Thiên nhiên Cao Bằng đẹp như bước ra từ bưu thiếp

Lê Đức, 28 tuổi, ở Hà Nội, du lịch Cao Bằng cùng bạn bè từ ngày 1/10 đến 4/10. Đây là lần thứ hai Đức ghé thăm Cao Bằng sau chuyến đi năm 2024. Ấn tượng trước cảnh đẹp nơi đây, anh luôn mong có dịp trở lại để chụp một bộ ảnh lưu giữ kỷ niệm.

"Bất kỳ nơi nào ở Cao Bằng cũng đẹp như một tấm bưu thiếp, chỉ cần giơ máy lên là có ảnh", Đức nói. Trong hình, khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên nhìn từ phía Việt Nam, cũng là bức ảnh Đức ưng ý nhất lần chụp lần này. Anh đã leo khoảng 100 bậc thang để lên vị trí có tầm nhìn đẹp.

Theo Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học, thác Bản Giốc có thể so sánh với thác Niagara nhờ vị trí nằm giữa biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Nếu nhìn từ chân thác, du khách sẽ thấy hai phần thác, bên trái (gọi là thác phụ) và phần thác bên phải (gọi là thác chính). Thác phụ và một nửa thác chính bên tay trái thuộc về chủ quyền Việt Nam. Nửa còn lại bên phải của thác chính thuộc về Trung Quốc.

Nước tung bọt trắng xóa như dải lụa ở phần thác nằm phía lãnh thổ Việt Nam (ảnh). Du khách có thể thuê thuyền giá 50.000 đồng mỗi người để ra khu vực giữa thác. Thuyền ra giữa dòng, đến khu vực đường biên giữa hai nước sẽ quay lại.

Nhóm Đức bắt xe khách từ Mỹ Đình lúc 22h và đến Cao Bằng vào 5h hôm sau. Sau khi nghỉ ngơi, nhóm thuê xe máy giá 280.000 đồng, đi ăn sáng và bắt đầu lịch trình khám phá. Trong chuyến đi 4 ngày 3 đêm lần này, nhóm dành thời gian ghé thăm các điểm tham quan chính của tỉnh như suối Lê Nin (ảnh), làng đá cổ Khuổi Ky, đồi cỏ Ba Quảng, núi Mắt thần.

Suối Lê Nin, thuộc Quần thể di tích lịch sử cách mạng quốc gia Pác Bó, mang ý nghĩa "đầu nguồn" theo tiếng của người Tày - Nùng. Đức ngỡ ngàng trước làn nước trong vắt, màu xanh, có thể nhìn thấy đáy của con suối. Anh cùng nhóm bạn đã dành nửa ngày để khám phá các điểm thuộc quần thể di tích lịch sử này như hang Cốc Bó, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc, hang Bo Bam, bãi Cò Rạc, núi Các Mác, suối Nậm.

Rời khu vực suối Lê Nin, Đức tiếp tục ghé thăm khu vực sinh sống của người dân cách đó 3 km - hợp tác xã Mế. Ngắm nhìn khung cảnh núi rừng xanh mát, các homestay (ảnh) nằm dưới bóng cây tại hợp tác xã, Đức cảm thấy rõ sự bình yên. Nam du khách nghỉ đêm đầu tiên tại đây, giá phòng từ 800.000 đồng. "Cao Bằng xứng đáng là điểm đến chữa lành cho những ai muốn rời xa sự ồn ào nơi phố thị và tìm kiếm không gian yên tĩnh tuyệt đối", anh nói.

Núi Mắt Thần hay núi Thủng (ảnh) thuộc xã Trà Lĩnh, nằm trong Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng. Ngọn núi đá vôi này cao khoảng 100 m, là điểm đến yêu thích của các nhiếp ảnh gia dịp mùa vàng. Thời điểm Đức đến tham quan, các cánh đồng lúa tại địa phương đã được gặt gần hết.

Chuyến đi lần thứ hai này khiến anh cảm thấy thỏa mãn với cảnh đẹp thiên nhiên. Du khách Hà Nội cũng hiểu hơn về lòng hiếu khách của người địa phương khi hỏng xe máy trên đường từ xã Trùng Khánh đến đồi cỏ Quảng Ba. Người dân địa phương đã giúp anh đẩy xe, lấy tiền sửa "rất rẻ".

Đức nhận xét khung cảnh ở đồi cỏ Quảng Ba (ảnh) đẹp như bước ra từ thế giới siêu thực.

Đêm thứ hai, Đức cùng nhóm bạn cắm trại trên đồi cỏ để tận hưởng cảm giác hòa mình vào thiên nhiên, ngắm dải ngân hà. Nhóm thuê dịch vụ tại một homestay trên đồi, được cung cấp đầy đủ lều trại và các dụng cụ cần thiết để nghỉ qua đêm.

Thời tiết sáng sáng sớm, đêm trên đồi se lạnh nên du khách cần đem theo áo ấm.

Không khí trong lành, tầm nhìn thoáng đãng trên đồi thu hút hàng trăm khách ghé thăm.

"Đây là bầu trời sao đẹp nhất tôi từng nhìn thấy", nam du khách Hà Nội nói về trải nghiệm cắm trại ở Cao Bằng.