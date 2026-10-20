Loại quả bổ hơn trứng gà, béo hơn trứng vịt, đem nấu với bầu ngọt thanh, thơm ngon khó cưỡng

Loại quả này là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp protein, chất béo, vitamin và nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể: Trứng vịt lộn.

Bên cạnh đó, loại quả này còn chứa sắt, phốt pho và các vi chất tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng, duy trì sức khỏe xương và hoạt động bình thường của cơ thể.

Trứng vịt lộn um bầu kết hợp hài hòa giữa vị béo bùi của trứng, vị mềm ngọt của bầu non và hương thơm đặc trưng của rau răm. Món ăn tuy giản dị nhưng có nước dùng ngọt thanh, thơm nức, đặc biệt ngon khi thưởng thức lúc còn nóng.

Những hôm muốn đổi món, bạn hãy thử nấu một nồi trứng vịt lộn um bầu nóng hổi, béo bùi mà ngọt thanh để cả nhà cùng thưởng thức. Dân Việt giới thiệu công thức nấu món trứng vịt lộn um bầu như sau:

loại quả này còn chứa sắt, phốt pho và các vi chất tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng, duy trì sức khỏe xương và hoạt động bình thường của cơ thể.

Nguyên liệu làm trứng vịt lộn um bầu

- Trứng vịt lộn: 2 quả

- Bầu non: 1/3 quả vừa

- Rau răm: 1 ít

- Hành tím: 1–2 củ

- Ớt tươi: 1 quả (tùy khẩu vị)

- Gia vị: nước mắm, muối, hạt nêm, tiêu và dầu ăn

Cách làm trứng vịt lộn um bầu

- Bầu gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt thành miếng vừa ăn. Rau răm nhặt bỏ lá úa, rửa sạch và thái nhỏ. Hành tím bóc vỏ, băm nhuyễn; ớt tươi thái lát nếu thích ăn cay.

- Trứng vịt lộn luộc chín trước, bóc vỏ nhẹ nhàng để giữ nguyên quả. Nếu muốn nước dùng đậm vị hơn, có thể giữ lại phần nước trong trứng khi sơ chế.

- Bắc nồi lên bếp, cho một ít dầu ăn vào phi thơm hành tím. Tiếp đến, thêm lượng nước vừa đủ cho cả gia đình, đun sôi rồi nêm một chút muối, hạt nêm và nước mắm sao cho vừa miệng.

- Khi nước sôi, cho bầu vào nấu đến khi bầu vừa mềm và chuyển màu trong. Tiếp đó, nhẹ nhàng cho trứng vịt lộn vào, đun thêm vài phút để trứng nóng đều và các nguyên liệu hòa quyện với nước dùng.

- Có thể thêm một quả ớt tươi để tạo vị cay nhẹ, giúp món ăn thêm kích thích vị giác. Không nên nấu bầu quá lâu vì bầu dễ nhũn, mất đi độ mềm ngọt tự nhiên.

- Cuối cùng, cho rau răm vào nồi, đảo nhẹ rồi tắt bếp. Nêm nếm lại lần cuối cho vừa khẩu vị.

Múc trứng vịt lộn um bầu ra tô, thưởng thức ngay khi còn nóng. Nước dùng ngọt thanh, bầu mềm mọng, trứng béo bùi hòa cùng mùi thơm của rau răm và chút cay nồng của ớt tạo nên hương vị rất riêng.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại quả này!