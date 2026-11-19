Thời tiết những ngày giao mùa se lạnh luôn khiến con người ta dễ nảy sinh cảm giác thèm cơm nhà hơn bao giờ hết. Giữa guồng quay hối hả của công việc văn phòng, chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc được bước chân về tổ ấm, bật bếp và chuẩn bị bữa tối cho gia đình cũng đủ làm dịu đi bao mệt mỏi.

Chia sẻ về nhịp sống thường nhật của mình, chị Trần Thư (Hà Nội) ví von đầy hóm hỉnh rằng phụ nữ hiện đại thực chất đang gánh vác rất nhiều "chức vụ" cùng lúc: "Ban ngày đi làm nhân viên, chiều về kiêm luôn trưởng ban hậu cần, giám đốc tài chính, đầu bếp trưởng và cả chuyên viên xử lý câu hỏi kinh điển: Hôm nay ăn gì?".

Với chị Thư, công việc bếp núc tuy "không có ngày nghỉ, lương cũng chẳng thấy đâu", thế nhưng niềm hạnh phúc giản dị lại nằm ở khoảnh khắc nhìn cả gia đình quây quần và thưởng thức ngon lành những món ăn mình tự tay chuẩn bị.

Theo chị Thư, một mâm cơm gia đình chị chuẩn bị cho cả nhà luôn phải hội tụ đầy đủ những yếu tố: nhìn vào là thấy ngon mắt, ăn vào đảm bảo đủ chất và cuối tháng nhìn lại ví tiền của mình vẫn thấy dư dả.

Những mâm cơm gia đình giản dị nhưng luôn được chị Trần Thư chăm chút kỹ lưỡng từ hương vị đến cách bài trí. Sự kết hợp hài hòa giữa các món mặn, món xào và canh nóng không chỉ giúp bữa ăn thêm ngon mắt mà còn đảm bảo đầy đủ dưỡng chất cho cả nhà trong những ngày trời trở lạnh.

Thay vì lựa chọn những nguyên liệu đắt đỏ hay cầu kỳ, người nội trợ Hà Nội ưu tiên các thực phẩm quen thuộc, theo mùa để tối ưu chi phí. Nhờ sự khéo léo trong cách biến tấu, mỗi mâm cơm đều giữ được sự mới mẻ, giúp các thành viên luôn hào hứng trở về nhà sau giờ tan tầm.

Để làm được điều đó, mỗi khi chuẩn bị mâm cơm cho cả nhà, chị đều chăm chút từ cách phối hợp màu sắc hài hoà giữa các món ăn: món mặn, món xào, món canh cho đến việc cân đối ngân sách sao cho hợp lý nhất. Với chị, sự khéo léo của người nội trợ không nằm ở việc chi bao nhiêu tiền cho mỗi bữa ăn mà ở cách biến những nguyên liệu quen thuộc trở thành những bữa ăn hấp dẫn, vừa khẩu vị với từng thành viên trong gia đình.

Việc chia sẻ những mâm cơm gia đình lên mạng xã hội của chị Trần Thư không đơn thuần là để lưu giữ kỷ niệm, mà còn tạo ra một không gian giao lưu cởi mở cho hội chị em yêu bếp.

Chị bày tỏ: "Mỗi nhà có một khẩu vị, một mức ngân sách và một bí quyết riêng để giữ chân các thành viên bên mâm cơm. Tôi nghĩ việc chia sẻ những điều nhỏ bé này rất thú vị, vừa giúp nhau học thêm được nhiều món ngon, vừa tích lũy thêm kinh nghiệm chi tiêu khéo léo hơn".

Thực tế cho thấy, câu chuyện của chị Thư cũng chính là tâm tư chung của hàng triệu phụ nữ làm công sở hiện nay. Giữa nhịp sống bận rộn, việc duy trì thói quen đỏ lửa mỗi chiều không chỉ giúp đảm bảo sức khỏe cho cả nhà mà còn là sợi dây vô hình gắn kết tình cảm, giữ cho nếp nhà luôn ấm áp mỗi khi gió lạnh về.

Sau những giờ làm việc bận rộn nơi công sở, căn bếp nhỏ trở thành không gian để chị Thư thư giãn và gửi gắm tình cảm qua từng món ăn. Với chị, niềm vui lớn nhất của "chức vụ bếp trưởng không lương" chính là khoảnh khắc nhìn cả gia đình quây quần thưởng thức bữa tối nóng hổi.

Để bài toán "hôm nay ăn gì" không còn là áp lực, chị thường lên thực đơn linh hoạt và cân đối ngân sách hợp lý ngay từ đầu tuần. Cách sắp xếp khoa học này giúp mâm cơm nhà luôn tươm tất, đủ đầy mà cuối tháng vẫn đảm bảo khoản tiết kiệm cho gia đình.

Không chỉ là câu chuyện bữa ăn thường ngày, những hình ảnh mâm cơm được chị Thư chia sẻ còn truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng yêu bếp. Qua đó, nhiều chị em phụ nữ có thêm gợi ý thực đơn phong phú cũng như bí quyết giữ lửa hạnh phúc gia đình mỗi khi đông về.

Giữa nhịp sống hiện đại với vô vàn lựa chọn tiện lợi từ hàng quán bên ngoài, việc duy trì thói quen tự tay vào bếp mỗi ngày thực sự là một nỗ lực đáng trân trọng. Với những người phụ nữ như chị Thư, "chức vụ bếp trưởng không lương" chưa bao giờ là gánh nặng, mà là cách họ chủ động kiến tạo niềm vui và chăm sóc sức khỏe cho những người thân yêu. Khi căn bếp còn đỏ lửa và tiếng cười nói còn rộn rã bên mâm cơm tối, tổ ấm ấy sẽ luôn đủ đầy bình yên để đi qua mọi mùa gió lạnh.