Dùng chung một chiếc thớt cho cả đồ sống và đồ chín

Sử dụng cùng một chiếc thớt để sơ chế thịt cá tươi sống rồi tiếp tục thái thức ăn đã nấu chín hoặc hoa quả ăn trực tiếp là sai lầm vô cùng phổ biến do tâm lý muốn tiết kiệm hoặc ngại dọn rửa của nhiều người nội trợ. Các loại thực phẩm tươi sống chưa qua nhiệt độ cao luôn là "ổ chứa" của vô số chủng vi khuẩn nguy hiểm như Salmonella, E. coli và Campylobacter. Khi bạn thái đồ sống, các vi sinh vật này sẽ ngay lập tức bám chặt vào các khe nứt, vết chém nhỏ trên bề mặt thớt; dù bạn có rửa sơ qua bằng nước hay lau bằng khăn bếp thì vi khuẩn vẫn sẽ lây nhiễm chéo sang thức ăn chín.

Khi con người tiêu thụ thực phẩm đã nhiễm khuẩn mà không qua đun nấu lại, các vi khuẩn này sẽ tấn công đường ruột, gây ra các bệnh nhiễm trùng tiêu hóa cấp tính, tiêu chảy, nôn mửa và đặc biệt nguy hiểm đối với hệ miễn dịch còn yếu của trẻ nhỏ cũng như người lớn tuổi. Để chấm dứt nguy cơ này, cách tốt nhất là bạn nên trang bị tối thiểu 2 chiếc thớt riêng biệt trong bếp phân loại rõ ràng bằng màu sắc hoặc chất liệu trong đó một thớt chỉ chuyên dùng cho đồ sống và thớt còn lại dành riêng cho đồ chín và trái cây.

Thói quen nấu nướng, sơ chế hay bảo quản thực phẩm quen thuộc hằng ngày lại có thể chứa đựng những mối nguy hại tiềm ẩn cho sức khoẻ.

Đun dầu ăn đến mức bốc khói hoặc tái sử dụng dầu chiên nhiều lần

Thói quen chờ dầu ăn thật nóng đến mức bốc khói mới cho thực phẩm vào để tạo độ giòn, hoặc giữ lại phần dầu thừa đã qua chiên xào để tiết kiệm cho những lần nấu sau là con đường ngắn nhất đưa độc tố vào cơ thể. Khi dầu ăn bị đun nóng vượt qua điểm khói (smoke point), cấu trúc hóa học của các axit béo sẽ bị bẻ gãy và biến chất hoàn toàn, làm sản sinh ra các hợp chất độc hại như Acrolein, Aldehyde cùng các gốc tự do gây hại cho tế bào.

Tương tự, việc tái sử dụng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần khiến dầu bị oxy hóa nặng nề, hình thành nên hàm lượng lớn chất béo chuyển hóa (trans fat) tác nhân hàng đầu làm tăng cholesterol xấu, gây xơ vữa động mạch, gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ và kích thích sự phát triển của các tế bào ung thư. Do đó, bạn cần kiểm soát nhiệt độ ở mức vừa phải khi chiên xào, tuyệt đối không để dầu bốc khói đen và hãy dứt khoát bỏ đi phần dầu thừa sau khi chiên rán ở nhiệt độ cao để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Lạm dụng hộp nhựa không đạt chuẩn để đựng đồ ăn nóng

Hộp nhựa kém chất lượng, hộp xốp hoặc túi nilon thường được nhiều người ưu tiên sử dụng nhờ tính tiện lợi, nhẹ và giá thành rẻ để đựng canh nóng, thức ăn xào kho vừa nấu xong hoặc đưa trực tiếp vào lò vi sóng để quay nóng. Hầu hết các loại hộp nhựa giá rẻ không rõ nguồn gốc trên thị trường đều chứa các hóa chất công nghiệp độc hại như BPA (Bisphenol A), Phthalates và các chất tạo màu. Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc các loại thực phẩm có tính axit (như dưa chua, sốt cà chua, đồ muối), các liên kết hóa học trong nhựa kém chất lượng sẽ bị phá vỡ dễ dàng, khiến các hóa chất độc hại này ngấm trực tiếp vào thức ăn mà bạn tiêu thụ hằng ngày.

Việc tích tụ các hóa chất này trong cơ thể theo thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ. Để bảo vệ bản thân và gia đình, bạn hãy thay thế toàn bộ đồ đựng bằng thủy tinh chịu nhiệt, gốm sứ hoặc inox cao cấp; nếu bắt buộc phải dùng hộp nhựa, hãy chắc chắn chọn sản phẩm có ký hiệu BPA-Free và làm từ nhựa số 5 (PP - Polypropylene) chuyên dùng an toàn cho thực phẩm nóng và lò vi sóng.

Rã đông thực phẩm ở nhiệt độ phòng

Lấy một khúc thịt đông lạnh từ ngăn đá ra và để chễm chệ trên bàn bếp suốt nhiều giờ đồng hồ để thịt tự rã đông ở nhiệt độ phòng là thói quen quen thuộc của đa số các gia đình Việt. Tuy nhiên, quá trình rã đông tự nhiên này khiến lớp bề mặt bên ngoài của miếng thịt tiếp xúc với không khí ấm và rơi vào "vùng nhiệt độ nguy hiểm" rất nhanh, trong khi phần nhân bên trong vẫn còn đóng đá cứng.

Trong suốt thời gian chờ đợi hàng tiếng đồng hồ đó, các vi khuẩn vốn bị ức chế bởi độ lạnh sẽ "bừng tỉnh" và bắt đầu nhân lên với tốc độ chóng mặt trên bề mặt thực phẩm, sản sinh ra các độc tố mà quá trình nấu nướng sau đó cũng khó có thể phân hủy hết. Điều này không chỉ làm giảm độ tươi ngon, khiến thịt mất đi độ ngọt và dinh dưỡng tự nhiên mà còn làm tăng rủi ro bị rối loạn tiêu hóa khi sử dụng.