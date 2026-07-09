Loại thịt mềm ngọt giàu sắt hơn thịt gà, rẻ hơn thịt bò, đem nấu lẩu với rượu nếp thành món ngon hấp dẫn

Loại thịt này là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, giàu vitamin nhóm B, sắt, kẽm, phốt pho và selen, giúp duy trì khối cơ, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ tạo máu.

So với thịt gà, loại thịt này chứa lượng sắt và vitamin B12 cao hơn nên rất tốt cho người cần bổ sung dưỡng chất. Từ thịt vịt có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon khác nhau trong đó có món lẩu vịt rượu nếp.

Loại thịt này được khử mùi kỹ, ướp cùng rượu nếp và gừng rồi xào săn trước khi om với nước dừa tươi và giấm bỗng, tạo nên phần nước lẩu ngọt thanh, chua dịu, thơm nồng đặc trưng.

Khi ăn, chỉ cần nhúng thêm rau muống, nấm, rắc mùi tàu, hành lá và dùng kèm bún là có ngay một bữa ăn hấp dẫn, vừa ngon miệng vừa ấm cúng. Dân Việt giới thiệu cách nấu lẩu vịt rượu nếp như sau:

Loại thịt này là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, giàu vitamin nhóm B

Nguyên liệu nấu lẩu vịt rượu nếp:

- 1 con vịt

- Rượu nếp

- Giấm bỗng

- Gừng

- Rau muống

- Nấm

- Mùi tàu

- Hành lá

- Bún ăn kèm

Cách nấu lẩu vịt rượu nếp:

- Vịt chà với muối và nước cốt gừng để khử mùi hôi, sau đó rửa sạch.

- Chặt vịt thành miếng vừa ăn rồi ướp với 1 thìa hành băm, 1/2 thìa tiêu, 1 thìa nước mắm, 1 thìa nước cốt gừng và 1 bát con rượ u nếp. Trộn đều rồi để khoảng 30 phút.

- Phi thơm hành và gừng băm, cho thêm 3 thìa rượu nếp xào thơm rồi cho vịt vào đảo đến khi săn lại.

- Đổ vào nồi khoảng 1,5 lít nước cùng nước của 1 quả dừa tươi. Có một mẹo nhỏ là đun sôi bùng ở lửa lớn khoảng 10 phút để vị chua nhẹ của nước dừa bay bớt, chỉ còn lại vị ngọt thanh.

- Sau đó hạ nhỏ lửa, nêm thêm muối và khoảng 50ml giấm bỗng, om thêm 20 phút là hoàn thành.

- Chuẩn bị thêm rau muống, nấm, mùi tàu, hành lá và bún là có ngay một nồi lẩu nóng hổi cho cả nhà thưởng thức.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Hồ Dạ Vân thực hiện