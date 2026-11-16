Nhân sâm của các loại rau, cực kỳ bổ dưỡng, đem muối chua thành món giòn ngọt, tươi mát, ngon miệng

Lê đất còn gọi là củ cúc vu, atisô Jerusalem (tên khoa học Helianthus tuberosus L.) là một loài cây thân thảo thuộc họ Cúc có phần củ ăn được, nổi bật với hàm lượng dinh dưỡng cao và lợi ích lớn cho sức khỏe

Một số nơi còn gọi nó là "gừng ma" hoặc "gừng không cay" - nghĩa là nó trông giống gừng nhưng không cay. Khi cắn sống, bạn sẽ thấy loại rau củ này giòn, có vị ngọt nhẹ và để lại cảm giác sạch sẽ trong miệng mà không có vị cay nồng của gừng.

Lê đất được biết đến rộng rãi như "nhân sâm trong số các loại rau". Giá trị dinh dưỡng của loại rau này thực sự rất cao.

100 gram củ atiso Jerusalem chứa khoảng 64 calo, khá thấp so với các loại rau củ; nó có 4,3 gram chất xơ, nhiều hơn nhiều loại rau lá xanh; và hàm lượng kali 458 miligam tương đối cao đối với một loại rau.

Đặc điểm độc đáo nhất của loại rau củ này là hàm lượng inulin, chiếm khoảng 15%-20% trọng lượng củ tươi, và thậm chí còn cao hơn ở trọng lượng khô.

Inulin là một fructooligosaccharide tự nhiên không được hấp thụ tốt ở ruột non nhưng được vi khuẩn đường ruột sử dụng.

Do đó, lê đất thường được phân loại là thực phẩm "prebiotic". Nói tóm lại, loại rau này có lợi cho hệ vi khuẩn đường ruột. Tuy nhiên, chính vì điều này, điều quan trọng là không nên ăn quá nhiều.

Ăn quá nhiều loại rau này có thể gây đầy hơi và sôi bụng, đó là do tác dụng của inulin - không phải là điều xấu, nhưng điều độ là chìa khóa.

Do đó, mọi người thường chế biến loại rau này dưa chua và ăn kèm trong bữa ăn. Nó giòn, tươi mát và ngon miệng, và lượng vừa phải.

Món ăn gợi ý: Lê đất muối chua

Chọn củ tươi và rửa sạch

Trước tiên, hãy chọn những củ lê đất còn dính bùn, chứ không phải những quả đã được rửa sạch bóng.

Bùn dính trên quả có nghĩa là chúng mới được đào lên từ mặt đất và sẽ giữ được lâu hơn; nếu chúng được rửa quá sạch, bạn không biết chúng đã ngâm trong nước bao lâu, và lớp vỏ dễ bị hư hại, khiến chúng dễ bị hỏng hơn sau khi muối chua.

Hãy bóp nhẹ chúng; nếu chúng chắc và không có chỗ mềm nhũn hoặc đốm đen, thì chúng tốt.

Bước thứ hai là dùng bàn chải nhỏ chà sạch chúng, nhưng đừng gọt vỏ. Củ lê đất có lớp vỏ sần sùi, sần sùi và đầy bụi bẩn trong các kẽ hở. Dùng bàn chải đánh răng nhỏ hoặc bàn chải chuyên dụng nhỏ để chà sạch từng củ dưới vòi nước chảy.

Không được gọt vỏ – lớp vỏ quyết định một nửa độ giòn của lê đất ngâm. Lê đất đã gọt vỏ sẽ trở nên mềm nhũn sau vài ngày ngâm, mất đi hương vị.

Sau khi chà sạch, trải chúng ra khay và để khô tự nhiên ở nơi thoáng khí để loại bỏ nước trên bề mặt. Đừng bỏ qua bước này; ngâm atiso với nước trên bề mặt sẽ dễ khiến nấm mốc trắng hình thành trong lọ.

Cắt lát và loại bỏ phần nước thừa; bước này quyết định món ăn có giòn hay không.

Sau khi phơi khô củ lê đất, thái chúng thành từng miếng dày khoảng nửa centimet. Đừng thái quá mỏng, nếu không chúng sẽ chỉ còn lại lớp vỏ sau khi ngâm và sẽ không còn độ dai; cũng đừng thái quá dày, nếu không hương vị sẽ không thấm vào và chúng sẽ có vị chưa chín.

Thái 4,5kg củ lê đất và cho vào một cái bát lớn, sau đó rắc muối lên. Hãy nhớ tỷ lệ này: 500 gram củ lê đất với 20 gram muối, vậy 4,5kg sẽ cần khoảng 200 gram muối. Trộn đều bằng tay để mỗi miếng được phủ đều muối, sau đó để ngâm ít nhất hai tiếng.

Bạn sẽ thấy một vũng nước từ từ rỉ ra từ đáy bát, và các lát lê đất sẽ mềm đi một chút. Nước này chính là nguồn gốc của vị chát, và cũng là đặc tính giòn, dễ gãy của lê đất. Đổ hết nước ra, và nhẹ nhàng vắt các lát lê đất bằng tay.

Đừng vắt quá mạnh; chỉ cần dùng lực nhẹ để ép hết nước thừa ra. Sau khi vắt, lắc nhẹ để mỗi lát lê đất được thở, giúp nước sốt phủ đều lên chúng sau này. Lần đầu tiên tôi làm món này, tôi lười biếng và chỉ ướp trong nửa tiếng. Kết quả là atiso mềm nhũn, có vị chát và sống. Tôi đã phải vứt bỏ cả hũ và cảm thấy áy náy suốt mấy ngày.

Nước sốt là linh hồn của món ăn, nhưng cần phải nguội hoàn toàn.

Trong khi rửa gừng, hãy chuẩn bị nước dùng. Với 4,5 kg củ lê đất, cho 400 ml nước tương nhạt, 80 ml nước tương đậm, một ít tiêu Tứ Xuyên, hai hoa hồi, ba hoặc bốn lá nguyệt quế, khoảng 500 ml nước và 30 gram muối (không cho quá nhiều muối vì đã thêm vào lúc rửa).

Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và đun liu riu trong hai hoặc ba phút để các hương vị gia vị ngấm vào nước dùng. Tắt bếp và để nguội hoàn toàn.

Không có chỗ cho sự thương lượng về quy tắc này: tuyệt đối không được đổ nước sốt ướp lên củ lê đất trước khi nó nguội hoàn toàn. Đổ nước sốt nóng lên sẽ làm cháy ngay lập tức các lát củ, khiến chúng chín không kỹ và mất đi độ giòn, dẫn đến một món ăn nhão nhoẹt, nhiều nước, giống như ăn khoai tây luộc.

Bạn nên chuẩn bị nước sốt ướp từ tối hôm trước, để qua đêm, và chỉ bắt đầu trộn vào ngày hôm sau khi nồi đã nguội hoàn toàn.

Cho vào tô, thêm tỏi thái lát và ớt xanh dài, rồi để yên cho gia vị phát huy tác dụng.

Vắt nhẹ các lát củ lê đất cho khô và lắc để chúng tơi ra, sau đó cho vào một bát lớn sạch. Cắt mỏng một hoặc hai củ tỏi (không băm nhỏ; lát mỏng sẽ tạo hương vị tỏi mà không quá nồng).

Cắt chéo bốn hoặc năm quả ớt xanh dài thành từng đoạn; bỏ hạt nếu bạn không thích quá cay, nếu không thì để nguyên hạt. Xếp các lát tỏi và các đoạn ớt lên trên lê đất, sau đó đổ nước sốt đã nguội hoàn toàn vào và trộn đều.

Nước sốt nên ngập gần hết lê đất; nếu chưa đủ, hãy thêm một ít nước đun sôi để nguội cho đủ, nhưng không được thêm nước máy.

Cho hỗn hợp lê đất cùng với nước dùng vào một lọ thủy tinh sạch, khô, ấn nhẹ xuống nhưng không đổ đầy hoàn toàn; chừa lại một chút không gian. Để tăng thêm hương vị, rưới một thìa nhỏ rượu mạnh lên trên để tăng mùi thơm và giúp ngăn ngừa hư hỏng. Đậy kín lọ và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Món này sẽ sẵn sàng để ăn sau ba ngày nhưng ngon nhất sau ngày thứ 7. Hương vị tỏi và tiêu từ từ thấm vào từng thớ củ lê đất. Lấy một lát ra, giơ lên ​​trước ánh sáng – nó trong suốt. Cắn vào sẽ tạo ra tiếng "giòn", và bạn sẽ cảm nhận được vị mặn của nước sốt trước tiên, tiếp theo là vị ngọt của chính củ lê đất, và cuối cùng, một chút vị cay từ ớt xanh dài lan tỏa ở phía sau lưỡi. Món này rất hợp với cháo, bánh bao hấp, hoặc thậm chí là để giải khát sau một bữa ăn no.

Lê đất muối chua không phải là món ăn cầu kỳ, nhưng tôi đã học được một vài điều cần lưu ý khi làm: đừng gọt vỏ, đừng bỏ qua bước chần, đừng đổ nước muối khi chúng còn nóng, và đảm bảo lọ không bị ngấm dầu.

Lấy ra dùng bất cứ khi nào bạn muốn – rất hợp với cháo buổi sáng hoặc để làm giảm độ ngấy của bữa tối. Suốt mùa đông, bạn sẽ có món ăn giòn tan, thanh đạm nhưng không thể thiếu này trên bàn ăn của mình.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau củ này!

(Theo 163)