trợ điều hòa mỡ máu và góp phần bảo vệ chức năng não bộ.

Cá ngừ kho theo cách này có hương vị đậm đà, hòa quyện giữa vị mặn ngọt của nước mắm và mật mía, vị cay thơm của tương ớt, sa tế cùng tiêu xanh, ớt tươi.

Cá được chiên sơ hai mặt trước khi kho nên thịt cá săn chắc, bên ngoài thấm đều nước sốt nhưng bên trong vẫn giữ được độ mềm ngọt tự nhiên. Khi kho đến lúc nước sốt sánh lại, áo đều từng miếng cá, món ăn trở nên vô cùng hấp dẫn.

Ăn kèm với rau muống chẻ, bắp chuối bào, dưa leo và các loại rau sống cùng bún sẽ giúp cân bằng vị đậm đà. Dân Việt giới thiệu cách nấu bún cá ngừ trộn cay như sau:

Nguyên liệu nấu bún cá ngừ trộn cay:

- Cá ngừ rửa sạch để ráo.

- Tương ớt, ớt tươi luộc chín rồi xay, không ăn được ớt cay thì thay bằng ớt sừng, dùng tương ớt nấu chín để kho không bị nồng mùi ớt.

- Sate: 1/3 hủ

- Nước mắm, mật mía

- Hành tím, tỏi giã nát vừa, không xay nhé.

- Đầu hành lá, tiêu xanh, ớt đỏ, ớ xanh Huế.

Cách nấu bún cá ngừ trộn cay:

- Chiên vàng sơ 2 mặt cá, chiên sơ không để vàng nhiều tránh lát cá bị khô.

- Vớt cá ra, dùng lại chảo dầu, cho hành tím và tỏi vào phi thơm, tiếp đến cho tương ớt, sate, nước mắm, mật mía, cho vào trước 1 ít ớt xanh bẻ đôi, hành tím, tiêu xanh, đun sôi nêm nêm lại cho vừa ăn như bình thường là được.

- Cho cá đã chiên sơ vào ướp tầm 30 phút, trở qua trở lại cho cá thấm đều.

- Cá ướp xong thì bật bếp cho sốt cá sôi lại, cho nước sôi vào ngập nhiều hơn phần cá chút xíu nha, nước ngập cỡ 1 lóng ngón tay trỏ, kho đến khi nước cạn xấp xấp mặt cá là được, kho chắc tầm 15-20 phút, cuối cùng cho thêm ớt xanh, ớt đỏ, đầu hành lá còn lại vào là xong.

Rau sống ăn kèm đủ loại nên có rau muống chẻ và nhiều bắp chuối bào và dưa leo nữa.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Huỳnh Thị Nghĩa thực hiện.