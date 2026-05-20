Loại rau giàu nước, nhiều vitamin, làm đẹp da, thanh nhiệt, làm món này giòn mát, hợp cho bữa cơm ngày hè

Loại rau này giàu nước và rất tốt cho sức khỏe, chứa nhiều vitamin C, vitamin K, kali và chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ làm đẹp da, thanh nhiệt và cấp nước cho cơ thể: Dưa chuột.

Trong loại rau có hàm lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ cũng giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Khi kết hợp với tỏi, ớt và rau mùi, món ăn càng thêm dậy vị, kích thích vị giác mà vẫn giữ được cảm giác thanh mát, dễ ăn.

Dân Việt giới thiệu cách làm món dưa chuột trộn nước tương, dưa chuột sau khi đập dập sẽ dễ thấm gia vị hơn, kết hợp cùng hỗn hợp nước tương cay nhẹ, thơm mùi tỏi và rau mùi tạo nên hương vị hài hòa, ăn kèm cơm nóng hay các món nướng đều rất hợp:

Nguyên liệu:

- Dưa chuột: 2kg

- Nước tương

- Rau mùi ta, đường, muối hạt, tương ớt, ớt quả loại cay và không cay, tỏi bóc vỏ.

Cách làm:

- Dưa chuột mua về rửa nhiều lần và ngâm thật kỹ bằng nước muối loãng. Gọt bỏ hai đầu quả dưa và dùng chày đập dập quả dưa, dùng dao cắt ngắn miếng vừa ăn.

- Cho dưa vào bát hoặc thố lớn cho một chút muối hạt và 01 thìa đường vào trộn đều để tăng độ giòn, để dưa nghỉ và đi làm nước tương trộn.

- Cho 06 tép tỏi, 01 quả ớt sừng, 01 quả ớt chỉ thiên (nếu không ăn được cay thì bỏ ớt chỉ thiên) 03 thìa nước tương, 01 thìa đường, 01 thìa tương ớt vào máy xay nhuyễn thành hỗn hợp trộn.

- Cho hỗn hợp đã xay vào trộn đều cùng dưa chuột chờ 5 -10 phút cho ngấm hơn thì cho thêm rau mùi ta và trình bày ra đĩa.

- Nếu thích dịu vị cay chút thì cho thêm nước cốt 1 quả quất cho thơm.

Thành phẩm giòn, thấm đều gia vị ăn rất ngon.

3. Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau mùa hè này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Hoà Phạm thực hiện.