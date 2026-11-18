Vì sao khoai tây vừa gọt vỏ đã chuyển màu?

Khoai tây sau khi được gọt vỏ hoặc cắt nhỏ sẽ nhanh chóng tiếp xúc với oxy trong không khí. Khi đó, một số enzyme tự nhiên trong củ, đặc biệt là polyphenol oxidase (PPO), xúc tác quá trình oxy hóa các hợp chất phenolic, tạo ra những chất có màu sẫm. Đây là hiện tượng hóa nâu do enzyme, cũng có thể gặp ở táo, lê, chuối hoặc một số loại rau củ sau khi cắt.

Vì vậy, khoai tây chuyển hơi xám hoặc nâu sau khi gọt không đồng nghĩa với việc củ khoai đã bị hỏng. Nếu khoai vẫn cứng, không có mùi bất thường, không nhớt và không xuất hiện dấu hiệu thối rữa, phần đổi màu nhẹ chủ yếu là vấn đề về hình thức. VOV cho hay.

Tốc độ đổi màu có thể khác nhau tùy giống khoai, độ tươi, nhiệt độ và mức độ tiếp xúc với không khí.

Khoai tây bị thâm đen có ăn được không?

Theo thông tin từ website của Bệnh viện Melatech, trong trường hợp này, bạn có thể ngâm khoai trong nước muối loãng hoặc nước có pha chút chanh để làm chậm quá trình oxy hóa, sau đó chế biến sớm. Việc nấu chín sẽ giúp khoai an toàn và ngon hơn.

Tương tự, khoai bị bầm nhẹ do va đập nhưng vẫn chắc, không mùi lạ có thể cắt bỏ phần tổn thương và dùng phần còn lại. Tuy nhiên, bạn cần quan sát kỹ và chỉ sử dụng khi khoai không có dấu hiệu bất thường khác.

Gợi ý món ngon với khoai tây

1. Khoai tây bọc tôm nướng giòn

Chuẩn bị nguyên liệu làm khoai tây bọc tôm nướng giòn

8 con tôm, 4 củ khoai tây, 1/3 củ cà rốt, 1 quả trứng, 1 mẩu gừng, 15ml nước tương, 5ml rượu nấu ăn, một chút muối, bột tiêu, 1 gói bột chiên xù.

Cách làm món khoai tây bọc tôm nướng

Bước 1: Khoai tây, cà rốt gọt vỏ rửa sạch sau đó thái thành lát. Hấp chín khoai tây trong lò hấp hoặc nồi hấp. Trong lúc hấp khoai thì sơ chế tôm, tôm bóc vỏ và giữ lại phần vỏ ở cuối đuôi, loại bỏ chỉ đen rồi rửa sạch để ráo nước. Cho tôm vào bát, thêm nước tương, rượu nấu ăn, bột tiêu, gừng băm vào trộn đều rồi ướp trong khoảng 10 phút. Khoai tây và cà rốt sau khi hấp chín thì cho ra bát tô, thêm chút muối và bột tiêu rồi nghiền nát khoai tây cà rốt khi còn nóng. Chia khoai tây cà rốt nghiền thành 8 phần, vo tròn rồi ấn dẹt ở giữa.

Bước 2: Lấy 1 phần khoai tây cà rốt nghiền rồi cho 1 con tôm vào, để hở phần đuôi tôm ra ngoài. Bọc tôm lại tạo thành một viên khoai tây bọc tôm. Đập trứng vào bát đánh tan, đổ bột chiên xù ra một bát khác. Nhúng từng viên khoai tây bọc tôm vào bát trứng rồi lăn qua bát bột chiên xù sao cho bột phủ đều từng viên khoai tây.

Xếp khoai tây bọc tôm tẩm bột chiên xù vào khay nướng, tiếp đó xịt hoặc quét một lớp mỏng dầu ăn lên trên. Đặt khay vào lò nướng, nướng ở 180 độ C trong 15 phút hoặc cho đến khi chín vàng đều là được.

Thành phẩm món khoai tây bọc tôm nướng

Món khoai tây bọc tôm nướng được chế biến theo cách trên đây sử dụng rất ít dầu ăn nên đặc biệt tốt cho sức khỏe. Từng viên khoai tây bọc tôm với lớp vỏ ngoài giòn giòn, khoai tây thơm bùi quyện với vị ngọt ngon của tôm lại càng hấp dẫn. Món ăn chắc chắn sẽ khiến các bạn nhỏ nhà bạn thích mê đấy.

2. Khoai tây viên sốt thịt băm

Chuẩn bị nguyên liệu làm món khoai tây viên sốt thịt băm

2 củ khoai tây, 200g thịt băm, 1 quả ớt hiểm, 1 tép tỏi, 1 củ hành, 2 thìa canh tinh bột, 15g đường, 30ml nước tương, 30ml dầu hào, 2 thìa canh tương đậu, dầu ăn.

Cách làm món khoai tây viên sốt thịt băm

Bước 1: Cho thịt băm vào bát, thêm 30ml dầu hào, 15g đường, 30ml nước tương vào trộn đều và ướp trong khoảng 15 phút.

Bước 2: Khoai tây gọt vỏ, rửa sạch rồi thái khối. Hấp chín khoai tây. Thêm một ít dầu ăn vào thịt băm và trộn đều. Đun nóng dầu ăn trong nồi, cho tỏi băm và tương đậu vào đảo đều.

Bước 3: Đổ thịt băm đã ướp vào đảo chung cho thịt tơi và thấm màu. Thêm nước lọc vào và đun ở lửa nhỏ trong khoảng 10 phút. Tiếp đó đổ nước bột năng vào vừa đun vừa khuây đều cho đến khi sánh lại thì tắt bếp. Khoai tây hấp chín thì lấy ra thố nghiền nát khi khoai còn nóng.

Bước 4: Viên khoai tây thành từng viên tròn nhỏ rồi cho vào đĩa sâu lòng. Đổ sốt thịt băm lên trên khoai tây. Thêm hành lá và ớt thái nhỏ vào là xong.

Thành phẩm món khoai tây viên sốt thịt băm

Từng viên khoai tây nhỏ xinh mềm mượt thơm bùi thấm đều sốt thịt băm ngọt ngon cay nóng lại càng thêm ngon. Món ăn đặc biệt giúp làm ấm cơ thể trong những ngày Tết lạnh giá. Hình thức món ăn cũng khá đẹp mắt, giúp mâm cơm ngày Tết nhà bạn thêm phần hấp dẫn.