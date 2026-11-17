Loại quả giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin C, vitamin A, folate, kali, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Đó là quả khổ qua hay còn gọi là mướp đắng.

Loại quả này có tác dụng hỗ trợ kiểm soát đường huyết, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế táo bón nhờ hàm lượng chất xơ.

Với đặc tính ít calo, giàu nước, loại quả này cũng rất phù hợp với người muốn kiểm soát cân nặng và duy trì vóc dáng. Từ khổ qua có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau trong đó có món canh khổ qua nhồi thịt. Dân Việt giới thiệu cách nấu món canh này như sau:

Nguyên liệu nấu canh thịt khổ qua

- 2 trái khổ qua

- 200–250g thịt heo xay

- Hành lá

- Hành tím băm

- Gia vị: nước mắm, muối, hạt nêm, tiêu

Cách nấu canh thịt khổ qua:

- Khổ qua rửa sạch, cắt khúc hoặc để nguyên trái rồi moi bỏ phần ruột.

- Nếu muốn giảm vị đắng thì trụng sơ khổ qua trong nước sôi, sau đó vớt ra ngâm ngay vào nước lạnh rồi để ráo.

- Thịt xay trộn hành tím, tiêu và chút nước mắm/hạt nêm. Ướp khoảng 10–15 phút.

- Nhồi phần thịt vào bên trong khổ qua.

- Đun một nồi nước, khi sôi thì cho khổ qua nhồi thịt vào, nêm gia vị vừa ăn.

- Hạ lửa vừa, nấu đến khi thịt chín và khổ qua vừa mềm thì tắt bếp. Rắc thêm hành lá chút tiêu là có nồi canh khổ qua nhồi thịt vừa thơm vừa ngọt nước.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại quả này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thanh Hiền Lê thực hiện.