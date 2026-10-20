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Loại quả không thừa không thiếu, giàu vitamin, tốt cho tiêu hoá, bảo vệ mắt, làm món này đặc biệt hao cơm

Sự kiện: Ẩm thực, nhà hàng

Loại quả chín giàu vitamin C, vitamin A dưới dạng tiền vitamin A (beta-carotene), folate và chất xơ, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, bảo vệ thị lực.

Loại quả giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe: Đu đủ.

Loại quả chín giàu vitamin C, vitamin A dưới dạng tiền vitamin A (beta-carotene), folate và chất xơ, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, bảo vệ thị lực, duy trì làn da khỏe mạnh và thúc đẩy hoạt động của hệ tiêu hóa.

Hàm lượng chất xơ cùng lượng nước dồi dào trong đu đủ góp phần hỗ trợ nhu động ruột, hạn chế táo bón và giúp cơ thể duy trì trạng thái đủ nước. Đu đủ xanh có thể dùng làm nguyên liệu để chế biến nhiều món ăn khác nhau còn đủ đủ có thể ăn trực tiếp hoặc làm sinh tố.

Từ những quả đu đủ chín tới, vẫn cứng giòn dùng để trộn mắm nêm cái thành món ăn hao cơm. Dân Việt giới thiệu công thức làm món đu đủ trộn mắm cái như sau:

Loại quả không thừa không thiếu, giàu vitamin, tốt cho tiêu hoá, bảo vệ mắt, làm món này đặc biệt hao cơm - 1

Loại quả giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin

Nguyên liệu:

- Đu đủ chín ươm ươm, vẫn còn cứng và giòn.

- Mắm nêm (ở một số nơi còn gọi là mắm cái).

- Tỏi, ớt, đường.

Loại quả không thừa không thiếu, giàu vitamin, tốt cho tiêu hoá, bảo vệ mắt, làm món này đặc biệt hao cơm - 2

Cách làm:

- Đu đủ gọt vỏ, rửa sạch, để thật ráo nước rồi cắt thành từng miếng vừa ăn.

Loại quả không thừa không thiếu, giàu vitamin, tốt cho tiêu hoá, bảo vệ mắt, làm món này đặc biệt hao cơm - 3

- Tỏi, ớt cho vào cối giã nhuyễn cùng đường, sau đó cho mắm nêm vào trộn đều.

Loại quả không thừa không thiếu, giàu vitamin, tốt cho tiêu hoá, bảo vệ mắt, làm món này đặc biệt hao cơm - 4

- Đổ phần mắm đã pha vào đu đủ, trộn cho thấm đều gia vị.

- Cho vào hộp sạch, đậy kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để ăn dần.

Loại quả không thừa không thiếu, giàu vitamin, tốt cho tiêu hoá, bảo vệ mắt, làm món này đặc biệt hao cơm - 5

Mách nhỏ: Nên chọn đu đủ vừa chín tới, thịt còn cứng giòn thì ăn mới ngon. Vị đu đủ giòn giòn, quyện với mắm cái đậm đà, cay cay mặn ngọt, ăn cùng cơm nóng rất hao cơm.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại quả này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thanh Hiền Lê thực hiện.

Loại quả Việt là 'kho vitamin tổng hợp', bảo vệ tim mạch, đang vào mùa, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon
Loại quả Việt là 'kho vitamin tổng hợp', bảo vệ tim mạch, đang vào mùa, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Không chỉ là nguyên liệu cho các món nộm, gỏi, loại quả này còn được xem là một "siêu thực phẩm" với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào.

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Theo Thanh Hiền Lê ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/10/2026 12:16 PM (GMT+7)
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