Mẹo luộc vịt ngon, khử mùi hôi cực hiệu quả với nguyên liệu dễ tìm trong căn bếp

Gừng giúp khử mùi hôi của vịt hiệu quả

Vịt luộc là món ăn dân dã được nhiều gia đình yêu thích, đặc biệt trong những ngày hè nóng bức. Để có được món vịt luộc ngon và hấp dẫn, hãy tham khảo mẹo luộc vịt ngon dưới đây.

Với vị thanh mát, dễ ăn và không gây ngán, món vịt luộc sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho bữa cơm gia đình. Ngoài ăn với cơm, vịt luộc cũng rất hợp khi dùng cùng bún hoặc làm món nhâm nhi cũng đều ngon.

Theo Đông y, thịt vịt có tính mát, vị ngọt, giúp bổ dưỡng cơ thể, hỗ trợ thanh nhiệt và tốt cho tiêu hóa, phù hợp với người mới ốm dậy hoặc cơ thể suy nhược.

Để có món vịt luộc thơm ngon, thịt mềm ngọt mà không còn mùi hôi đặc trưng, chỉ cần dùng thêm gừng trong quá trình chế biến. Gừng có khả năng khử mùi nhờ giàu tinh chất gingerol và shogaol. Đơn giản quả nhất là chà xát lên thịt, ngâm với nước gừng hoặc cho vào nồi nước luộc.

Làm sạch thịt vịt cùng với gừng, muối.

Nguyên liệu chuẩn bị để làm món vịt luộc:

+ 1 con vịt

+ 1 củ gừng rửa sạch, đập dập

+ 1 củ hành khô nướng thơm

+ 1 nhánh sả đập dập

+ 1 mẩu gừng nướng

+ Muối hạt, tiêu, rượu trắng.

Cách chọn vịt ngon

Để có món vịt luộc hấp dẫn, trước tiên cần chọn được vịt ngon. Nếu chọn vịt chưa làm nên chọn vịt trưởng thành, thân mập vừa phải, ức đầy, da bụng và da cổ dày, lông mọc đủ cữ vì chúng cho thịt săn chắc, thơm và dễ làm sạch lông.

Chọn vịt quá non thì thịt mềm nhão, sơ chế mất thời gian do lớp lông măng nhiều. Vịt non thường có mỏ to, mềm; trong khi vịt già mỏ nhỏ và cứng hơn.

Với vịt làm sẵn, nên chọn con vừa mổ, da còn tươi, màu tự nhiên và có độ đàn hồi khi ấn vào thịt. Phần đùi, lườn căng bóng bất thường, thịt mềm nhão, có cảm giác bập bùng thì có thể đã bị bơm nước.

Cách khử mùi hôi của vịt

Thịt vịt thường có mùi đặc trưng, khi sơ chế không kỹ sẽ ảnh hưởng tới hương vị món ăn. Sau khi làm sạch, cần loại bỏ tuyến nhờn ở phần đuôi – nguyên nhân chính gây mùi hôi.

Xát đều vịt với muối hạt, thêm gừng giã dập và chút tiêu. Có thể thêm rượu trắng để tăng hiệu quả khử mùi. Bóp kỹ cả trong lẫn ngoài trong khoảng 5–10 phút, sau đó để nghỉ 20–30 phút rồi rửa sạch lại với nước.

Cách luộc vịt ngon, thịt mềm ngọt

Bước 1: Chuẩn bị một lượng nước đủ ngập vịt, đun nóng nước rồi mới thả vịt vào. Cho gừng và hành đã nướng, đập dập vào nồi để tạo mùi thơm và khử mùi hôi.

Gừng khi cho vào nồi nước luộc vịt sẽ khử mùi hôi hiệu quả.

Bước 2: Khi nước sôi trở lại, hạ nhỏ lửa và luộc liu riu khoảng 20–25 phút. Dùng đũa xiên vào phần dày thịt nhất, nếu nước tiết ra trong là vịt đã chín.

Bước 3: Nếu ăn nóng, tắt bếp và om vịt thêm vài phút để thịt mềm đều. Nếu ăn nguội, vớt vịt ra ngâm vào nước mát hoặc nước đá để da giòn và thịt săn chắc hơn.

Thịt vịt luộc thơm mềm, ngọt thịt cho cả nhà thưởng thức trong mâm cơm ngày hè. Ảnh HM

Cách pha nước chấm vịt luộc

Thịt vịt ngon nhất khi chấm cùng nước mắm gừng. Chuẩn bị các nguyên liệu: nước mắm, đường, gừng giã nhỏ, nước cốt chanh và ớt băm rồi khuấy đều.

Ngoài ra, có thể pha nước chấm theo cách khác: xì dầu, một chút đường, tỏi băm và ớt băm, khuấy đều để dùng kèm.