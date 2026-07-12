Loại thịt dân dã toàn xương, giàu canxi và kẽm, ăn nhiều bổ xương, tăng miễn dịch, nấu được món vạn người mê

Loại thịt giàu dinh dưỡng với hàm lượng protein chất lượng cao nhưng ít chất béo, cung cấp nhiều canxi, phốt pho, sắt, kẽm và vitamin nhóm B: Cua đồng.

Cua đồng là thực phẩm dân dã giàu đạm, canxi và vi chất, rất tốt cho sức khỏe. Trong 100g cua đồng bỏ mai, yếm có: 12-14g đạm, đầy đủ axit amin thiết yếu, giúp xây cơ bắp; 5000-5200mg canxi, cao gấp nhiều lần sữa, hỗ trợ xương răng chắc khỏe, ngừa loãng xương.

Loại thịt này cũng giàu sắt, kẽm, đồng giúp tạo máu, tăng miễn dịch. Vitamin B1, B2, PP, B12 có trong loại thịt này tốt cho thần kinh và chuyển hóa.

Loại thịt này kết hợp kết hợp với bắp bò, sườn sụn, mọc, giò tai, đậu rán và váng đậu cùng các loại rau tươi giàu chất xơ và vitamin tạo nên món lẩu riêu thơm ngon, giàu dinh dưỡng, phù hợp để bồi bổ sức khỏe cho cả gia đình.

Dân Việt giới thiệu cách nấu món lẩu riêu như sau:

Loại thịt giàu dinh dưỡng với hàm lượng protein chất lượng cao

Nguyên liệu

- Cua đồng: 500gr

- Topping ăn kèm: bắp bò, sườn sụn, mọc, giò tai, đậu rán miếng nhỏ, váng đậu…

- Rau ăn kèm: hoa chuối, nấm, mồng tơi, mướp, tía tô rau thơm…

- Gia vị: hành lá, cà chua, 5 củ hành ta to, bỗng rượu, gia vị …

Cách làm

- Sơ chế các loại rau.

- Cắt mỏng hành, phi vàng ngập dầu. Lúc phi thêm 1/2 thìa bột bắp để hành giòn vớt ra 1/2, còn lại để phi cà chua. (Nếu nhiều dầu thì chắc bớt ra)

- Cua lọc lấy nước, đun sôi múc riêng phần gạch cua ra bát.

- Phần nước dùng: dùng phần dầu phi hành cho cà chua vào xào chín, thêm phần gạch cua để tạo màu. Nếu có nước hầm xương ống thì cho vào nếu không dùng nước lọc. Thêm 150ml bỗng rượu, 3-5 quả sấu, nêm gia vị vừa ăn. Bí quyết để nước lẩu ngon: thêm 1 thìa đường để trung hoà vị gắt của bỗng rượu, nêm thêm mì chính.

*Trình bày

- Xếp các loại rau và thịt ăn kèm bày ra mâm.

- Phần gạch cua rắc thêm hành phi và hành lá cho đẹp, khi ăn múc bỏ vào nồi lẩu

- Nước lẩu thêm hành phi và hành lá cắt nhỏ.

- Cho đậu rán, váng đậu vào nồi lẩu để bày ra được đẹp mắt.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Dương Hiền thực hiện.