Vào mùa đông, khi làm bánh bao, sủi cảo, người ta thường chỉ dùng bắp cải, hẹ và củ cải. Chúng rất ngon, nhưng sau vài bữa ăn, chúng trở nên hơi nhàm chán.

Mùa này, có một loại rau dại rất ngon mà bạn không nên bỏ lỡ khi làm bánh bao hay sủi cảo: Rau tề thái. Nhiều người nghĩ rằng tề thái chỉ là một loại rau dại mùa xuân, nhưng thực tế nó có quanh năm.

Tề thái là loại rau dại mọc hoang ở miền Bắc Việt Nam, nhiều nhất ở vùng Sapa (Lào Cai), Ninh Bình, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Tây, Hà Nội, thường thấy trên các bãi hoang. Nếu bạn bắt gặp loại rau này đừng bỏ lỡ.

Loại rau này rất tốt vì chứa nhiều chất dinh dưỡng. Ví dụ, cứ 100 gram rau sam chứa khoảng 294 miligam canxi, nhiều hơn đáng kể so với đậu phụ và sữa; nó cũng chứa khoảng 43 miligam vitamin C, vượt trội hơn nhiều loại trái cây; hàm lượng caroten cũng rất cao.

Món ăn gợi ý: Sủi cảo nhân rau tề thái, tôm khô và trứng

Nguyên liệu: 400 gram rau tề thái, 4 quả trứng và một ít (khoảng 30 gram) tôm khô. Để món ăn có kết cấu phong phú hơn, bạn có thể thêm một ít cà rốt thái nhỏ, hoặc ngâm một ít miến (khoảng 50 gram), cắt nhỏ và trộn vào. Miến sẽ hút nước từ nhân, giúp việc cuốn dễ dàng hơn.

Gia vị rất đơn giản: nước tương, nước sốt hàu, muối, tiêu trắng, dầu mè và một chút đường để tăng hương vị – chỉ một chút thôi, không quá nhiều để không bị quá ngọt.

Cách làm:

1. Chuẩn bị rau:

Rễ rau tề thái rất dễ bám bụi bẩn và cát. Trước tiên, nhấc cả cây lên và rũ bỏ đất bám. Sau đó, cắt bỏ rễ già và lá vàng. Ngâm trong nước muối loãng khoảng mười phút, sau đó rửa sạch hai hoặc ba lần dưới vòi nước chảy cho đến khi nước trong.

Đun sôi nước trong nồi, thêm một nhúm muối và vài giọt dầu, sau đó cho cả cây rau vào. Chần khoảng 30 giây, cho đến khi lá chuyển sang màu xanh đậm hơn và mềm đi một chút.

Ngay lập tức vớt ra và rửa lại bằng nước lạnh. Sau khi rửa, đừng lười biếng; vắt hết nước thừa bằng tay. Càng khô thì càng ít nhão khi trộn vào nhân sau này. Băm nhỏ rau mầm đã vắt nước và để riêng.

2. Chuẩn bị trứng và tôm khô riêng biệt.

Đánh tan trứng, cho một lượng dầu ăn vừa đủ vào chảo, đun nóng, đổ hỗn hợp trứng vào và nhanh chóng đảo đều bằng đũa để trứng tơi ra thành những mảnh nhỏ. Vớt ra khỏi chảo và để nguội hoàn toàn trước khi sử dụng. Cho trứng nóng vào nhân sẽ khiến rau cải thìa tiết ra quá nhiều nước.

Nhanh chóng rửa sạch tôm khô với nước, vắt bớt nước thừa, cho một ít dầu vào chảo và xào tôm khô trên lửa nhỏ cho đến khi tôm chuyển sang màu vàng nhạt và thơm. Vớt ra khỏi chảo và để nguội. Tôm khô xào có hương vị umami hoàn toàn khác so với tôm khô chỉ được rắc vào.

3. Trộn nhân

Cho rau tề thái thái nhỏ, trứng luộc đã nguội thái nhỏ và tôm khô xào (thêm vào nếu bạn đã cho thêm cà rốt hoặc miến) vào một tô lớn. Đầu tiên, đổ hai hoặc ba muỗng canh dầu ăn vào và trộn đều. Bước này là chìa khóa thứ hai để ngăn nhân chay bị nhão: dầu sẽ bao phủ bề mặt rau tề thái, vì vậy khi bạn thêm muối sau đó, nước trong rau sẽ không dễ bị hút ra.

Sau khi trộn dầu, thêm hai muỗng canh nước tương nhạt, một muỗng canh nước sốt hàu, lượng muối vừa đủ, một thìa nhỏ đường, một ít tiêu trắng và dầu mè, rồi khuấy đều theo một chiều cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện. Bạn có thể cho muối vừa phải lúc đầu và nếm thử một chút sau khi trộn (rau tề thái đã được chần, nên nếm thử một chút sẽ không sao) và thêm nếu cần.

4. Gói sủi cảo

Chỉ cần cho nhân vào vỏ sủi cảo, gập đôi lại và kẹp chặt mép. Sủi cảo ngon sẽ không bị chảy nhân. Nấu sủi cảo chay thậm chí còn dễ hơn há cảo thịt. Khi nước sôi, cho sủi cảo vào, nhẹ nhàng ấn chúng bằng mặt sau của thìa để tránh bị dính.

Nấu cho đến khi tất cả sủi cảo nổi lên mặt nước và nở phồng, sau đó thêm một ít nước lạnh. Khi nước sôi trở lại, chúng gần chín rồi. Sủi cảo chay chín rất nhanh, vì vậy đừng nấu quá chín; nếu không, vỏ sủi cảo sẽ bị mềm và nhão, và sẽ không ngon.

Trên bàn ăn vào mùa đông, một đĩa sủi cảo nhân rau muống xanh mướt, tôm khô và trứng sẽ mang đến một chút tươi mát. Sủi cảo thấm đẫm hương vị mặn mà của tôm khô và hương thơm của trứng.

Mỗi miếng cắn đều mang đến một vị nước sốt đậm đà, ít ngấy hơn so với sủi cảo nhân thịt nguyên chất, và sở hữu một hương vị tươi ngon độc đáo, khó cưỡng. Khi rau tề thái vào mùa, hãy mua một bó và làm một bữa ăn cho gia đình. Loại thực phẩm "nhân sâm của các loại rau" này là một món ngon mùa đông - đừng bỏ lỡ!

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!