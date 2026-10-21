Loại cá bán đầy chợ rẻ hơn cá hồi nhiều lần lại cực giàu dinh dưỡng, bổ đủ đường

Dồi dào axit béo omega-3 tốt cho tim mạch

Mặc dù có mức giá bình dân, cá nục thuộc nhóm cá béo giàu axit béo Omega-3 (EPA và DHA). Các chất béo lành mạnh này có tác dụng làm giảm chỉ số triglycerides trong máu, hạ huyết áp và ngăn ngừa nguy cơ hình thành mảng bám gây xơ vữa động mạch. Tiêu thụ cá nục thường xuyên giúp bảo vệ hệ tim mạch và giảm rủi ro đột quỵ.

Thúc đẩy phát triển não bộ và tăng cường trí nhớ

Lượng DHA phong phú trong cá nục đóng vai trò then chốt trong cấu trúc tế bào thần kinh. Bổ sung cá nục vào bữa ăn giúp trẻ nhỏ phát triển trí não, cải thiện khả năng tập trung, đồng thời hỗ trợ người lớn tuổi ngăn ngừa chứng suy giảm trí nhớ (Alzheimer).

Cá nục là loài cá biển nhỏ quen thuộc nhờ giá thành bình dân, thịt ngọt dai và dễ chế biến thành nhiều món ăn đậm đà. (Ảnh: VTC News)

Cung cấp nguồn protein chất lượng cao

Cá nục là nguồn bổ sung đạm (protein) hoàn chỉnh, cung cấp đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Đạm từ cá nục rất dễ tiêu hóa, hỗ trợ xây dựng cơ bắp, phục hồi mô tổn thương và tạo cảm giác no lâu, cực kỳ phù hợp cho người tập luyện thể thao hoặc muốn kiểm soát cân nặng.

Tăng cường sức khỏe xương

Cá nục là thực phẩm tự nhiên hiếm hoi chứa hàm lượng Vitamin D cao. Vitamin D đóng vai trò là chất dẫn truyền giúp cơ thể hấp thu tối đa Canxi và Phốt pho. Đặc biệt, khi chế biến các món cá nục kho rục xương, cơ thể còn nhận thêm lượng Canxi dồi dào giúp củng cố mật độ xương và phòng ngừa loãng xương hiệu quả.

Giảm viêm và tăng cường hệ miễn dịch

Cá nục chứa khoáng chất Selen và Vitamin B12 – hai dưỡng chất quan trọng giúp củng cố hàng rào miễn dịch. Selen đóng vai trò là chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do, giảm tình trạng viêm mạn tính trong cơ thể và hỗ trợ chức năng tuyến giáp hoạt động khỏe mạnh.

Nuôi dưỡng làn da sáng khỏe

Axit béo Omega-3 cùng các vitamin tan trong chất béo trong cá nục giúp duy trì độ ẩm tự nhiên cho làn da, giảm thiểu tình trạng khô ráp và viêm da mụn. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa còn bảo vệ da trước tác hại của môi trường và quá trình lão hóa sớm.

Để tối ưu hóa hàm lượng dinh dưỡng dồi dào (đặc biệt là Omega-3, đạm và các vitamin) từ cá nục, việc sơ chế, chế biến và phân bổ tần suất ăn đúng cách đóng vai trò vô cùng quan trọng:

- Chế biến lành mạnh: Ưu tiên các phương pháp nấu nhiệt độ vừa phải như hấp, kho cà chua, nấu canh chua hoặc nướng giấy bạc. Hạn chế chiên/rán ngập dầu ở nhiệt độ quá cao vì nhiệt độ lớn có thể làm phân hủy axit béo Omega-3 và làm gia tăng chất béo chuyển hóa không tốt.

- Tần suất hợp lý: Bổ sung cá nục 2–3 bữa/tuần (mỗi khẩu phần khoảng 100g–150g) là liều lượng lý tưởng để đáp ứng đủ nhu cầu Omega-3 và khoáng chất cho cơ thể mà không lo dư thừa.

- Sơ chế và chọn cá tươi: Chọn cá có mắt trong, mang đỏ tươi và thịt đàn hồi. Khi sơ chế, nên rửa sạch phần máu đông dọc xương sống và ngâm qua nước vo gạo hoặc nước muối loãng pha chút gừng/giấm để khử sạch mùi tanh mà vẫn giữ nguyên vị ngọt tự nhiên của thịt cá.