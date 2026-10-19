Phở gà 160.000 đồng hút khách ở phố cổ Hà Nội

Phở gà Huyền Hương trên phố Bảo Khánh, cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 100 m, từ nhiều năm nay trở thành địa chỉ quen thuộc của thực khách trong và ngoài nước. Tháng 6/2026, quán lần đầu vào danh sách Michelin Selected (quán được cẩm nang du lịch Michelin gợi ý).

Theo website của Michelin, hương vị phở tại đây được đánh giá cao, nước dùng béo, khẩu phần đầy đặn nhưng thực khách phải chờ vào khung cao điểm. Quán được chấm 4,7/5 sao từ gần 5.300 đánh giá trên Google Reviews.

Chủ quán Thúy Huyền, thế hệ thứ ba nối nghề kinh doanh ăn uống, cho biết gia đình ban đầu bán phở bò rồi đổi sang cơm Việt từ năm 1986. Sau năm 2000, bà chuyển sang phở gà ở địa chỉ của gia đình như hiện nay với mong muốn "duy trì tinh hoa ẩm thực Hà Nội".

Dù bỏ lỡ buổi vinh danh Michelin Guide ở Hà Nội vì giấy mời thất lạc, bà Huyền tự tin nói chất lượng của quán ăn "từ lâu đã xứng với tiêu chuẩn của Michelin".

Công thức và kỹ thuật nấu phở do bà Huyền tự học, căn chỉnh nhiều lần. Sinh ra và lớn lên ở phố cổ Hà Nội, bà Huyền tự nhận mình "cầu kỳ và kỹ tính trong ăn uống". Chủ quán quan niệm đã ăn phải "ngon và chất" nên tạo dựng thương hiệu theo tiêu chí riêng.

"Tôi dùng những thứ ngon nhất, chế biến kỳ công và xác định giá cao nhưng tương xứng với chất lượng", bà Huyền nói về quán phở của mình, vốn được người Hà Nội truyền tai "phở gà sành điệu và giá cao nhất nhì Hà Nội".

Một bát phở nước có giá từ 90.000 đồng đến 160.000 đồng, trong đó bát đầy đủ gồm gan, mề, tràng, trứng, tiết, mọc, thịt đùi, lườn và một số topping khác. Đây là mức giá cao so với mặt bằng chung của các quán phở gà ở Hà Nội, thường dao động 40.000 đến 60.000 đồng.

Quán chọn gà nuôi dài ngày, không sử dụng thức ăn tăng trọng. Nhờ đó, thịt không bở, có độ dai tự nhiên. Quán nhập gà mới hàng ngày, luộc tới đâu bán tới đó, không luộc sẵn nhiều.

"Mất công hơn nhưng đảm bảo chất lượng, da vàng và giòn", bà Huyền nói.

Nước dùng được ninh nhỏ lửa từ xương lợn và gà liên tục trong hơn 10 tiếng cùng các gia vị bổ sung như gừng, hành nướng, mắm, đường, muối. Mọi thứ được chủ quán điều chỉnh để không lấn át đi vị ngọt tự nhiên của thịt gà.

Thực đơn của quán đa dạng gồm phở, xôi, bún, cơm gà và cả phở bò, cơm bò; khách chuộng phở gà nước nhất. Thực khách cũng có thể gọi thêm các phần gà rút xương, lòng mề gà.

Bà Nguyễn Thị Thúy (áo đỏ) và nhóm đồng nghiệp nghỉ hưu ngoài 70 tuổi lần đầu ghé quán, sau khi biết về quán qua mạng xã hội và giới thiệu từ con cháu.

"Đồ ăn đầy đặn và đậm đà. Giá cao nhưng phù hợp với mặt bằng phố cổ và chất lượng đồ ăn cũng tương xứng", bà nói và cho biết không thể ăn thường xuyên tại đây, chỉ thỉnh thoảng khi có dịp "tự thưởng".

Quán bán cả ngày, có ba tầng, sức chứa khoảng 70 người cùng lúc và có điều hòa. Thực khách gửi xe máy ở đối diện, trên vỉa hè phố Bảo Khánh, ôtô gửi gần Nhà Thờ lớn.