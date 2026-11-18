Theo Beijing Evening News, ngày 16/11 Vạn Lý Trường Thành đón gần 75.000 lượt khách lên tham quan. Ảnh: Beijing Evening News

Theo China Daily, đợt tuyết thứ hai ở Bắc Kinh bắt đầu rơi từ khoảng 2h sáng ngày 16/11. Tuyết rơi phủ trắng Vạn Lý Trường Thành đoạn Bát Đạt Lĩnh, biến công trình hàng nghìn năm tuổi thành bức tranh mùa đông ấn tượng. Ảnh: China Plus Culture

Nhân viên khu du lịch được phân công dọn tuyết tại các tuyến đường đi bộ chính, lối vào... Thảm chống trượt và bao cát được bố trí dọc các sườn dốc, trong khi tay vịn được lắp đặt tại những vị trí trọng yếu nhằm hỗ trợ du khách di chuyển an toàn. Ban quản lý khuyến cáo du khách chú ý đề phòng trơn trượt và mặc đủ ấm khi tham quan trong thời tiết lạnh. Ảnh: Beijing Evening News

Trong khi tuyến cáp treo phía Bắc tại Bát Đạt Lĩnh tạm thời ngừng hoạt động, tuyến cáp treo mặt đất phía Nam vẫn được duy trì, giúp du khách di chuyển lên các vị trí cao thưởng ngoạn cảnh tuyết. Ảnh: China Daily

Cáp treo Nam Bát Đạt Lĩnh là tuyến cáp treo mặt đất đầu tiên ở miền Bắc Trung Quốc, có khả năng chống gió mạnh, vận hành êm và độ an toàn cao, phù hợp với người cao tuổi, trẻ em, du khách sợ độ cao. Cabin có mái kính toàn cảnh, cho phép ngắm những tán cây phủ tuyết hai bên đường. Ảnh: Touch Beijing

Để bảo đảm an toàn cho du khách trong điều kiện tuyết rơi, hơn 1.200 nhân viên và tình nguyện viên được huy động trên toàn khu vực để hướng dẫn khách tham quan, điều tiết đám đông và hỗ trợ khi cần thiết. Khu du lịch còn bố trí các điểm cung cấp miễn phí nước nóng, trà gừng và thông tin du lịch. Ảnh: Beijing Evening News

Vạn Lý Trường Thành Bát Ðạt Lĩnh đón trận tuyết đầu mùa từ tối 7/11. Đây là công trình lịch sử nổi tiếng của Trung Quốc, liên tục được xây dựng từ thời Xuân Thu (bắt đầu từ năm 770 TCN) cho đến thời nhà Minh (1368-1664), với mục đích bảo vệ quốc gia khỏi những cuộc tấn công của người Hung Nô, Mông Cổ...

Gần Bắc Kinh có 3 địa điểm để tới thăm Vạn Lý Trường Thành là Bát Đạt Lĩnh (Badaling), Mộ Điền Cốc (Mutianyua) và Tư Mã Đài (Simatai). Ảnh: Beijing Evening News