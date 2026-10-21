Loại hạt nhỏ tí, giàu dinh dưỡng, giúp khoẻ xương, tốt tim, đen tóc, trắng da, làm món này đảm bảo ăn là mê

Loại hạt này là thực phẩm giàu chất béo không bão hòa, protein, chất xơ, canxi, sắt và các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Đó là mè đen.

Ăn loại hạt này với lượng hợp lý giúp hỗ trợ tiêu hóa, góp phần duy trì xương chắc khỏe, bảo vệ tim mạch và nuôi dưỡng làn da, mái tóc.

Ngoài ra, loại hạt này còn giúp bổ sung năng lượng, tạo cảm giác no lâu, phù hợp với chế độ ăn uống lành mạnh. Đem mè đen rang vừa chín trộn cùng sắn dây và chuối chín sẽ có món ăn thanh đạm, tốt cho cơ thể:

Nguyên liệu

- 2 muỗng canh bột sắn dây

- 1 quả chuối chín

- 1–2 muỗng canh mè đen rang chín, giã nhuyễn

- 250ml nước thật sôi

- 1–2 muỗng cà phê đường (tùy khẩu vị)

Cách làm

- Hòa tan bột sắn dây với khoảng 50ml nước lạnh cho tan hoàn toàn. Nhớ dùng nước lạnh để bột không bị vón cục.

- Cho mè đen rang giã nhuyễn vào cốc bột sắn dây đã hòa tan, sau đó rót từ từ khoảng 200ml nước thật sôi, vừa rót vừa khuấy đều đến khi bột chuyển sang màu trong, sánh mịn

- Cho chuối cắt lát hoặc dằm nhuyễn vào, đảo đều. Nếu thích ngọt hơn thì thêm một ít đường rồi thưởng thức.

- Thành phẩm: bột sắn dây dẻo mịn, thơm mùi mè đen, quyện với vị ngọt tự nhiên của chuối, ăn ấm hay ăn mát đều rất ngon.

*Mẹo nhỏ

- Chọn chuối chín sẽ thơm và ngọt tự nhiên hơn.

- Chuối đủ ngọt thì không cần thêm đường.

- Mè đen rang vừa tới sẽ thơm và béo hơn.

Chỉ vài phút là có ngay một món ăn thơm ngon, dễ làm và đổi vị cho cả nhà

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại hạt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thanh Hiền Lê thực hiện.