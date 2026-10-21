Sai lầm khi bảo quản trong tủ lạnh khiến trứng nhanh hỏng

Nhiều người sau khi mua trứng về thường có thói quen tháo bỏ toàn bộ bao bì bên ngoài rồi xếp từng quả lên khay trứng gắn ở cánh cửa tủ lạnh. Tuy nhiên, thói quen tưởng chừng như tiện lợi này thực chất lại có thể làm ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng bảo quản trứng.

Chuyên gia dinh dưỡng Chang Yu-hsi (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ, sau khi mua trứng về nhà, tốt nhất bạn nên để nguyên cả hộp đóng gói ban đầu rồi mới cho vào ngăn mát tủ lạnh, như vậy mới giảm thiểu nguy cơ trứng hút mùi lạ và độ ẩm xung quanh.

Chuyên gia Chang Yu-hsi chỉ ra rằng trên bề mặt vỏ trứng có một lượng lớn các lỗ khí li ti, rất dễ hấp thụ mùi hôi cũng như hơi ẩm bên trong tủ lạnh. Nếu thiếu đi lớp vỏ hộp bên ngoài để bảo vệ, trứng sẽ tiếp xúc trực tiếp với môi trường tủ lạnh và dễ bị ám mùi từ các loại thực phẩm khác. Do đó, việc bảo quản lạnh trứng cùng với hộp đóng gói ban đầu là phương pháp phù hợp hơn cả.

Cánh cửa tủ lạnh hoàn toàn không phải là nơi lý tưởng nhất để bảo quản trứng. Ảnh minh họa: Migros

Ông Takano Masanori, một người chăn nuôi gà lấy trứng tại Nhật Bản, trước đây cũng từng chia sẻ về phương pháp bảo quản trứng trong chương trình truyền hình "Chiko-chan ni Shikarareru!". Ông chỉ ra rằng các khay để trứng hầu hết đều được thiết kế ở cánh cửa tủ lạnh - vị trí thường xuyên chịu tác động của nhiệt độ phòng mỗi khi đóng mở cửa, dẫn đến tình trạng nhiệt độ dao động liên tục, hoàn toàn không phải là nơi lý tưởng nhất để bảo quản trứng.

Ông Takano Masanori giải thích thêm, bề mặt của một quả trứng có tới khoảng hàng vạn lỗ khí. Khi nhiệt độ thay đổi đột ngột làm phát sinh hơi ẩm hoặc đọng các giọt nước li ti trên bề mặt vỏ, nguy cơ vi sinh vật bám dính và xâm nhập vào bên trong sẽ tăng lên, từ đó trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng và độ tươi ngon của trứng. Vì vậy, ông khuyến cáo nên cho trứng kèm theo cả hộp đựng vào ngăn mát tủ lạnh, điều này cũng giúp hạn chế việc trứng bị ám mùi từ các thức ăn khác.

Bên cạnh đó, vị trí đặt trứng cũng cần có mẹo nhỏ. Ông Takano Masanori khuyên rằng khi bảo quản, tốt nhất nên đặt trứng theo hướng "đầu nhọn chúc xuống dưới, đầu tù hướng lên trên". Nguyên nhân là do buồng khí của trứng nằm ở phần đầu tù; việc giữ cho buồng khí luôn hướng lên trên sẽ giúp duy trì chất lượng và độ tươi mới của quả trứng được lâu hơn.