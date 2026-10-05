Loại rau giàu chất xơ và vitamin, hỗ trợ tiêu hoá, xào theo kiểu này đảm bảo xanh mướt, thấm vị

Đậu cô ve là loại rau giàu chất xơ, vitamin C, vitamin K, folate (vitamin B9), vitamin A và các chất chống oxy hóa, trong khi năng lượng tương đối thấp.

Ăn loại rau này thường xuyên giúp hỗ trợ tiêu hóa, hạn chế táo bón, tạo cảm giác no lâu, đồng thời góp phần kiểm soát đường huyết và cân nặng.

Đậu cô ve là loại rau giàu chất xơ, vitamin C, vitamin K, folate...

Vitamin C cùng các chất chống oxy hóa trong loại rau này cũng giúp hỗ trợ hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào, còn vitamin K cần thiết cho sức khỏe xương và quá trình đông máu. Đậu cô ve xào thịt là món ăn được nhiều người yêu thích nhưng xào đậu sao cho vẫn giữ màu xanh thì không phải ai cũng biết.

Món ăn này dễ chế biến nhưng hấp dẫn nhờ sự kết hợp hài hòa giữa đậu cô ve giòn ngọt và thịt mềm thơm, đậm đà. Đậu cô ve được xào vừa chín tới nên vẫn giữ được độ giòn, màu xanh đẹp mắt, quyện cùng vị béo thơm của thịt và gia vị.

Dân Việt giới thiệu bí quyết xào đậu cô ve xanh mướt thấm vị như sau:

Bí quyết để xào đậu cô ve xanh mướt là luộc sơ trước khi xào

- Bắc nồi nước lên, cho vào một chút muối. Nước sôi thì cho đậu ve vào chần.

- Khi nước sôi lại lần 2 thì vớt đậu ra.

- Chảo bên cạnh xào thịt cho thơm, rồi cho đậu ve đã chần vào đảo đều.

- Hạ lửa nhỏ vừa, đảo thêm một chút cho đậu thấm vị.

- Cuối cùng cho lá hành vào đảo đều rồi tắt bếp.

Loại rau này vừa xanh mướt, giòn ngon, lại thấm vị thịt, ăn với cơm nóng là rất ngon.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thanh Hiền Lê thực hiện.