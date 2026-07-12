Loại cá rẻ tiền, giàu selen, lượng protein ngang với cá thu, đem nấu bún thơm ngon, tròn vị, hấp dẫn

Loại cá này là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, giàu vitamin B12, niacin, selen và phốt pho, đồng thời có lượng chất béo bão hòa thấp: Cá rô phi.

So với các loại cá béo như cá hồi, cá thu hay cá trích, cá rô phi chứa ít axit béo omega-3 hơn nhưng cũng ít calo và chất béo hơn.

Từ loại cá này có thể chế biến nhiều món ăn ngon khác nhau, trong đó có món bún cá. Món ăn hấp dẫn nhờ sự kết hợp giữa nước dùng ngọt thanh từ xương cá, cà chua, dứa và dấm bỗng với những miếng cá chiên giòn vàng ruộm.

Chỉ cần thêm ít rau sống, chút ớt chưng hoặc nước mắm chua cay là đã có ngay một tô bún cá thơm ngon, tròn vị, thích hợp cho cả gia đình thưởng thức. Dân Việt giới thiệu cách nấu món bún cá rô phi như sau:

Nguyên liệu nấu bún cá:

- Cá rô phi: 1 con to tầm 2kg

- Chả cá thu mỏng: 500gr

- Bún tươi

- 5 quả cà chua, rau xà lách, rau thơm ăn kèm, rau cần (hoặc cải tuỳ thích), hành lá, thì là, tỏi, ớt, hành khô, chanh, ớt chưng, 1/4 quả dứa, dấm bỗng, 1 gói bột chiên giòn.

Cách nấu bún cá:

- Cá rô phi lọc phi lê rửa sạch bằng nước và rửa lại bằng rượu để khử mùi tanh.

- Phần thịt cá đã phi lê thái miếng vừa ăn ướp cùng 1/2 thìa cà phê nước mắm, 1 xíu ớt bột, 1 xíu bột nghệ, 1 chút gừng khoảng 30 phút.

- Phần xương và đầu cá chần qua nước sôi, bắc nồi lên bếp thêm xíu dầu và cho hành khô băm nhỏ vào phi thơm, tiếp đến cho phần đầu và xương cá vào xào sơ qua, đổ vào nồi xương cá khoảng 2 lít nước sôi 100 độ (mẹo nấu bằng nước sôi để không bị tanh), thêm 5ml rượu, 2 thìa cà phê muối bột canh đun ít nhất 1 tiếng để tạo độ ngọt cho nướng dùng.

- Trong lúc chờ ninh xương đầu cá thì mang cá đi chiên giòn. Phần thịt cá đã ướp thêm vào 1 gói bột chiên giòn xóc đều cho thấm đều phần bột vào miếng cá. Bắc chảo lên bếp thêm dầu chờ chảo nóng già chiên phần chả cá trước rồi cho lần lượt phần cá vào chiên giòn đến khi hết (bỏ vào giấy thấm dầu để giảm lượng dầu thừa).

- Hành, thì là nhặt rửa sạch thái nhỏ

- Rau cần nhặt sạch, bỏ bớt lá, cắt khúc vừa ăn.

- Phần nước ninh xương đầu cá đã đun xong lọc qua rây lọc để đảm bảo loại bỏ xương răm, lọc lấy phần thịt trên xương và đầu cá để riêng tí xào cùng cà chua cho vào nồi nước dùng.

- Chảo vừa chiên cá bỏ bớt dầu chỉ để lại tầm 2 thìa cho hành khô băm nhỏ vào phi thơm, bổ múi cau 5 quả cà chua và cho vào xào thêm chút hạt nêm, cho phần thịt cá lọc vào xào chung với cà chua cho thấm gia vị. Cho phần cà chua vừa xào vào nồi nước dùng, bật bếp đun lửa vừa. Thêm 1 thìa cà phê bột nghệ, 1 muôi nước mắm, 2 muôi dấm bỗng, 1 thìa cà phê đường. Chờ sôi lại nêm nếm gia vị vừa ăn.

- Trình bày ra bát: chần bún, chần rau cần, thêm chả cá, cá rán, hành thì là và chan nước dùng. Thêm chút nước mắm chua cay hoặc ớt chưng ăn cùng rau sống hoặc rau sống chần…

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Hoà Phạm thực hiện.