Loại thịt mát mẻ nhất mùa hè, ăn nhiều không lo bị nóng, nướng cách này thịt mềm ngọt, thơm lừng

Loại thịt bạn nên ăn nhất mùa hè chính là thịt vịt. Theo Đông y, thịt vịt có tính hàn, vị ngọt, mặn, vào kinh tỳ, vị, phế, thận.

Ăn loại thịt này ít gây nóng vì so với thịt bò, dê, thịt vịt ít purin và chất béo bão hòa hơn nếu bỏ da. Ăn thịt vịt vào ít bị nhiệt miệng, nổi mụn như khi ăn đồ chiên cay, rất thích hợp ăn trong mùa hè.

Loại thịt này là nguồn protein chất lượng cao, trong 100g ức vịt nạc có khoảng 19-23g protein, giúp xây dựng cơ và phục hồi mô.

Thịt vịt cũng giàu vitamin nhóm B như B3, B5, B12 hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và hệ thần kinh. Khoáng chất nổi bật gồm sắt dạng heme dễ hấp thu, kẽm tăng miễn dịch, selen chống oxy hóa và phốt pho tốt cho xương.

Ăn loại thịt này vào ít bị nhiệt miệng, nổi mụn như khi ăn đồ chiên cay.

Mỡ loại thịt này tập trung nhiều ở da, chứa acid béo không bão hòa đơn tương tự dầu oliu, tốt cho tim nếu ăn bỏ da. So với gà, vịt có hàm lượng sắt và kẽm cao hơn.

Không cần quá nhiều gia vị cầu kỳ, chỉ với riềng, sả, tỏi và một vài nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp, bạn đã có thể chế biến món vịt nướng thơm lừng, hấp dẫn chẳng kém nhà hàng.

Vịt sau khi nướng có lớp da vàng óng, thịt mềm ngọt, thấm đẫm hương thơm của riềng sả và lá mắc mật, ăn kèm xì dầu tỏi ớt thì càng thêm đậm đà. Dân Việt giới thiệu công thức làm món vịt nướng như sau:

Nguyên liệu

- 1 con vịt khoảng 2kg hoặc nhỏ hơn

- 1 củ riềng

- 5 củ sả

- 2 củ hành tím

- 2 củ tỏi

Chuẩn bị nguyên liệu

*Gia vị

- 1,5 thìa phở đường

- 2 thìa phở nước mắm ngon

- 2 thìa cà phê hạt nêm

- 2 thìa phở dầu điều

- 3 thìa cà phê dầu hào

Cách làm

- Vịt làm sạch, khử mùi bằng muối, gừng hoặc rượu trắng, sau đó rửa lại với nước sạch và để ráo.

- Cho riềng, sả, hành tím và tỏi vào máy xay nhuyễn. Trộn hỗn hợp này với đường, nước mắm, hạt nêm, dầu điều và dầu hào.

- Dùng phần gia vị vừa xay chà xát đều lên toàn bộ con vịt, cả bên trong và bên ngoài để thịt thấm đều.

- Ướp vịt ít nhất 1 giờ. Nếu có thời gian, có thể để lâu hơn hoặc ướp trong ngăn mát tủ lạnh để hương vị đậm đà hơn.

- Cho phần bã riềng, sả, hành, tỏi còn lại vào bụng vịt. Thêm một ít lá mắc mật nếu có để tăng mùi thơm đặc trưng.

Thừa thì thêm thìa phở mật ong lát phết lên vịt trong quá trình nướng

Ướp tối thiểu trong 1 tiếng

- Đặt vịt vào lò nướng hoặc nồi chiên không dầu, nướng ở nhiệt độ 160 độ C trong khoảng 60 phút.

Đem nướng 60 phút 160 độ

- Trong quá trình nướng, có thể phết thêm phần nước ướp hoặc chút dầu ăn lên da vịt để da lên màu đẹp và không bị khô.

Sau 30 phút thì phết thêm phần nước ướp

Thành phẩm con vịt sau khi nướng có màu vàng nâu hấp dẫn, lớp da căng bóng và thơm nức. Khi chặt ra, phần thịt bên trong vẫn giữ được độ mềm mọng, không bị khô, từng thớ thịt ngọt tự nhiên và thấm đều gia vị.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Lee Hoa thực hiện