5 lý do để ăn thịt vịt ngay trong mùa hè này

Thịt vịt là thực phẩm chế biến được nhiều món ngon nhưng một số người vẫn e ngại hàm lượng chất béo của loại gia cầm này. Thực tế, y học hiện đại đã chứng minh đây là nguồn dinh dưỡng có lợi nếu ăn đúng cách.

Tìm hiểu những lợi ích sức khỏe của thịt vịt và cách sử dụng khoa học để bảo vệ cơ thể.

1. Giá trị dinh dưỡng bất ngờ từ thịt vịt

Thịt vịt là thực phẩm giàu protein, chứa nhiều vitamin B, sắt và selen rất tốt để bồi bổ cơ thể.

Nhiều người thường đánh đồng mỡ gia cầm với các loại chất béo động vật gây hại. Tuy nhiên, các phân tích chuyên sâu cho thấy mỡ vịt sở hữu cấu trúc acid béo rất đặc biệt. Loại mỡ này giàu chất béo không bão hòa đơn và chất béo không bão hòa đa (như omega-3 và omega-6) hơn hẳn bơ thực vật hay các loại mỡ động vật thông thường khác.

Trong 100 g thịt vịt có chứa khoảng 17,8 - 23,5 g chất đạm chất lượng cao, cùng hệ vi chất phong phú bao gồm: Sắt (2,7mg), kẽm, selen và các vitamin nhóm B thiết yếu. Điểm cộng lớn là nếu loại bỏ phần da, hàm lượng calo trong thịt vịt sẽ giảm mạnh từ khoảng 300 kcal xuống chỉ còn 130 - 135 kcal, trở thành thực phẩm lý tưởng cho thực đơn giữ dáng.

2. Top 5 lợi ích sức khỏe của thịt vịt

Sự kết hợp của các hợp chất sinh học và nguồn khoáng chất dồi dào mang lại cho thịt vịt nhiều công dụng chăm sóc sức khỏe toàn diện:

Bảo vệ tim mạch và kiểm soát cholesterol: Trái với lầm tưởng ăn thịt vịt gây mỡ máu, hàm lượng acid béo không bão hòa đơn trong mỡ vịt giúp duy trì và bảo vệ nồng độ cholesterol HDL "tốt", đồng thời hỗ trợ giảm thiểu đáng kể cholesterol LDL "xấu" trong lòng mạch.

Hỗ trợ ổn định đường huyết: Các acid béo không bão hòa đa có trong thịt vịt được chứng minh có khả năng hỗ trợ làm giảm lượng đường trong máu. Hiệu quả này rõ rệt nhất khi người dùng chủ động cắt giảm calo từ carbohydrate và thay thế bằng chất béo lành mạnh từ vịt.

Tiếp thêm năng lượng, nuôi dưỡng cơ bắp: Với lượng protein dồi dào (75 g thịt vịt nấu chín đáp ứng tới 35% nhu cầu đạm hàng ngày), cơ thể được cung cấp đủ các acid amin thiết yếu để tái tạo mô cơ, sản sinh hormone và tăng cường năng lượng hoạt động.

Bổ máu và cải thiện hệ thần kinh: Nhờ lượng sắt dồi dào giúp kích thích sản sinh hemoglobin vận chuyển oxy, cùng vitamin B3 (Niacin) và B12, thịt vịt giúp đẩy lùi chứng thiếu máu, tăng cường trí nhớ và sự tập trung cho não bộ.

Chống viêm mạn tính và tăng đề kháng: Hàm lượng vi chất selen trong thịt vịt hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh, giúp làm dịu các phản ứng viêm nội sinh, kích hoạt hệ thống miễn dịch tự nhiên chống lại các tác nhân gây bệnh nhiễm trùng.

3. Tác hại tiềm ẩn và những lưu ý an toàn khi sử dụng thịt vịt

Dù mang lại nhiều lợi ích, mỡ vịt vẫn chứa một lượng calo và chất béo bão hòa nhất định. Nếu tiêu thụ quá mức, mỡ vịt có thể làm tăng tổng lượng cholesterol trong máu và dẫn đến nguy cơ tăng cân ngoài kiểm soát (một muỗng canh mỡ vịt chứa tới 113 calo). Bên cạnh đó, mỡ vịt đã qua chế biến (thắng lấy mỡ) rất dễ bị oxy hóa lipid trong quá trình bảo quản, làm suy giảm chất lượng và sinh ra các tác nhân gây hại.

Khuyến cáo khi tiêu thụ thịt vịt:

- Người mắc bệnh tim mạch, mỡ máu cao hoặc tăng huyết áp nên ưu tiên ăn phần thịt nạc, loại bỏ da và mỡ vịt.

- Người bị bệnh gout cần hạn chế ăn do thịt vịt chứa hàm lượng purin cao, dễ làm tăng acid uric máu gây ra các cơn đau cấp tính.

- Thịt vịt có tính hàn, do đó những người có hệ tiêu hóa kém, hay bị lạnh bụng, khó tiêu nên hạn chế sử dụng.

4. Hướng dẫn sơ chế và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm từ thịt vịt

Để thịt vịt phát huy tối đa công dụng và ngăn ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn chéo, đặc biệt là vi khuẩn độc hại Salmonella (loại vi khuẩn gây ngộ độc kéo dài từ 4 - 7 ngày), cần tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc vệ sinh sau:

- Sử dụng hộp đựng thực phẩm sạch, có nắp đậy kín để bảo quản thịt trong tủ lạnh. Hãy rửa sạch tay bằng xà phòng, vệ sinh kỹ lưỡng thớt, dao và các bề mặt bếp trước cũng như sau khi tiếp xúc với thịt vịt sống.

- Đảm bảo nguyên tắc ăn chín uống sôi, chỉ thưởng thức thịt vịt khi đã được nấu chín hoàn toàn ở nhiệt độ nội tâm tối thiểu là 75°C. Việc chế biến đơn giản như hấp, luộc sẽ tốt hơn các phương pháp chiên nướng nhiều dầu mỡ, giúp bảo toàn trọn vẹn giá trị dinh dưỡng của món ăn.