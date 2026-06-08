Dứa là loại quả nhiệt đới giàu dinh dưỡng và ít calo. Trong 100g dứa tươi có khoảng 50 kcal, chủ yếu là nước và carb tự nhiên.

Các dưỡng chất trong loại quả này góp phần hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng, giảm viêm và giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn.

Đây là loại quả được mệnh danh là "vua vitamin C". 1 cốc dứa cung cấp hơn 100% nhu cầu vitamin C mỗi ngày, giúp tăng đề kháng, chống oxy hóa và tổng hợp collagen đẹp da.

Còn chuối chính là "vua kali". 1 quả chuối cung cấp ∼12% nhu cầu kali/ngày, giúp ổn định huyết áp, tốt cho tim mạch và giảm chuột rút cơ bắp. Vitamin B6 trong loại quả này cũng giúp hỗ trợ chuyển hóa protein, sản xuất hồng cầu và cải thiện tâm trạng.

Dứa là một trong những nguồn mangan tự nhiên tốt nhất, đồng thời chất xơ trong loại quả này giúp tiêu hóa tốt, no lâu, hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Khi kết hợp cùng chuối và nước mía trong quá trình lên men tự nhiên, dứa tạo nên một loại thức uống enzyme có vị chua ngọt hài hòa, thơm dịu và hấp dẫn. Dân Việt giới thiệu cách làm enzyme chuối dứa giải khát mùa hè như sau:

Nguyên liệu:

- 1,5 lít nước mía

- 250gram dứa

- 150gram chuối

Nguyên liệu tạo nên món enzyme hoa quả

Cách làm:

- Rửa sạch dứa để thật khô nước, rồi thái miếng.

- Chuối bỏ vỏ thái miếng.

- Khử trùng bình thuỷ tinh bằng nước sôi và để thật khô.

Thái nhỏ nguyên liệu chuối và dứa

- Cho nước mía vào bình.

- Cho hoa quả đã thái nhỏ vào bình, khuấy đều.

- Đậy kín nắp, để nơi khô thoáng

- Mỗi ngày mở ra khuấy nhẹ để hoa quả luôn ngập nước (tránh bị nổi váng).

Nước enzyme vàng óng - thơm lừng - chua vừa đậm vị

- Sau khoảng 1–3 ngày, nếm thấy vị chua ngọt vừa ý thì lọc lấy nước, chuyển sang chai nhỏ. Để thêm vài tiếng tạo gas sau đó cho vào ngăn mát dùng trong vòng 3 ngày. Enzyme có vị chua vừa, đậm vị, cho nhiều gas rất đẹp mắt và thú vị, thích hợp để giải khát trong những ngày hè nóng bức.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại quả này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Nguyễn Thị Thuỳ Linh thực hiện.